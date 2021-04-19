 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.04.2021
19:37  В Кыр-больницы начали поступать отравившиеся аконитом, после "лечения" по методу Жапарова-Бейшеналиева
19:34  Донбасс: как остановить войну? России придется принимать решение здесь и сейчас, - В.Панов
19:31  Умер от боевых ранений Чадский елбасы (6 переизбраний президентом за 30 лет) Идрис Деби Итно
18:53  Скончалась Мария Айтматова, вдова Чингиза Айтматова
18:42  После Афганистана Китай и Россия будут испытывать Байдена, - Гидеон Рахман
18:36  Индия становится новым эпицентром пандемии Covid-19, - Le Figaro
15:43  Время Жоробаевых. Очередной кыргызский окул-балашка дорос до зампреда ГКНБ

15:00  Европейские ценности – риторическая неопределенность, - С.Черняховский
14:59  Рождаемость снижается, миграция возрастет... Cможет ли Таджикистан использовать свой демографический потенциал?
09:27  Кыргызы и таджики опять на кулаках бьются за клочки земли в Исфаре
09:04  "Я выросший среди вас конник...". Главарь КырСовбеза Ташиев отчитался, поклялся и... ускакал
09:01  "Уу коргошун". КырПрез Жапаров удалили свои посты о пользе чудо-лекарства из иссык-кульских корешков
08:59  Узбекистан просит 300 тысяч своих граждан легализовать пребывание в России
08:23  "Прервите их род, сломайте их корни", - очередной синьцзянский доклад HRW
08:16  Умер автор первой военной доктрины Казахстана полковник Ким Серикбаев
08:10  Мамай против Байбека. Экс-аким Алматы обвинен в ландшафтной коррупции
08:03  Революция инфантилов. Навальнизм как вырождение революционной идеи, - А.Воробьев
08:00  Петров, Боширов и бравый солдат Швейк, - Михаил Хазин
07:34  Пекин нашел ответ на вызов, брошенный Байденом, - В.Скосырев
07:31  Сирия готовится к неизбежному. Началась регистрация кандидатов на пост президента, - "Къ"
07:24  Крик о помощи. Произвол и самодурство Актюбинского акима Уразалина
06:07  И.о. премьера Ливана Диаб призвал "арабских братьев" спасти его страну. Дна кризиса не видно
01:35  Жапар-хану больше не наливать! "Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова
01:20  РосКишлакВласти. Узбеков-нелегалов обязали жениться на русских бабах, - "СП"
00:51  Сердар Бердымухамедов избран президентом "Международной ассоциации ахалтекинского коневодства"
00:42  Беломайдан пришел к террору – провал операции "Тишина", - А,Цуканова
Понедельник, 19.04.2021
20:38  Выборы в Латинской Америке. Избирательный бюллетень - тоже оружие, - С.Кожемякин
20:34  "Нет никакой уступки земли" - погранслужба КазКНБ о событиях в Коптогае
19:42  Даже КырДепутаты догадались, что Минздрав Аконит (Бейшеналиев) - опасный для жизни неадекват
19:09  Эпидемия отменила экзамены в Кыргызских школах
17:51  Деятели КазКультурки опять интригуют и кляузничают в борьбе за кресло профильного министра
17:28  Умерла от КОВИ казахская актриса Газиза Абдинабиева
16:21  "Газпром" решил прокачать больше газа через Украину. Кому война, кому - золотая копеечка
15:30  Как Кыргызстан потерял миллиарды из-за контрабандных сигарет, - Д.Бердаков
15:26  Вышла в свет "Книга жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)"
15:25  Должность - "внук президента". Третье поколение мужчин во дворцах Центральной Азии
15:23  Джунгарское ханство и судьба сибирских кыргызов XVIII века
15:18  Заговор Федуты. Вышло полное видео переговоров американо-белорусских гос-переворотчиков
15:17  Погромы турок-месхетинцев в Ферганской области в 1989 году: о чем говорят документы
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма
10:28  Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска, - Глеб Простаков
10:25  России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко, - А.Нечаев
10:19  Дворянство Путина: Родину Росдепутатам проще любить из Испании.., - "СП"
09:51  Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"
09:47  Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Скончалась Мария Айтматова, вдова Чингиза Айтматова
18:53 20.04.2021

Памяти Марии Айтматовой
Сегодня, 20 апреля 2021 года, на 79-м году жизни не стало нашей мамы, Марии Урматовны Айтматовой.

Мама родилась в селе 8 Марта, Суусамырской долины. Отцом был Нурмат Шатиев, заводчик лошадей для Красной Кавалерии. Мама, Бакинова Гульсун - внучка и дочка волостных управителей Джумгала. После потери отца Мария Урматовна с мамой переселилась в дом сотрудников Академии наук в г.Фрунзе (в настоящее время женский Педагогический Институт). Она жила вместе со своей бабушкой, матерью и тетей. Тетя Марии Урматовны Бакинова Гульджамал была основателем диалектологической карты Кыргызского языка и оказала большое влияние в становлении мамы как личности. Мария Урматовна взяла девичью фамилию по имени отца, чтобы о нем осталась память.

1
11

Мария Урматовна была сценаристкой, рецензером Дома Кино при Союзе кинематографистов КСССР, выпускницей ВГИКА, ассистенткой режиссера Ларисы Шепитько на съемках фильма "Верблюжий глаз". Мария Урматовна также была сценаристом Туркменфильма "Манкурт", режиссера Ходжакули Нарлиева и активной участницей новой волны Кыргызского кинематографа 60-ых годов.

Мария Урматовна была первым читателем и редактором Ч.Айтматова с момента их встречи. Романы как "И больше века длится день" были напечатаны ею. Она была главной опорой великого писателя, его музой. Всегда, и в радости, и в горе, поддерживавшей Чынгыза Торекуловича Айтматова.

Мама, сегодня расцвела Магнолия, которую ты посадила с внуками. Спасибо тебе за все. Мы всегда будем помнить и любить тебя.

Твои дети Кочи, Ширин и Эльдар

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618933980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №241
- Кадровые перестановки
- Как утратить лидерство в отрасли или хроника отечественного фиаско
- Глава МИИР РК дал старт строительству нового завода по производству золота в Жамбылской области
- Никакой уступки земли нет - разъяснение КНБ по ситуации в селе Коптогай
- Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции
- Умер автор первой военной доктрины Казахстана
- Итоги основной деятельности КВГА за 1 квартал 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  