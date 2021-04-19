Умер от боевых ранений Чадский елбасы (6 переизбраний президентом за 30 лет) Идрис Деби Итно

19:31 20.04.2021

Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений



Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений

Президент Чада Идрис Деби Итно, находящийся у власти более 30 лет, в очередной раз выиграл выборы, набрав более 79% голосов, и через несколько дней умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны.



11 апреля, в день выборов, вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись в Чад. 19 апреля армия страны отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент. Когда 68-летний Деби в минувшие выходные приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями Вооруженных сил, отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего глава государства был ранен. Он скончался сегодня в больнице.



"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", - заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.



Верховная власть в Чаде перешла от умершего президента к военному совету, который возглавил один из его сыновей – Махамат Кака.



"Военный совет будет осуществлять руководство страной в ближайшие 18 месяцев", – объявил Бермандоа. Затем будут проведены выборы.



Военный совет объявил о роспуске правительства и парламента, отмечает, в свою очередь, южноафриканская телерадиокорпорация SABC. Одновременно в стране объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения".



Чад - один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, также заинтересованная в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и не раз помогала Деби удержать власть.



FACT был создан в 2016 году, он объявил своей целью свержение президента Идриса Деби Итно и созданного им порядка.