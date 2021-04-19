Донбасс: как остановить войну? России придется принимать решение здесь и сейчас, - В.Панов

19:34 20.04.2021 Валерий Панов

19.04.2021



В пятницу президент "нэзалэжной" В. Зеленский вернулся в Киев из Парижа, где обсуждал ситуацию в Донбассе с президентом Франции Э. Макроном и по видео с канцлерин ФРГ А. Меркель. Переговоры в усеченном составе "нормандского формата" (без президента РФ Владимира Путина), видимо прошли при полном взаимопонимании всех трех сторон, поскольку в субботу украинская армия пять раз нарушила перемирие в ЛНР и семь раз в ДНР. Стрельба велась из крупнокалиберного оружия, которого рядом с линией соприкосновения быть не должно с февраля 2015 г.



Все запросы о прекращении огня украинская сторона игнорировала. Такие данные на 12.00 воскресенья сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, по информации представителей ДНР, за истекшие сутки украинские вояки расположили 150 единиц боевой техники, в том числе БМП, в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения противостоящих сторон, спрятавшись за жилыми домами. Рядом с ними они установили около полутора сотен противотанковых мин.



Нацисты когда-то прикрывались мирными людьми, используя их как щит в боях против Красной Армии, или пускали впереди своей пехоты и танков на минные поля. Немецкую тактику применяли и террористы в Сирии. ВСУ нашли достойные их бандеровской сущности примеры для подражания. Перед тем как Зеленский отправился в Париж на переговоры о войне на востоке его страны, от осколков крупнокалиберного снаряда погиб в своей квартире в Донецке простой рабочий. Перед тем от прицельного удара с украинского беспилотника разорвало на части пятилетнего мальчика. Во время захоронения его останков плакал весь Донбасс. Вспомнили ли этих невинных жертв в Париже?



Судя по официальным сообщениям - нет, да и попыток таких не было, как и всегда на встречах без России. Не вспомнили они и других жертв этой братоубийственной войны. Видимо, потому, что количество их уже превысило 40 тыс. и стало "статистикой".



По сообщению "Радио Свобода", с 14 апреля 2014 г. по 31 января 2021 г. на востоке Украины в результате боевых действий зафиксировано от 42 тыс. до 46 тыс. человеческих жертв. Об этом свидетельствуют данные от Управления верховного комиссара ООН.



В России аналитики насчитывают значительно большее число погибших. Но кого на Западе это волнует? (Да и никогда не волновало!) Там вдруг страшно обеспокоились российской "агрессией" возле украинской границы в районе боевых действий ВСУ против ДНР/ЛНР.



Украинские СМИ раньше российских сообщили, о чем конкретно шла речь в треугольнике Киев - Париж - Берлин. По словам представителя немецкого правительства Ш. Зайберта, лидеры Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. "Они разделили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали сократить эти военные подкрепления для снижения напряжения в ситуации", - говорится в заявлении правительства ФРГ. Меркель и Макрон подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Они также отметили необходимость полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и заверили, что продолжат прилагать усилия в "нормандском формате".



Вначале мне подумалось, что "нашибратья", как обычно, все переврали в свою пользу. Зашел на сайт немецкого правительства, но там в сообщении для прессы ("Presse- und Informationsamt der Bundesregieя rung. Freitag, 16. April 2021) говорится то же самое. Редкий случай, когда пришлось поверить украинской прессе. Но в официальном сообщении немцев звучала такая густая ложь в адрес России, что нельзя не остановиться хотя бы на некоторых моментах. О каких "военных подкреплениях" России идет речь? И кому эти "подкрепления" предназначены? И кто грозит "независимости" Украины кроме самой Украины? И еще "перл" из серии западных двойных стандартов: утверждение о неких "обеих сторонах" Минских соглашений, под одной из которых следует, видимо, понимать Россию. Добавим: как обычно. И в завершение сообщения, тоже по устоявшейся традиции: стороны в надцатый раз подтвердили, что и потом, и дальше, и всегда - до скончания века продолжат "прилагать усилия в "нормандском формате"".



Шесть лет уже прилагают, но, как видно, проку нет.



Вместе с тем очень похоже, что наши партнеры по переговорному процессу стараются подменить формат Минских соглашений не имеющим никакой юридической силы "нормандским форматом", участники которого не несут за свои действия никакой ответственности кроме моральной.



Но именно этот "формат" позволил усадить за один стол виновника войны - Киев, которому место на новом Нюрнбергском процессе, и жертв его нападения - нынешние ДНР и ЛНР.



Но когда 12 февраля 2015 г. в Минске был подписан "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", а также принята Декларация президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ в поддержку этого "Комплекса мер", то, думается мне, миссия "нормандской четверки" была исчерпана. Главной заслугой этого формата, полагаю, можно считать создание Трехсторонней контактной группы, в которую изначально входили: представитель председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ на Украине Михаил Зурабов и представители ДНР/ЛНР А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий. Они, Захарченко и Плотницкий, следовательно, и их республики стали считаться равноправной стороной переговорного процесса. Но Киев отказывается признавать их статус, чем затягивает реализацию Минских документов.



Тем не менее Трехсторонняя контактная группа подписывала и Минский меморандум (19.09.2014 г.), и "Комплекс мер", именуемый для краткости Минскими соглашениями. И была призвана обеспечивать дальнейший переговорный процесс по реализации положений названных документов. Первый из них фактически стал основой для принятия второго, при этом, подчеркну, в обоих главным пунктом значится полное прекращение огня. После чего следовало отвести вооружения от линии соприкосновения на 70-140 км в зависимости от калибра и вида оружия. На реализацию этих задач отводилось 14 дней, то есть завершить их требовалось до 26 февраля 2015 г. "Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней контактной группы", - подчеркивалось в Минских соглашениях.



Сколько уж воды утекло после подписания Минских договоренностей, но ни один их пункт не выполнен полностью. Частично реализовано лишь положение об обмене пленными. Иногда происходят перемирия, когда огонь ведется периодически и с невысокой интенсивностью (но люди гибнут!). И - все! В канун парижского вояжа Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил: Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе. Именно эту проблему они обсуждали перед тем тоже в усеченном "формате" - без украинского лидера.



И что - получилось? Судя по тому, что Зеленский в парижском интервью изданию Le Figaro сказал о Донбассе и Крыме: "Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", - не очень. А точнее - никак. На линию соприкосновения в Донбассе и к границе Украины с Крымом Киев стянул огромное войско с большим количеством боевой техники.



Только против ДНР/ЛНР выставлена группировка силой от 95 тыс. до 110 тыс. чел. Киев, очевидно, готовится действительно превратить территорию непризнанных республик в "постядерную" пустыню.



Москва вынуждена была предпринимать ответные шаги и открыто продемонстрировала, что отступать не намерена. Президент Владимир Путин заявил, что Россия Донбасс не бросит и поддержит его. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил, что для проведения учений Россия сконцентрировала на своих западных границах две армии и три дивизии ВДВ общей численностью 40 тыс. чел., после чего Украина и Запад дружно впали в русофобскую истерику. Госдеп США попросил Россию дать объяснения в связи с сообщениями о "провокациях" вблизи границы Украины и призвал Москву "воздерживаться от действий по эскалации". Заместитель главы российского МИД Рябков на обвинения Вашингтона ответил, что Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".



Соединенные Штаты как лидер все еще однополярного мира понимают неизбежность своего упадка и пытаются сплотить вокруг себя всех в борьбе с главным разрушителем "демократических ценностей" - "авторитарной" Россией. Одним из механизмов антироссийской борьбы является Украина, с помощью которой хотят убрать Россию с глобального политического поля и изолировать ее. Одновременно преследуется цель не допустить сближения стран Западной Европы с Россией (здесь механизмом выступает строительство "Северного потока ― 2").



Семь лет, которые длится внутриукраинский конфликт, четко показали, что бенефициаром на русской крови стало только одно государство - это Соединенные Штаты Америки.



При этом для украинского государства серьезная война слишком опасна, ему необходима военная атмосфера и милитаристская истерия, чтобы Запад ввязался в конфликт и взял под защиту Украину. А еще лучше - принял ее в НАТО, о чем Киев неоднократно слезно просил и руководство альянса, и Германию с Францией.



Париж в этом смысле стал для Зеленского во время его последнего визита к Макрону эдакой европейской "стеной плача". Но Украину никуда не берут. Зато ее то ли 90 тыс. войск, то ли 100 тыс. могут быть использованы в Донбассе в качестве пушечного мяса.



Вопрос войны и мира, а скорее - войны, на Украине зашел слишком далеко. Попытки России найти компромисс и политико-дипломатическими методами вразумить Украину и Запад остановиться ни к чему не привели. Минский процесс зашел в тупик. Тем более что Киев фактически уже отказался от него. "Нормандский формат" тоже показал свою недееспособность. Держаться за него для России нет практического смысла. Сегодня перед Россией стоит очень сложная дилемма. С одной стороны, она не может оказать на Вашингтон и Киев такое давление, которое предотвратит вторжение ВСУ в Донбасс. С другой стороны, она в состоянии решить эту задачу как военным, так и не военным путем, рискуя при этом навечно стать изгоем в глазах всего "цивилизованного" мира. Третьего, похоже, не дано, и России придется принимать решение здесь и сейчас.



Прежде всего, вырисовывается вариант миротворческой миссии в Донбассе. Три года тому назад Россия внесла в Совет Безопасности ООН свой проект соответствующей резолюции.



В нем говорилось о размещении миротворцев ООН на линии разграничения между вооруженными формированиями республик и ВСУ. Украина намеревалась подать альтернативный проект резолюции в СБ ООН, однако США категорически не советовали это делать. С тех пор все разговоры о миротворцах в регионе внутриукраинского конфликта шли вокруг российского проекта резолюции. Если коротко, то ее суть сводилась к следующему: силы ООН должны быть заняты исключительно обеспечением безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ, которые, в свою очередь, исполняют свои обязанности в так называемой зоне разведения по обе стороны линии разграничения, а также патрулируют другие районы конфликта в соответствии со своим мандатом по Минским договоренностям.



Такая позиция категорически не устраивала ни Украину, ни поддерживающие ее в этом вопросе США и НАТО. Они считали, что миротворцы ООН должны контролировать не только районы вокруг линии разграничения, но и всю временно неподконтрольную Украине часть Донбасса, а также ныне неконтролируемую часть украинско-российской границы. На практике это означает, что ДНР/ЛНР берут в кольцо. Кроме того, Украина настаивала на том, чтобы в составе миротворцев ООН не было ни российских военных, ни военных других стран, дружественных России (прежде всего, это ОДКБ), значит, Киев получит возможность устанавливать в Донбассе свои бандеровские порядки. Фактически это оккупация Донбасса.



Россия на это никогда не пойдет. Кроме того, есть еще минимум два серьезных препятствия, которые удерживают Киев от любых положительных решений о миротворцах вообще. Миротворческий мандат необходимо согласовать с ДНР/ЛНР в рамках Контактной группы, на что украинские власти никогда не пойдут. И главное, прежде чем вводить миротворческий контингент, необходимо развести войска. Это второй пункт Минских соглашений, который Киев не выполняет уже семь лет. Позиция его неизменна. Запад поддерживает Киев. А вся ситуация опять сводится к выполнению Минских соглашений. И если они будут реализованы хотя бы в первой их части, то миротворцы могут и не понадобится. Круг замкнулся. Ситуация зависла на мертвой точке.



Но вдруг на политической арене появляется бывший посол США на Украине Джон Хербст, отъявленный русофоб, надо заметить. По его мнению, Россия может без единого выстрела открыто занять территорию Донецкой и Луганской народных республик, объявив о миротворческой операции для защиты населения.



В этом случае главные страны Евросоюза не станут обвинять Москву в военной агрессии против Украины. Из всех возможных кремлевских шагов этот - самый возможный. Потому что риск здесь меньше, чем в других обстоятельствах. И в Европе сказали бы: "Ну, это ничего", – рассуждает Хербст. Вместе с тем, он уверяет, что США резко воспротивятся такому шагу. Иными словами, Россия должна согласовать свои действия с Америкой, чего так добивается Вашингтон все последние годы. Хербст - политик авторитетный, хорошо знаком с украинскими и российскими реалиями, и мне кажется, что в Белом доме его избрали в качестве модератора, который именно таким образом предложил России сделку: покорность в обмен на Донбасс, а может, и на всю Украину.



Я бы рассматривал это заявление бывшего посла как провокацию. Да и появилось оно как раз в тот момент, когда ситуация в Донбассе и вокруг него накалилась до предела. Но хотя и говорят "Бойся данайцев дары приносящих", тем не менее в словах Хербста есть "сермяжная правда". Действительно, в ДНР/ЛНР гражданами России уже стали более 600 тыс. чел. К тому же Хербст вбрасывает в информпространство идею о защите своих граждан на чужой территории, явно основываясь на американском опыте. Один из самых ярких примеров - "защита граждан США" в Доминиканской республике, куда в 1965 г. президент Джонсон направил морских пехотинцев. Американская армия целый год оккупировала эту страну. А в ответ на якобы террористические акты США наносили удары по доброму десятку стран в разных регионах планеты, среди которых классическим примером можно назвать вторжение армии США в Афганистан. Хербст предлагает действовать нам такими же методами?



Украину уже не раз хватали за руку за подготовку терактов в России. Однако нам такой способ не подходит. Россия всегда старалась следовать нормам международного права, предпочитая мир - войне.



Потому видится также третий путь. Надо ставить перед Украиной, то есть практически перед Западом, дилемму: либо вы признаете, что на территории ДНР/ДНР российских войск никогда не было и Киев семь лет вел гражданскую войну, либо мы признаем независимость этих двух республик. Сторонники версии о том, что в Донбассе ВСУ воюют с "российско-оккупационными" войсками, вряд ли от этой идеи откажутся. С момента государственного переворота в Киеве на идее противостояния с Россией строится вся внутренняя и внешняя политика Украины, это – краеугольный камень и основа ее существования во всевозможных измерениях – от экономического до исторического и культурно-этнического. Отказ Киева от мифа войны с Россией ставит в глупейшее положение и весь Запад во главе со США. На этой версии они выстроили все отношения с Москвой, обвиняя ее в непрестанной агрессии, подменив традиционную дипломатию конфронтационной политикой санкций и потенциальными военными угрозами вплоть до локального ядерного конфликта.



"Глубинное государство" в США и "объединенное глубинное государство" в Евросоюзе пытаются использовать эту искусственно созданную ситуацию для разрушения России.



Но если признанные Россией новороссийские республики будут по примеру Крыма приняты в состав РФ, то вся Украина рассыплется на части, из которых слепили ее большевики, изменится вся конфигурация Европы, геополитическая инициатива перейдет в руки России. Война закончится. Таким образом, от будущего Донбасса зависит будущее России.



Украина по частям станет возвращаться под руку Москвы. Как скоро это может произойти? Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник говорил, что Донбасс станет частью России, "когда наступит время".



Напомним, что 18 марта на празднованиях, посвященных 7-й годовщине присоединения Крыма к России, Владимир Путин подверг сомнению правомочность административных границ СССР, заявив о возможности их пересмотра, чем поверг Киев в панику, а его кураторов привел в замешательство. "Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - сказал президент РФ. Так, может, новороссийское время уже наступает? Источник - stoletie.ru

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