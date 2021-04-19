В Кыр-больницы начали поступать отравившиеся аконитом, после "лечения" по методу Жапарова-Бейшеналиева

19:37 20.04.2021

20 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Отравление аконитом. В Минздраве рассказали подробности о состоянии пациентов



В Министерстве здравоохранения и социального развития прокомментировали случаи отравления аконитом.



По их данным, 20 апреля в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в тяжелом состоянии поступила семейная пара О.К., 1950 года рождения, и С.Т., 1955 года рождения, с предварительным диагнозом "Отравление аконитом? Аритмогенный шок".



"Со слов самих пациентов, они долгое время принимали отвар в лечебных целях, так как у супруга новообразование, и вчера увеличили дозу. После соответствующего лечения восстановлена сердечно-сосудистая деятельность, состояние пострадавших стабилизировалось, интенсивная терапия продолжается", - говорится в сообщении.



Кроме того, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии доставлен пациент А.Д., 1958 года рождения, с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Предварительный диагноз "Отравление неизвестным веществом".



"Сразу же были проведены базисные реанимационные мероприятия, восстановлены сердечная и дыхательная деятельность. В настоящее время состояние стабильное, интенсивная терапия продолжается. Произведены заборы крови и мочи для проведения лабораторно-диагностических исследований в целях установления токсина и отправлены в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы", - отметили в Минздраве.



Сегодня стало известно сразу о трех случаях отравления иссык-кульским корнем. Ранее его рекомендовал использовать министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.