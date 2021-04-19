"Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова

20:02 20.04.2021

Иссык-кульским корнем президент Садыр Жапаров отвлек население от важных проблем



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19 апр. 2021



Садыр Жапаров одобрил народный рецепт лечения коронавируса.

Депутаты парламента Киргизии 19 апреля выразили недоверие министру здравоохранения республики Алымкадыру Бейшеналиеву за предложение лечить больных COVID-19 настойкой ядовитого иссык-кульского корня. Эксперты не исключают, что за информационной кампанией стоит желание властей отвлечь внимание общества от актуальных проблем, которые они решили сугубо в своих интересах. Речь о недавних выборах в местные органы власти, фальсификации итогов референдума и заявление президента Садыра Жапарова о расследовании ошских событий 2010 года.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев на днях заявил, что в Киргизии повсеместно используют иссык-кульский корень для лечения коронавируса, поставил его производство на промышенную основу. Жидкость мутного цвета разливается в литровые бутылки в одном из помещений государственной резиденции Ала-Арча по инициативе президента Садыра Жапарова. Новому зелью приписывают волшебные свойства – лечит не только от коронавирусной инфекции, но и рака желудка. Пить зелье нужно подогретым, ибо употребление настойки в охлажденном виде приводит к летальному исходу.



Мало-мальски грамотная часть населения в ужасе: иссык-кульский корень, или борец джунгарский, или аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum), – многолетнее травянистое растение – сильнейший яд. Считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота. Более того, препарат не прошел клинических испытаний, поэтому народное средство не может быть рекомендовано для использования населением, заявили в ВОЗ.



Киргизские депутаты на своем заседании 19 апреля выразили министру недоверие и передали письмо правительству, которое должно решить дальнейшую судьбу Бейшеналиева. "Министр поддерживает знахарство, пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. У нас что, нет врачей? Киргизская медицина имеет вес в мировом сообществе, а благодаря нынешним действиям министра имидж сошел на нет, осуществляется пропаганда знахарства", – заявил депутат Жанар Акаев.



Кампания по применению иссык-кульского корня приняла скандальный оборот. Медики, юристы, гражданские активисты требуют от Садыра Жапарова прекратить ставить опыты на больных. Столкнувшись с критикой, Садыр Жапаров удалил из социальных сетей свои публикации об эффективном лечении коронавируса народными средствами. Напомним, что рецепт по изготовлению отвара из иссык-кульского корня глава государства получил в наследство от своего отца и уже применял его на практике неоднократно.



По мнению киргизского политолога Марса Сариева, эта необдуманное, опрометчивое предложение бьет по имиджу Садыра Жапарова. Он дал повод оппонентам сравнивать себя с туркменским коллегой, который, как известно, вмешивается во все сферы жизни страны и людей, за что получает неоднозначные оценки. "Такой же имидж начали создавать Жапарову", – сказал "НГ" Марс Сариев.



Впрочем, одного Жапаров добился – общество обсуждает не столько скандальные выборы в местные кенеши (советы), сколько "чудодейственные свойства иссык-кульского корня". Между тем на местных выборах победила либо партия власти, либо партии "олигархов и толстосумов". Представители восьми политических партий, не согласных с итогами выборов, три дня митинговали возле здания ЦИКа, еще два дня голодали, а потом, поверив обещаниям главы ЦИКа о доскональной проверке всех данных, разошлись.



Не заметили в обществе и освобождения из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и снятия всех обвинений с одиозного Раима Матраимова, бывшего заместителя главы таможни, с укоренившейся репутацией коррупционера. К слову, "деятельность" Матраимова известна далеко за пределами республики – он включен в "список Магнитского" Госдепа и Казначейства США.



Осталось без должного внимания заявление Садыра Жапарова о возобновлении расследований событий ошской трагедии в июне 2010 года. По мнению Марса Сариева, политики Киргизии начали игру с ящиком Пандоры, открытие которого приведет к гражданскому противостоянию.

Общая ситуация усугубляется экономическими проблемами. Новая власть готовится пересмотреть соглашение с канадской компанией "Центерра", которая разрабатывает золоторудное месторождение "Кумтор". "В случае ухода канадцев бюджет Киргизии недосчитается более 12% ВВП. Экономика рухнет, как, впрочем, и инвестиционная привлекательность. Добавить к этому желание Москвы выслать из России более 100 тыс. нелегальных киргизских трудовых мигрантов, и в Киргизии начнутся тяжелые процессы", – сказал Сариев.