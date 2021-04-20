 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.04.2021
21:51  Умер последний 1-й секретарь Кыргызского комсомола Киргизии Нурлан Шамурзаев
20:25  Чья власть будет в Кабуле. Какое будущее ждет Афганистан после вывода американских войск, - "РГ"
20:21  Основательница движения "Жизни черных имеют значение" Хан-Каллорс оказалась банальной мошенницей
20:06  Мир пытается выбраться из локдаунов, - Ада Горбачева
20:02  "Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова
19:37  В Кыр-больницы начали поступать отравившиеся аконитом, после "лечения" по методу Жапарова-Бейшеналиева
19:34  Донбасс: как остановить войну? России придется принимать решение здесь и сейчас, - В.Панов

19:31  Умер от боевых ранений Чадский елбасы (6 переизбраний президентом за 30 лет) Идрис Деби Итно
18:53  Скончалась Мария Айтматова, вдова Чингиза Айтматова
18:42  После Афганистана Китай и Россия будут испытывать Байдена, - Гидеон Рахман
18:36  Индия становится новым эпицентром пандемии Covid-19, - Le Figaro
15:43  Время Жоробаевых. Очередной кыргызский окул-балашка дорос до зампреда ГКНБ
15:00  Европейские ценности – риторическая неопределенность, - С.Черняховский
14:59  Рождаемость снижается, миграция возрастет... Cможет ли Таджикистан использовать свой демографический потенциал?
09:27  Кыргызы и таджики опять на кулаках бьются за клочки земли в Исфаре
09:04  "Я выросший среди вас конник...". Главарь КырСовбеза Ташиев отчитался, поклялся и... ускакал
09:01  "Уу коргошун". КырПрез Жапаров удалили свои посты о пользе чудо-лекарства из иссык-кульских корешков
08:59  Узбекистан просит 300 тысяч своих граждан легализовать пребывание в России
08:23  "Прервите их род, сломайте их корни", - очередной синьцзянский доклад HRW
08:16  Умер автор первой военной доктрины Казахстана полковник Ким Серикбаев
08:10  Мамай против Байбека. Экс-аким Алматы обвинен в ландшафтной коррупции
08:03  Революция инфантилов. Навальнизм как вырождение революционной идеи, - А.Воробьев
08:00  Петров, Боширов и бравый солдат Швейк, - Михаил Хазин
07:34  Пекин нашел ответ на вызов, брошенный Байденом, - В.Скосырев
07:31  Сирия готовится к неизбежному. Началась регистрация кандидатов на пост президента, - "Къ"
07:24  Крик о помощи. Произвол и самодурство Актюбинского акима Уразалина
06:07  И.о. премьера Ливана Диаб призвал "арабских братьев" спасти его страну. Дна кризиса не видно
01:35  Жапар-хану больше не наливать! "Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова
01:20  РосКишлакВласти. Узбеков-нелегалов обязали жениться на русских бабах, - "СП"
00:51  Сердар Бердымухамедов избран президентом "Международной ассоциации ахалтекинского коневодства"
00:42  Беломайдан пришел к террору – провал операции "Тишина", - А,Цуканова
Понедельник, 19.04.2021
20:38  Выборы в Латинской Америке. Избирательный бюллетень - тоже оружие, - С.Кожемякин
20:34  "Нет никакой уступки земли" - погранслужба КазКНБ о событиях в Коптогае
19:42  Даже КырДепутаты догадались, что Минздрав Аконит (Бейшеналиев) - опасный для жизни неадекват
19:09  Эпидемия отменила экзамены в Кыргызских школах
17:51  Деятели КазКультурки опять интригуют и кляузничают в борьбе за кресло профильного министра
17:28  Умерла от КОВИ казахская актриса Газиза Абдинабиева
16:21  "Газпром" решил прокачать больше газа через Украину. Кому война, кому - золотая копеечка
15:30  Как Кыргызстан потерял миллиарды из-за контрабандных сигарет, - Д.Бердаков
15:26  Вышла в свет "Книга жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)"
15:25  Должность - "внук президента". Третье поколение мужчин во дворцах Центральной Азии
15:23  Джунгарское ханство и судьба сибирских кыргызов XVIII века
15:18  Заговор Федуты. Вышло полное видео переговоров американо-белорусских гос-переворотчиков
15:17  Погромы турок-месхетинцев в Ферганской области в 1989 году: о чем говорят документы
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мир пытается выбраться из локдаунов, - Ада Горбачева
20:06 20.04.2021

Вакцинация – единственная надежда вернуться к нормальной жизни

Ада Горбачева
Обозреватель "Независимой газеты"
20.04.2021

Израиль, чемпион по вакцинации, отменил обязательное ношение масок на открытых пространствах, если нет скопления людей.
Семь недель подряд растет количество случаев заболевания COVID-19 в мире, последние четыре недели происходит также рост числа смертных случаев – таковы сведения ВОЗ.
По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, умерших во всем мире в результате пандемии COVID-19, превысило 3 млн. На три страны с наибольшим количеством зарегистрированных инфекций – США, Индию и Бразилию – приходится более миллиона смертей.

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. На 16–17 апреля в Великобритании привито 47,86% жителей, полностью (две дозы вакцины) получили 13,61%, в Германии соответственно 18,94 и 6,48%, во Франции 18,84 и 6,75%, в Канаде 23,33 и 2,39%, в Израиле 58,09 и 54,03%.

На фоне общей усталости населения от пандемии, а также падения уровня заражений и успешного продвижения кампании вакцинации ряд европейских стран ослабляет режим локдаунов. Италия объявила, что с 26 апреля снимет ряд ограничений, распространявшихся на школы и рестораны. По словам премьер-министра Марио Драги, власти решились на такой "просчитанный риск". С 1 мая до тысячи зрителей единовременно смогут также собираться на стадионах, но только в регионах, наименее затронутых коронавирусом.

Британская группа Blossoms проведет 2 мая пробный концерт, зрители которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие Sefton Park Pilot стало частью правительственной программы по возобновлению массовых мероприятий. Концерт пройдет в Ливерпуле в парке Сефтон. Шоу смогут посетить только 5000 человек, несмотря на то что площадка рассчитана на 7500. Все зрители должны будут сдать тест на COVID-19 до и после мероприятия. Маски и перчатки им можно будет не надевать.

В Германии, наоборот, ограничения усиливаются. Канцлер Ангела Меркель, до которой дошла очередь на вакцинацию и которая только что привилась вакциной AstraZeneca, призвала законодателей одобрить новые полномочия, позволяющие ей вводить локдауны и объявлять комендантский час в районах с высоким уровнем инфекции. По ее словам, большинство граждан страны выступают за такие жесткие меры.

Одновременно Германия сделала подарок британцам, исключив Британию из списка стран с повышенным риском коронавирусной инфекции, граждане которых должны были проходить обязательный карантин по прибытии в Германию. Между тем Испания расширила собственный список стран, гражданам которых нужно проходить карантин. Туда попали еще 12 государств Южной Америки и Африки, включая Бразилию и ЮАР, из-за опасений, что оттуда могут завести новые штаммы коронавируса.

В Израиле, чемпионе по вакцинации, на фоне снижения показателей распространения заболеваемости с 18 апреля отменили обязательное ношение масок на открытых пространствах, если нет скопления людей. Генеральный директор Минздрава профессор Хези Леви внес соответствующие изменения в постановление о защите и охране общественного здоровья. В закрытых помещениях масочный режим сохраняется. Минздрав Израиля напоминает, что при каждом выходе из дома при себе необходимо иметь маску, так как речь идет об ослаблении, но не о полной отмене масочного режима (наличие маски в помещении обязательно). Кроме того, ведомство призывает соблюдать и другие меры по предотвращению заражения, среди которых соблюдение социальной дистанции и гигиена (мытье рук).

Исследователи не могут дать однозначного ответа, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса после вакцинации. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла полагает, что в течение 12 месяцев после полной вакцинации, вероятно, понадобится еще одна прививка от коронавируса.

В России к середине апреля, по подсчетам на основе региональных данных, привито 9,9−10 млн человек (с учетом армии). Это почти 7% населения, или 15% от той части, которую планирует привить правительство, – 65 млн человек (60% взрослого населения). Сегодня вакцинируется в среднем 1,2% взрослого населения в неделю.

Большинство россиян считают, что вакцинироваться сейчас незачем. Эпидемия как будто на спаде, заболеваемость сильно снизилась, с января по всей стране массово перепрофилируют ковидные госпитали и снимают те немногочисленные ограничения, которые были. Государственные СМИ рапортуют о победе над эпидемией. Ощутимых ограничений, которые доставляли бы заметные неудобства, в стране нет – в отличие от Европы, которая с осени не выбирается из локдаунов и для которой вакцинация означает снятие ограничений и надежду на возвращение к обычной жизни.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618938360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №241
- Кадровые перестановки
- Как утратить лидерство в отрасли или хроника отечественного фиаско
- Глава МИИР РК дал старт строительству нового завода по производству золота в Жамбылской области
- Никакой уступки земли нет - разъяснение КНБ по ситуации в селе Коптогай
- Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции
- Умер автор первой военной доктрины Казахстана
- Итоги основной деятельности КВГА за 1 квартал 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  