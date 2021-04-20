Мир пытается выбраться из локдаунов, - Ада Горбачева

20:06 20.04.2021

Вакцинация – единственная надежда вернуться к нормальной жизни



Ада Горбачева

Обозреватель "Независимой газеты"

20.04.2021



Израиль, чемпион по вакцинации, отменил обязательное ношение масок на открытых пространствах, если нет скопления людей.

Семь недель подряд растет количество случаев заболевания COVID-19 в мире, последние четыре недели происходит также рост числа смертных случаев – таковы сведения ВОЗ.

По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, умерших во всем мире в результате пандемии COVID-19, превысило 3 млн. На три страны с наибольшим количеством зарегистрированных инфекций – США, Индию и Бразилию – приходится более миллиона смертей.



Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. На 16–17 апреля в Великобритании привито 47,86% жителей, полностью (две дозы вакцины) получили 13,61%, в Германии соответственно 18,94 и 6,48%, во Франции 18,84 и 6,75%, в Канаде 23,33 и 2,39%, в Израиле 58,09 и 54,03%.



На фоне общей усталости населения от пандемии, а также падения уровня заражений и успешного продвижения кампании вакцинации ряд европейских стран ослабляет режим локдаунов. Италия объявила, что с 26 апреля снимет ряд ограничений, распространявшихся на школы и рестораны. По словам премьер-министра Марио Драги, власти решились на такой "просчитанный риск". С 1 мая до тысячи зрителей единовременно смогут также собираться на стадионах, но только в регионах, наименее затронутых коронавирусом.



Британская группа Blossoms проведет 2 мая пробный концерт, зрители которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие Sefton Park Pilot стало частью правительственной программы по возобновлению массовых мероприятий. Концерт пройдет в Ливерпуле в парке Сефтон. Шоу смогут посетить только 5000 человек, несмотря на то что площадка рассчитана на 7500. Все зрители должны будут сдать тест на COVID-19 до и после мероприятия. Маски и перчатки им можно будет не надевать.



В Германии, наоборот, ограничения усиливаются. Канцлер Ангела Меркель, до которой дошла очередь на вакцинацию и которая только что привилась вакциной AstraZeneca, призвала законодателей одобрить новые полномочия, позволяющие ей вводить локдауны и объявлять комендантский час в районах с высоким уровнем инфекции. По ее словам, большинство граждан страны выступают за такие жесткие меры.



Одновременно Германия сделала подарок британцам, исключив Британию из списка стран с повышенным риском коронавирусной инфекции, граждане которых должны были проходить обязательный карантин по прибытии в Германию. Между тем Испания расширила собственный список стран, гражданам которых нужно проходить карантин. Туда попали еще 12 государств Южной Америки и Африки, включая Бразилию и ЮАР, из-за опасений, что оттуда могут завести новые штаммы коронавируса.



В Израиле, чемпионе по вакцинации, на фоне снижения показателей распространения заболеваемости с 18 апреля отменили обязательное ношение масок на открытых пространствах, если нет скопления людей. Генеральный директор Минздрава профессор Хези Леви внес соответствующие изменения в постановление о защите и охране общественного здоровья. В закрытых помещениях масочный режим сохраняется. Минздрав Израиля напоминает, что при каждом выходе из дома при себе необходимо иметь маску, так как речь идет об ослаблении, но не о полной отмене масочного режима (наличие маски в помещении обязательно). Кроме того, ведомство призывает соблюдать и другие меры по предотвращению заражения, среди которых соблюдение социальной дистанции и гигиена (мытье рук).



Исследователи не могут дать однозначного ответа, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса после вакцинации. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла полагает, что в течение 12 месяцев после полной вакцинации, вероятно, понадобится еще одна прививка от коронавируса.



В России к середине апреля, по подсчетам на основе региональных данных, привито 9,9−10 млн человек (с учетом армии). Это почти 7% населения, или 15% от той части, которую планирует привить правительство, – 65 млн человек (60% взрослого населения). Сегодня вакцинируется в среднем 1,2% взрослого населения в неделю.



Большинство россиян считают, что вакцинироваться сейчас незачем. Эпидемия как будто на спаде, заболеваемость сильно снизилась, с января по всей стране массово перепрофилируют ковидные госпитали и снимают те немногочисленные ограничения, которые были. Государственные СМИ рапортуют о победе над эпидемией. Ощутимых ограничений, которые доставляли бы заметные неудобства, в стране нет – в отличие от Европы, которая с осени не выбирается из локдаунов и для которой вакцинация означает снятие ограничений и надежду на возвращение к обычной жизни.