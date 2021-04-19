 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Основательница движения "Жизни черных имеют значение" Хан-Каллорс оказалась банальной мошенницей
20:21 20.04.2021

Деньги имеют значение
Основательница движения "Жизни черных имеют значение" купила несколько домов

Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)

Любой труд должен быть оплачен, в том числе борьба за права угнетенных. Это доказала Патрис Хан-Каллорс, соучредитель скандального движения за гражданские права "Жизни черных имеют значение" (BLM). Как выяснило издание New York Post, пока в США шли организованные движением протесты, Патрис скупила только в Америке элитной недвижимости на 3,2 миллиона долларов.
Сооснователь BLM Патрис Хан-Каллорс знает толк в красивой жизни. Фото: GettyimagesСооснователь BLM Патрис Хан-Каллорс знает толк в красивой жизни. Фото: GettyimagesСооснователь BLM Патрис Хан-Каллорс знает толк в красивой жизни. Фото: Gettyimages
Эту женщину можно назвать образцовым активистом. Она рано осознала бескрайние перспективы общественной деятельности и поняла, что игра на эмоциях толпы может принести хорошие дивиденды. Каллорс родилась в 1983 году в небогатой афроамериканской семье в Пакойме, рабочем районе на севере Лос-Анджелеса. Патрис выбрала путь левого марксизма с криминально-духовным уклоном. Она начала с того, что присоединилась к движению "Союз водителей автобусов" (BRU), которое боролось за изменения в распределении доходов от общественного транспорта в Лос-Анджелесе. Параллельно Патрис разочаровалась в "Свидетелях Иеговы" и припала к корням - увлеклась Ифа, нигерийской религией племен йоруба, позволяющей общаться с духами и предсказывать судьбу. Кстати, эти навыки она широко использует в движении BLM.

Фото: iStock
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В 16 лет Каллорс объявила, что является "квир" - довольно запутанный термин, в широком смысле он означает человека, отвергающего гендерную идентичность. За это ее изгнали из дома. Однако жизненные обстоятельства не помешали нашей героине получить степень в области религии и философии и степень магистра искусств в двух калифорнийских университетах.

Таким образом, Каллорс набрала запас необходимых навыков для карьеры в области прав угнетенных. Она стала чернокожей левой активисткой-феминисткой с навыками общения с духами предков и двумя высшими образованиями. Движение BLM было создано в 2013 году тремя афроамериканскими активистками - Патрис Хан-Каллорс, Алисией Гарза и Опал Томети (биографии и возраст всех троих более-менее схожи). В настоящий момент все они стараются вывести BLM в легальное политическое поле. И, как показывает пример Каллорс, оседлавшие запрос на перемены в обществе темнокожие девушки не забывают о собственных интересах. Как сообщает New York Post со ссылкой на реестры недвижимости, Каллорс (вместе с супругом - активистом BLM в Торонто) на волне протестов, когда взносы в адрес движения BLM сильно выросли, приобрели четыре дома в США. Среди них дом за 1,4 миллиона долларов c тремя спальнями в районе Малибу, а также дом на три спальни в Инглвуде, штат Калифорния. Последний был приобретен за 510 тысяч долларов, а сейчас стоит уже 800 тысяч долларов.

Кроме того, они приобрели ранчо на три спальни в штате Джорджия со взлетно-посадочной полосой за 415 тысяч долларов и дом на четыре спальни на юге Лос-Анджелеса за 590 тысяч долларов (сейчас он стоит 720 тысяч).

Наконец, по некоторым данным, активисты купили дом на курорте на Багамах, где цены начинаются от 5 миллионов долларов. По соседству стоят дома Джастина Тимберлейка и Тайгера Вудса. Правда, в последнем случае сделка не подтверждена, поэтому, возможно, это были просто сплетни завистников.

У ранчо Каллорс в штате Джорджия есть даже взлетная полоса для небольших самолетов. Фото: realtor.com
Как выяснилось, в движении BLM, которое не обладает единым центром, отсутствует прозрачность распределения поступающих пожертвований. Зато с участием Патрис Каллорс было создано несколько фондов, задача которых - "искоренить белое превосходство". Поступающие на счета фондов суммы, их расходование и доля уплаченных с пожертвований налогов не раскрываются. По информации New York Post, одна из некоммерческих организаций BLM, к деятельности которой причастна Каллорс, получила в 2020 году 90 миллионов долларов пожертвований, из них только 21,7 миллиона были выделены на гранты другим борцам с расизмом. Что стало с остальным деньгами - неясно.

Разумеется, активисты BLM призвали к независимому расследованию в отношении Патрис Хан-Каллорс, которое должны проводить "черные фирмы и черные бухгалтеры". "Пусть они придут и выяснят, куда уходят деньги", - заявил глава BLM в Нью-Йорке Хоук Ньюсом. Но что-то заставляет думать, что Патрис Хан-Каллорс не для того так упорно выбиралась из Пакоймы, чтобы положить свою жизнь на бескорыстное служение идее.

Источник - rg.ru
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