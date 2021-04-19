Чья власть будет в Кабуле. Какое будущее ждет Афганистан после вывода американских войск, - "РГ"

20:25 20.04.2021

Текст: Константин Волков

Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)



В Стамбуле 24 апреля пройдет конференция по афганскому урегулированию, на которую уговаривают приехать талибов (движение "Талибан" запрещено в России). Последние, однако, заявляют, что не намерены вести переговоры с Кабулом, пока все иностранные войска не покинут территорию Афганистана. И хотя большинство экспертов видят в словах радикалов лишь способ набить себе цену, по факту сложно ожидать прорывных соглашений на стамбульской площадке. Слишком разные требования у Кабула и талибов, а подготовленный афганскими властями план урегулирования вызывает сомнения в его жизнеспособности даже у составителей документа.

Фото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID Фото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMIDФото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID

Госсекретарь США Энтони Блинкен, неожиданно прибывший в Кабул в конце прошлой недели, заявил, что беспокойства из-за вывода американских войск быть не должно, поскольку "события 1990-х годов (гражданская война и приход к власти талибов. - "РГ") в этой стране не повторятся". Правда, почему они не повторятся, Блинкен не пояснил. Также он подчеркнул, что талибы "должны придерживаться политических способов решения проблем" и что США продолжат оказывать поддержку правительственным силам Афганистана и после вывода войск.



Фото: AFP/SAUL LOEB

Трамп раскритиковал план Байдена по выводу войск из Афганистана к 11 сентября

Насколько можно рассчитывать на успех межафганских переговоров? За счет чего будет выживать население Афганистана, которое за последние десятилетия привыкло существовать в условиях постоянной войны, а производство наркотиков стало одной из основных статей дохода для значительной части общества?



Как отметил в разговоре с "РГ" сотрудник Института востоковедения РАН, глава Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, "пока не совсем ясно, о чем именно США договорились с талибами. Мы слышим о выводе войск, находящихся в составе международной коалиции, но неясно, что будет с контртеррористическими подразделениями, с ЧВК, военными советниками". При этом, отмечает Нессар, в Афганистане находятся порядка 18 тысяч сотрудников частных военных компаний.



Как бы в подтверждение слов эксперта пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил 18 апреля, что на период вывода войск возможно даже краткосрочное увеличение численности американских военнослужащих в Афганистане, чтобы избежать неприятных сюрпризов со стороны талибов. А после ухода военных останется, например, охрана посольства США в Кабуле, отметил Кирби.



Кабул в преддверии Стамбульской конференции объединил, как смог, в одну программу 25 проектов мирного соглашения властей и "Талибана" ( запрещено в РФ), несмотря на то, что многие из этих планов прямо противоречат друг другу. Главным пунктом остается предложение к талибам полностью прекратить огонь, затем выработать мирное соглашение, в котором "Талибан" признает себя лишь частью афганского общества, не имеющего каких-то особых прав по сравнению с другими. Если допустить, что такое соглашение будет создано, то потом его должен утвердить Всеафганский совет старейшин (Лойя-джирга), после чего в стране будет сформировано некое "правительство мира".



В Стамбуле будет представлено 25 проектов мирного урегулирования в Афганистане. Не исключено, что Кабулу следует готовиться к большой войне с радикалами

Маловероятно, что талибов, контролирующих, по разным оценкам, от 40 до 60 процентов территории страны, стремящихся стать признанной политической силой и имеющих около 60 тысяч бойцов, устроит столь неконкретное предложение. "Предложение Кабула в том виде, как оно есть сегодня, для талибов неприемлемо, - считает Нессар, - и поэтому правительству Афганистана остается только готовиться к большой войне с радикалами".



По словам эксперта, Кабул предпринимает усилия в этом направлении, стремясь, например, договориться с различными этническими и религиозными группами, которые недовольны "Талибаном".



Точка зрения

Алексей Куприянов, Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН



Вопрос о сроках вывода войск коалиции сейчас превращается в карту, которая разыгрывается на этих межафганских переговорах, так что пока рано говорить, когда именно этот вывод состоится, - пока сентябрь представляется наиболее реалистичным сроком. "Американцы стремятся как можно скорее развязаться с неудобным для них форматом присутствия в Афганистане и закончить хотя бы формально самую долгую в истории США войну. Поэтому они буквально вынуждают антиталибские силы сесть за стол переговоров и пытаются заставить их как можно скорее подписать мир на минимально приемлемых условиях. Получившийся внутриафганский порядок вряд ли будет устойчивым: талибы хотят подчинить весь Афганистан целиком, а представители светского режима и этнических меньшинств Северного Афганистана совершенно не собираются им уступать.



Фото: AFP/Wakil KOHSAR

Пушков заявил о проигранной США войне в Афганистане

Как сказано в недавно опубликованном докладе, подготовленном российским ИМЭМО РАН, американским Wilson Centre и индийским ORF, главная проблема для США сейчас состоит не в том, чтобы уйти из Афганистана, а в том, чтобы заставить противоборствующие стороны там продержаться в относительном мире какой-то приемлемый срок, хотя бы год, чтобы Вашингтон мог сказать, что "афганский вопрос закрыт". Но для этого надо в первую очередь договориться с талибами, которые между тем никогда не гарантировали прекращения огня в Афганистане, а обещали только не совершать нападений на уходящие из страны войска международной коалиции.



Что интересно, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже заявил, что "США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане", которая заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на Америку 11 сентября 2001 года.