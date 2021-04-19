 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.04.2021
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Понедельник, 19.04.2021
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Умер последний 1-й секретарь Кыргызского комсомола Киргизии Нурлан Шамурзаев
21:51 20.04.2021

Светлая память. Ушел из жизни известный деятель КР Нурлан Шамурзаев
20 апреля 2021 - Виктория Гунгер

Светлая память. Ушел из жизни известный деятель КР Нурлан Шамурзаев

Накануне, 19 апреля, на 62-ом году жизни скоропостижно скончался Нурлан Турсунович Шамурзаев. В 1990 по 1991 он занимал должность 1-го секретаря ЦК ЛКСМ Киргизии. Именно его подпись стоит на последних документах советской Киргизии.

Светлая память. Ушел из жизни известный деятель КР Нурлан Шамурзаев

Нурлан Шамурзаев родился 5 мая 1959 года в городе Фрунзе. Он был старший среди шестерых сестер и братьев.

Окончил среднюю школу им. Крупской Ноокатского района Ошской области. В 1976 году поступил на экономический факультет Кыргызского Государственного Университета, окончив в 1981 году.

Нурлан Турсунович начал свою трудовую деятельность в 1981 году с должности простого бухгалтера-экономиста.

В 1982-1985 годах - заведующий организационного комсомольского комитета Ноокатского района, с 1986 года до 1988 года работал инструктором Центрального комсомольского Комитета Кыргызстана.

С 1988 по 1989-е годы – занял должность второго секретаря комсомольского комитета Таласской области.

С 1989-1991 годы - первый секретарь комсомольского комитета Калининского района Чуйской области.

Именно Нурлан Шамурзаев впервые в истории Кыргызстана в 1991 году по итогам демократических выборов на съезде Республиканского Комсомола был избран первым секретарем Центрального Комитета Киргизской ССР.

После обретения независимости и до сегодняшних дней Шамурзаев работал в сфере банковского дела.

Нурлан Шамурзаев являлся образцом профессионализма, высокого чувства долга и самоотдачи. Он внес немалый вклад в развитие Кыргызстана. Таким он и навсегда останется в памяти близких, детей, друзей и коллег.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618944660
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