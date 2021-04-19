Великая китайская стена спасет мир от парникового эффекта

00:13 21.04.2021

Россия тоже останется в выигрыше от действий Пекина



Антон Чаблин



Американцы и китайцы достигли исторического соглашения: они вместе будут противостоять глобальному потеплению. Официальный Пекин взял на себя обязательства, которые позволят реально снизить парниковый эффект. Для России это благо, поскольку китайская сторона обещает наращивать поставки газа, в том числе сжиженного - топлива, считающегося едва ли не самым "зеленым".



Америку болтает из страны в сторону, а Китай - нет



То самое историческое соглашение было достигнуто в Пекине, на встрече члена постоянного комитета политбюро компартии, вице-премьера Госсовета Хань Чжэна и специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри.



Обе страны подтвердили следование принципам Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Соглашение ратифицировали более 200 государств, оно подразумевает, что к 2050 году глобальное потепление замедлится до 1,5°C в год, спрос на нефть резко упадет, а цены на нефть к тому времени могут упасть до $ 10 за баррель.



Обязательства Китай на себя взял более чем серьезные, учитывая структуру своей энергетики. Страна ежегодно сжигает более 4 миллиардов метрических тонн угля, что составляет половину общего потребления этого теплоносителя на планете. Две трети производства электроэнергии в Китае приходится на угольные электростанции.



Интерес американской администрации Джо Байдена к Парижскому соглашению вполне объясним. Нынешний президент начал заниматься "климатической дипломатией" менее чем через три месяца после вступления в должность, полностью пересмотрев политику своего предшественника Дональда Трампа, который к вопросам глобального потепления относился крайне скептически.



Впрочем, невзирая на политику США, которая меняется от президента к президенту, другие страны последовательно движутся к сокращению парниковых выбросов. Так, японский премьер-министр Есихидэ Суга объявил, что выбросы углерода в 2030 году сократятся вдвое, а правительство Южной Кореи намерено полностью отказаться от угольной энергетики.



Однако самые амбициозные цели ставит перед собой именно Китай, который пообещал к 2060 году свести к нуля чистую эмиссию углерода. Иными словами, китайская энергетика должна стать "углеродно нейтральной".



Квотами торговать будут по примеру Европы



Затянувшееся введение политики углеродной нейтральности в Китае было завершено в начале нынешнего года. "Товар" на рынке будет весьма специфический, непривычный - это квоты на выброс парниковых газов.



Первоначально рынок будет покрывать до 4,5 млрд тонн выбросов углекислого газа в год, поступающих от примерно 2225 энергетических компаний Китая. Суммарно на них, правда, приходится лишь около трети всех выбросов. Но в любом случае китайский углеродный рынок будет в три раза больше, чем аналогичная европейская система… на основе которой он был частично смоделирован.



Работать рынок будет так. Объем рынка определен, исходя из общего размера атмосферных выбросов за 2019?2020 годы. Энергетические компании первоначально получат квоты в размере 70% от выработки электроэнергии в 2018 году, умноженные на контрольные показатели. Одна квота покрывает одну тонну выбросов углекислого газа.



Если компания выбрасывает в атмосферу больше, чем количество свободных квот, выделенных ей, то придется покупать дополнительные квоты на открытом рынке. И это может лечь значительным финансовым бременем для загрязнителей.



Китайцы, внедряя в своей стране углеродный рынок, не стали повторять многие ошибки европейцев. Например, введение слишком большого числа льгот для энергокомпаний, которое фактически перечеркнуло всю важность реформы.



Ожидается, что в Китае под натиском энергетической реформы в первую очередь падет "угольный" бастион: устаревшие и неэффективные угольные электростанции могут быть вытеснены с рынка, поскольку их владельцы будут просто не в состоянии покупать сверхдорогие квоты на рынке.



В перспективе национальная система торговли углеродными квотами охватит и другие отрасли, помимо энергетики, включая нефтехимию, производство стали, цветных металлов, бумаги и авиацию. Увы, наземный транспорт, сельское хозяйство и строительство пока что не включены в схему.



Российские экспортеры будут довольны



Одновременно с внедрением углеродного рынка Китай занимается и развитием альтернативной энергетики. Китайские власти поставили цель вывести на рынок к 2030 году 1200 ГВт установленной мощности солнечных и ветровых электростанций (в настоящее время на всю страну приходится 250 ГВт солнечной мощности и 280 ГВт ветровой мощности).



Возобновляемые источники энергии в настоящее время составляют лишь около 10% от общего объема производства электроэнергии в стране. Однако уже к 2030 году на долю возобновляемых источников должно приходиться 25% энергобаланса. С пропорциональным уменьшением доли угля.



Уже к середине столетия на уголь должно приходиться не более 30% произведенной в Китае электроэнергии. При этом должно вырасти количество газовых электростанций, поскольку природный газ считается экологически чистым, "зеленым" топливом.



А это, естественно, открывает широкие возможности для России, которая сегодня является крупнейшим импортером в Китай всех видов углеводородов - угля, нефти и газа. Как видно, даже углеродная реформа в Поднебесной позиции российских экспортеров не подорвет, а только упрочит.