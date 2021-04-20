Китайский "Смерч" переброшен к границе с Индией, - В.Скосырев

06:53 21.04.2021

Пекин сигнализирует Дели, что не пойдет на уступки

Владимир Скосырев

20 апр. 21



Китай готовит своих пилотов к боям в горах. Фото с сайта

Командующие корпусов Китая и Индии на очередной встрече в Гималаях не смогли договориться о взаимном отводе войск от линии соприкосновения. После этого Китай разместил высоко в горах пусковую установку ракеты дальностью действия до 500 км. Как видно из сообщения в китайской военной газете, это должно послужить предупреждением Индии. В прошлом году в долине Галван произошла стычка без применения огнестрельного оружия. С обеих сторон были жертвы. После этого удалось договориться о смягчении напряженности. В Пекине полагают, что Индия стала вести себя более агрессивно под влиянием США.

Газета китайского Министерства обороны пишет, что дислокация нового вида оружия в горах служит делу защиты пограничных рубежей страны. Сообщается также, что в горах Синьцзян-Уйгурского автономного района, то есть в регионе, соседствующем со спорной индийско-китайской границей, состоялись учебные стрельбы с применением реактивных систем залпового огня.



Какие именно системы размещены в Гималаях, газета умалчивает. По словам китайского военного обозревателя Энтони Вон Тона, это, вероятно, современная система типа PCL-191. Она способна нести восемь ракет калибра 370 мм, каждая с радиусом действия 350 км или две 750-мм тактические баллистические ракеты с дальностью до 500 км. Эта загадочная ракета впервые была продемонстрирована на параде в Пекине в 2019 году в честь 70-летия КНР. Ее название обнародовал через несколько месяцев после парада китайский военный журнал.



В беседе с "НГ" завесу тайны приоткрыл Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. "Китайцы ранее проводили уже учения со стрельбами баллистических ракет малой дальности в условиях высокогорья, например в Тибете и Синьцзяне. Это служило предостережением Индии. Тем самым китайцы оказывали давление на Индию, добиваясь уступок на переговорах".



На сей раз переброшена система, не имеющая аналогов в мире. Она занимает среднее положение между оперативно-тактическим комплексом баллистических ракет и очень тяжелой реактивной системой залпового огня, создана на базе полученной в начале 2000-х годов по лицензии советской системы "Смерч". Китайцы постепенно увеличивали дальность таких систем и пришли к тому, что по дальности они сравнялись с оперативно-тактическими комплексами баллистических ракет. Они относятся к категории ракет меньшей дальности – от 500 до 1000 км.



"Китайцы вложили большие средства в такой класс оружия, как тяжелые реактивные системы залпового огня. Увеличивая их дальность, они оснастили их также высокоточными системами наведения. Из Тибета таким оружием можно держать под прицелом инфраструктуру в приграничных районах Индии. У индийцев ничего подобного на данный момент нет", – заключил Кашин.



Как пишет газета South China Morning Post, последняя встреча командиров корпусов двух стран закончилась без подписания совместного заявления. Очевидно, ни одна из сторон не готова к компромиссу. Профессор Чжу Юнбяо из Университета в городе Ланьчжоу говорит, что предыдущие раунды переговоров шли гладко, поскольку обсуждались формальности. Но когда речь зашла о конкретных аспектах разногласий, дискуссия забуксовала. Дело в том, что военным трудно договориться по коренным вопросам. Возможно, для достижения прогресса потребуется встреча лидеров двух стран в двустороннем формате или на многостороннем форуме.



Однако Лю Цзуни, генеральный секретарь Центра сотрудничества Китая и Южной Азии в Институте международных исследований в Шанхае, смотрит на ситуацию более пессимистично. По его мнению, теплая погода позволит сторонам доставить больше амуниции и других грузов своим частям. Поэтому могут вспыхнуть новые столкновения. Лю также считает, что подбивает Дели к тому, чтобы занять более агрессивную позицию, Вашингтон, его новая администрация.



Опубликовал свой прогноз индийско-китайских отношений и американский мозговой трест Совет по национальной разведке. Он также не исключает, что Индия и Китай могут, сами того не желая, "соскользнуть" к военному противостоянию. Это может случиться, если военачальники одной из сторон сочтут, что противник захватывает стратегически важный участок контролируемой ими территории. Прецедентом тут могут служить столкновения июня 2020 года, когда Китай оккупировал часть земли, которую индийцы считали своей.