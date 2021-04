20-летняя война, которую США ведут в Афганистане, не заканчивается, а меняет характер, - В.Прохватилов

07:02 21.04.2021 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 21.04.2021



Уйти, чтобы остаться. Новое лицо американской глобальной империи



The New York Times раскрыла планы Пентагона по контролю за Афганистаном после вывода оттуда войск США и НАТО. "Американские военные планируют покинуть Афганистан не позднее 11 сентября, – пишет NYT, – но Пентагон, американские разведывательные агентства и западные союзники обсуждают, как предотвратить превращение страны в базу террористов". По данным NYT, "Пентагон обсуждает с союзниками переброску войск, возможно, в соседние Таджикистан, Казахстан и Узбекистан".



В случае необходимости Пентагон будет наносить авиаудары по афганским боевикам, обнаруженным разведывательными дронами, истребителями со своих авианосцев и стратегическими бомбардировщиками, базирующимися в соседних с Афганистаном странах Персидского залива и Индийского океана. В ЦРУ прогнозируют возвращение в Афганистан "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) и рассчитывают, что помощь в борьбе с боевиками этой организации окажет турецкая разведка.



Даже если армия США уйдет из Афганистана, здесь останутся 16 тысяч бойцов международных ЧВК, в том числе 6 тысяч американцев. Так что говорить о полном выводе войск преждевременно.



The New York Times выяснила, что на самом деле у Пентагона в Афганистане "на 1000 военнослужащих больше, чем он публично признал". Ряд подразделений элитного спецназа Пентагона и ЦРУ были вычеркнуты из официальной отчетности, чтобы не будоражить общественное мнение.



Всего месяц назад прогноз NYT по дальнейшему развитию событий в Афганистане был более оптимистичным. Источники газеты в разведсообществе США полагали, что правительство Ашрафа Гани сможет продержаться два-три года, прежде чем "Талибан"* (запрещено в РФ) захватит власть в стране. Однако ситуация изменилась, после того как "Талибан" заявил, что не намерен участвовать в саммите по мирному урегулированию в Афганистане, который должен пройти в Стамбуле в конце апреля, пока все иностранные войска не покинут страну. Госсекретарь США Энтони Блинкен экстренно прибыл в Кабул, чтобы успокоить Гани, но лишь усугубил его тревогу, сообщив, что "США не планировали оставаться в стране надолго". Впрочем, обнаруженная журналистами NYT "тайная тысяча" спецназовцев так и так останется в Афганистане.



Многие в Америке считают, что уход американских военных развяжет в Афганистане гражданскую войну между исламистскими группировками. Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал решение Байдена о выводе сил из Афганистана. Грэм заявил: "Результатом сегодняшнего решения президента Байдена является отмена своего рода страхового полиса, который, на мой взгляд, предотвратил бы повторение 11 сентября". Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана дает возможность американским военным переориентировать свои усилия на более актуальные угрозы, в числе которых он выделил Китай и Россию, вызывающую "обеспокоенность Пентагона своим присутствием в регионе".



Российские военные аналитики предполагают, что США могут перебросить свои войска из Афганистана не только в Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, но и на 26 своих секретных военных баз в Киргизии, которые представляют собой компактные перевалочные пункты для быстрой переброски военных – Cooperative Security Location (пункты совместной безопасности) или Lily-Pad (кувшинки) на жаргоне американцев.



Центральная Азия



26 шесть таких американских "кувшинок" в Киргизии оснащены мощными РЛС и разведывательными дронами. Профессор Дэвид Уайн из Вашингтонского университета считает "лилипэды" основным элементом военной стратегии США по сохранению мирового господства, так как они "позволяют делать больше за меньшие деньги". Наибольший риск, по его мнению, эти мини-базы создают, увеличивая напряженность в отношениях с Россией и Китаем в Персидском заливе, а также в нефтеносных районах западной и восточной Африки. "Лилипэды" являются основой объявленной еще Бараком Обамой военной стратегии "Ось Азии".



Киргизия не имеет общей границы с Афганистаном, поэтому нельзя исключить создание подобных перевалочных пунктов в Узбекистане и Таджикистане, у которых такая граница есть.



Стратегию баз-"кувшинок", применявшуюся Пентагоном в Ираке и Афганистане, называют еще стратегией "масляного пятна" (oil spot), которое расползается во все стороны, захватывая все большее пространство.



Американские "военные планировщики создают для себя возможности бесконечных мелкомасштабных интервенций, в которых большое, географически рассредоточенное число военных баз всегда будет готово для мгновенного оперативного доступа в любую точку планеты. Другими словами, официальные лица Пентагона мечтают о почти безграничной гибкости, способности с удивительной быстротой реагировать на события в любой точке Земли и таким образом о чем-то, приближающемся к полному военному контролю над планетой", пишет профессор Уайн.



США сеют разрушения в Афганистане



Если сопоставить эти планы Пентагона с лоббируемым американцами проектом строительства железнодорожного коридора Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, по которому, как мы писали, станет возможным быстро перебрасывать военную технику, боеприпасы и горючее из Центральной Азии в Афганистан, нетрудно понять, что Пентагон действует в рамках продуманного плана, чтобы обеспечить постоянное военное присутствие в макрорегионе Центральная Азия – Южная Азия – Персидский залив.



Эта старая, как мир, стратегия называется "уйти, чтобы остаться". Да еще и закрепиться, усилив свои позиции в бывших советских республиках Средней Азии. Все страны, с территории которых американские военные будут наносить удары по афганским боевикам, станут мишенями для ответных атак.



20-летняя война, которую США ведут Афганистане, не заканчивается, она меняет характер. "Забудьте полномасштабные вторжения и обширные оккупации на материковой части Евразии, – пишет эксперт The Nation Institute Ник Терс о новой американской военной стратегии. – Вместо этого: силы специальных операций… прокси-армии… шпионаж и разведка… дроны… кибератаки и совместные операции Пентагона с частными военными компаниями".



К этому следует добавить "беспрецедентную воздушную и военно-морскую мощь, гуманитарные миссии, которые явно выполняют функции военной разведки, ротационное развертывание регулярных сил США по всем азимутам, расширяющийся спектр совместных военных учений и учебных миссий, которые обеспечивают де-факто "присутствие" американских военных по всему миру и превращают иностранные вооруженные силы в марионеточные армии". Это новое лицо американской глобальной империи. Источник - fondsk.ru

