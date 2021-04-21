За Флойда ответил. Полицейский Дерек Шовин признан виновным в резонансном убийстве афроамериканца

07:40 21.04.2021

"Коммерсантъ" от 21.04.2021, 00:54

Американский полицейский Дерек Шовин виновен в убийстве чернокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда - к такому выводу пришли присяжные, просовещавшись более десяти часов. Они не вняли доводам защиты, которая настаивала на том, что Джордж Флойд умер от проблем с сердцем на фоне интоксикации наркотическими веществами. Смерть жителя Миннеаполиса в мае 2020 года спровоцировала беспорядки и породила масштабное протестное движение под лозунгом "Жизни черных имеют значение". Вердикт же по этому громкому делу Америка встретила новыми уличными акциями.



Виновен по всем трем статьям - такой вердикт единогласно вынесло жюри присяжных из пяти мужчин и семи женщин. Дерека Шовина обвиняли в убийстве второй и третьей степеней, а также в непредумышленном убийстве второй степени.



У присяжных, однако, еще остались дела: теперь им предстоит установить, есть ли в деле господина Шовина отягчающие обстоятельства. Например, стоит считать ли таковым присутствие детей на месте преступления, или "особую жестокость" полицейского. Это повлияет на приговор: по первому обвинению Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы, по второму - до 25 лет, а по третьему - до десяти лет.



Судья заявил, что точное наказание господина Шовина станет известно примерно через два месяца.

В ходе процесса защита настаивала: Дерек Шовин действовал в соответствии с инструкциями и своей оценкой ситуации. Он видел, что господин Флойд поборол сопротивление троих сослуживцев, и поспешил им на помощь, и действовал точно так же, как на его месте действовал бы любой другой разумный полицейский. Кроме того, защита призвала присяжных не игнорировать другие обстоятельства дела - вроде толпы, которая начала окружать сотрудников во время задержания, проблем со здоровьем Джорджа Флойда, потребления им наркотиков - и не сосредотачиваться на видеозаписи с последними минутами его жизни. "Не позволяйте вводить себя в заблуждение единственным статичным кадром. Поместите свидетельства в правильный контекст",- призывал адвокат Эрик Нельсон в заключительной речи защиты.



Он не давал ему дышать

История незаметного полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда



Обвинение, в свою очередь, советовало присяжным "верить своим глазам" при просмотре ролика с задержанием и не принимать аргументы защиты о соразмерности и допустимости действий Дерека Шовина. "Это именно то, что вы видели с самого начала на видео. Это то, что вы ощущали нутром. Это то, что вы знаете сердцем",- словно возражал господину Нельсону прокурор Стив Шлейхер. Он утверждал: Дерека Шовина судят не за то, что он полицейский, и судят не полицию и полицейскую систему, а судят конкретного человека за конкретные деяния. "Это не было полицейской работой, это было убийство. Подзащитный виновен по всем трем статьям. Всем! Никакого оправдания у него нет",- увещевал присяжных обвинитель.



К вердикту было приковано внимание всей страны: президент США Джо Байден отменил запланированную речь и остался в Белом доме, чтобы наблюдать за его оглашением.

Накануне он заявил: с его точки зрения, ситуация в деле ясная, а свидетельства против Дерека Шовина очевидны. "Молюсь за правильный вердикт",- пояснил он, оговорившись, что может позволить себе такие слова, поскольку присяжные в этот момент находились в совещательной комнате и узнать о них не могли.



Как шел процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

После оглашения вердикта присяжных Дерека Шовина заковали в наручники и вывели из зала заседаний. Толпа около здания суда встретила вердикт аплодисментами и скандированием лозунгов "Виновен!", "Все три статьи!" и "Один есть, еще трое!" (имелись в виду три сослуживца господина Шовина, рассмотрение дел которых намечено на август).



После объявления вердикта на улицах начались стихийные митинги.

Власти ожидают беспорядков: губернатор штата Миннесота Тим Вальц ввел в городе режим "чрезвычайной ситуации в мирное время", что позволило ему запросить прибытие дополнительно 3 тыс. солдат национальной гвардии для помощи в охране порядка. Штаб-квартиру полиции Миннеаполиса укрепили бетонными блоками и новыми металлическими воротами, которые накануне оглашения вердикта заперли. Магазины и присутственные места в близлежащих кварталах также закрыты, а их окна защищены фанерными щитами. Школы переведены на дистанционное обучение.



Алексей Наумов