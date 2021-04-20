Израильский пат. Новое правительство формируется с тяжелым скрипом, - А.Эскин

08:12 21.04.2021

Что будет? Если не новое правительство с Нетаньяху во главе, то новые выборы, которые сулят стропотным болезненный обвал.



АВИГДОР ЭСКИН, 20 апреля 2021,



Две недели осталось в распоряжении премьер-министра Биньямина Нетаньяху для формирования нового правительства после четвертых выборов за последние два года. Ежели ему не удастся затащить парочку депутатов в свою коалицию, приплюсовав их к имеющимся пятидесяти девяти, то президент Ривлин может предоставить право либеральной "Еш атид" (Имеется будущее) потягаться с Нетаньяху. Это будет фельетонно, поскольку у правящего Ликуда во главе с Нетяньяху собственно тридцать мандатов, а у "Имеющегося будущего" во главе с телеведущим Яиром Лапидом всего семнадцать.



Как мы уже писали, премьер-министр со своей правящей партией Ликуд и религиозными партнерами по коалиции дотянули до пятидесяти девяти мандатов. Казалось бы, оппозиция могла бы превратиться в коалицию при полном объединении, не исключая возможности притаскивая кого-то из коалиционных. Но трудно представить, как ультрапрофанисты партии МЕРЕЦ с полной повесткой ЛГБТ (и всего с шестью мандатами) могут ужиться с ориентирующимися на "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фундаменталистами-арабами из партии РААМ (с четырьмя мандатами в Кнессете).



Кстати, о ЛГБТ. Глава русскоязычной партии "Наш дом Израиль" (калька с "Нашего дома Россия") Авигдор Либерман удивил многих, когда поддержал публично однополые браки. Странно, но это прелестное заявление не было широко растиражировано и не помешало ему получить семь мест в Кнессете. Но тут, как назло, выступила по телевидению Николь Райдман, бывшая супруга проживающего в Израиле российского миллиардера Михаила Черного, с воспоминаниями о визитах к ним Либермана. Он просил, чтобы при нем в доме не было никаких представителей ЛГБТ, называл их "петухами". Очень просил, чтобы не пришлось здороваться за руку или просто дышать одним воздухом в закрытом помещении. И как ему теперь придется в одной коалиции с ультрапрофанистами, стремящимися к доминированию Содома? Как сидеть вместе с самой прогрессивной частью секулярного сообщества?



Иными словами, шансов у либерального меньшинства соорудить "братственный соглас" с арабскими националистами, фундаменталистами и Либерманом в нагрузку вовсе не много. С одной оговоркой. Администрация Байдена, все либеральные фонды и также ЦРУ с Госдепом очень хотели бы ухода Нетаньяху. Напомним, как активно израильский премьер дружил с президентом Трампом и президентом Путиным. Трудно сказать, что хуже в глазах Байдена и его президентской рати. В любом случае очень-очень плохо.



Если не прямое давление, то широкомасштабная кампания в прессе кипуча и пахуча. Газета "Хаарец", ведущие 12 и 13 каналы телевидения, интернет-ресурсы - все они мобилизованы в эти дни против Биньямина Нетаньяху. Кстати, "схваченная" Либерманом русскоязычная пресса Израиля тоже агитирует против него. Усматривается ли здесь американская рука?



В пору правления Обамы Госдеп официально перечислил через фонды Сороса 350 тысяч долларов на кампанию против Нетаньяху. Это было признано и обсуждалось в Конгрессе. Вопиюще возмутительно, но мелко. Куда важнее общий "зеленый свет" со стороны правящей верхушки США. Вполне возможно, что нет прямых фактов "проплаты", но формирование атмосферы - это не неуклюже потраченные сотни тысяч. Сие неоценимо важнее, ибо одна сторона может говорить уверенно: "Мы наладим отношения с Байденом, испорченные Нетаньяху". Такой посыл влияет и на бизнес-сообщество, и на юридическую верхушку.



Мощнейший аргумент, легко подхватываемый журналистским либеральным большинством. Выгодно идти с либералами, Вашингтон улыбается оппозиции. Такие доводы, опирающиеся на действительное негодование в нынешнем Вашингтоне дружбой Нетаньяху с Трампом и с Путиным, - серьезный политический капитал израильской либеральной, профанической и арабской оппозиции. Однако и он не стал для супротивных палочкой-выручалочкой.



И что будет? Если не новое правительство с Нетаньяху во главе, то новые выборы, которые сулят стропотным болезненный обвал. Но мы полагаем, а не располагаем.



20 апреля 2021

Авигдор Эскин