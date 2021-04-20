В Таджикистане озвученное МВД РФ количество (247 тыс.) нелегальных таджикских мигрантов считают завышенным

08:20 21.04.2021 Апрель 20, 2021

Искандар Фируз

Барот Юсуфи



В Душанбе делегации Таджикистана и России обсудили комплекс вопросов таджикско-российского взаимодействия в миграционной сфере.



Переговоры состоялись вскоре после того, как МВД России потребовало от представителей стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными трудовыми мигрантами, которые находятся в России, чтобы не доводить дело до их выдворения. Согласно данным правоохранительного ведомства России, в этой стране незаконно находятся 247 тысяч граждан Таджикистана. Власти Таджикистана эту цифру назвали "завышенной" и заявили, что большинство из нелегалов в свое время с другими документами выехало в Таджикистан.



"Нелегалы" по не воле?

Житель горда Вахдата Насим Усмонов более двадцати лети находился на заработках в Иркутской области. Год назад он вернулся на родину, но не найдя хорошую работу, решил снова поехать в Россию.



"За двадцать лет ни разу я не давал повода для депортации, чего не могу сказать о других моих соотечественниках. Многие работают нелегально от безысходности. Посудите сами: мигрант каждый месяц должен оформлять трудовой патент, который стоит до 6 тыс. рублей. Кроме того, нужно пройти платный медосмотр… Зарплата у многих мигрантов низкая, многие не знают – самому жить на эти деньги или оправить их своим родным в Таджикистан. Так, мигранты превращаются в нелегалов", - говорит наш собеседник, с которым мы встретились у авиакасс в Душанбе.



"Озвученное Москвой количество нелегалов вызывает сомнение"

Министерство внутренних дел России на днях сообщила, что в настоящее время в стране находятся незаконно свыше 120 тыс. граждан Азербайджана, свыше 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.



Однако руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зохир Мирзоев заявил РИА Новости, что озвученная МВД РФ цифра в 247 тысяч граждан Таджикистана , незаконно находящихся в России, является завышенной. "Эта цифра - накопленная за много лет ... За 5, 10, 15 лет. Мы подозреваем, что большинство из них в свое время с другими документами выехало в Таджикистан и находится там", - сказал чиновник. С остальными трудовыми мигрантами, по словам Зохира Мирзоева, ведется работа по их легализации.



В центре по правам человека Таджикистана сообщили Радио Озоди, что президент России Владимир Путин в декабре подписал указ, который продлил до 15 июня 2021 года временные меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ из-за пандемии коронавируса. В документе говорится, что на этот срок продлена заморозка сроков проживания мигрантов в РФ, а также сроков, на которые иностранцы поставлены на учет по месту пребывания.



После 15 июня нелегальные мигранты будут подвергнуты наказаниям вплоть до выдворения с запретом возвращаться, предупреждает МВД России.



"Душанбе и Москва должны рассмотреть вопрос амнистии нелегальных мигрантов"

Рахмон Ульмасов, профессор Российско – Таджикского (славянского) университета, и специалист по миграции также считает озвученное МВД РФ количество нелегально находящихся в России таджикских трудовых мигрантов завышенным. В то же время он считает, что таджикские мигранты должны выяснить свой статус и, в случае необходимости, заниматься своей легализацией. "Решение принято, и оно должно реализоваться. В случае, если таджикские мигранты не займутся легализацией, они столкнутся с серьезными проблемами. Сейчас все государственные структуры и общественные организации должны проводить разъяснительную работу среди своих сограждан как в России, так и Таджикистане, чтобы нелегальные мигранты легализовались. Одновременно Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана должно обсудить с российскими властями вопрос об амнистии нелегальных таджикских мигрантов", сказал Рахмон Ульмасов.



Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщило, что уже проводит разъяснительную работу среди населения, в том числе, через местные СМИ.



В 2020 году количество таджикских трудовых мигрантов в России, по официальным данным, сократилось на 70 процентов. Таджикские власти считают, что в прошлом году около 80 процентов таджикских трудовых мигрантов не смогли выехать в эту страну из-за закрытия границ. В Душанбе утверждают, что из 460 тыс. мигрантов за границу в поисках работы смогли выехать только 111 тыс. таджикистанцев.



В прошлом году гражданство России получили около 64 тыс. таджикских граждан, другими словами, каждый день 117 таджикистанцев стали обладателями российского паспорта. По неофициальным данным, в списке живущих в России народностей с численностью более 1 млн. человек, таджики занимают восьмое место.



Таджикистан и Россия подписали в 1995 году соглашение о двойном гражданстве, но Россия в 2004 году, а Таджикистан в 2017 году ввели ограничения для лиц с двойным гражданством занимать государственные должности, а также запрет на работу в органах безопасности или других правоохранительных структурах. Рахмон Ульмасов говорит, что для легализации таджикских мигрантов власти Таджикистана должны осуществить тесное сотрудничество с более 80 общественными организациями таджиков в России.



Центральный банк России сообщил, что объем денежных переводов в Таджикистан за 2020 год сложился в размере 1 млрд 741 млн. долларов США. Это на 759 млн. долларов меньше показателя 2019 года. В том году в Таджикистан из РФ было переведено 2,5 млрд долларов, что составляет около 30 % ВВП страны.



Национальный банк Таджикистана не сообщает точную сумму денег, которые поступили в страны от находящихся за границей граждан. В начале года НБТ сообщил, что объем денежных переводов физических лиц в Таджикистан в 2020 году сократился на 6,3%. Источник - rus.ozodi.org

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