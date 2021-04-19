АмерПолицай застрелил очередную сакральную афро-жертву - 16 лет, толстая, крикливая, 4 пули в живот

08:55 21.04.2021

16-летняя афроамериканка погибла от рук полицейского в США



В США, в штате Огайо, полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку, сообщает zakon.kz.



По данным "Известий", погибшая Макайя Брайант сама вызвала наряд из-за ссоры девушек возле ее дома.



Она скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии. При каких обстоятельствах Брайант была застрелена, не уточняется, - говорится в публикации.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил на своей странице в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако без подробностей.



Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты, - написал он.

Как отмечает местный телеканал, у полицейского управления города после трагедии собрались люди, они выкрикивают имя погибшей.



Стоит отметить, что примерно в это время в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт присяжных экс-полицейскому, застрелившему темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Дерека Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения.



На странице в Telegram-канале Mash опубликован момент убийства 16-летней Макии Брайант.



видео тут -

https://www.zakon.kz/5066077-16-letnyaya-afroamerikanka-pogibla-ot.html