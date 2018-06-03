Балаган-кукольную "Ассамблею народа Казахстана" возглавил Марат Азильханов

09:11 21.04.2021

Марат Азильханов получил новую должность, сообщает zakon.kz.



Указ о назначении опубликован на Акорде.



Распоряжением главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Азильханов Марат Алмасович родился 3 января 1965 года в Казалинске.



В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело", в 2000 - Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 2019 - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Магистр социальных наук.



Трудовой стаж:



· Врач-хирург, г. Кызылорда (1988-1992);



· Служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011);



· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013);



· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014);



· Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016);



· Ответственный секретарь Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (10.2016-07.2018);



· Ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (02.07.2018-06.03.2019);



· Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 04.2019)