У раскулаченного кыр-депутата Жумалиева отняли депутатский мандат

09:30 21.04.2021

Кубанычбек Жумалиев лишен мандата депутата ЖК. Кто придет вместо него



Табылды Кадырбеков



Ранее Жумалиев выплатил государству более миллиарда сомов в рамках уголовного дела, и его освободили из СИЗО ГКНБ.



Прекращены депутатские полномочия Кубанычбека Жумалиева, он лишен мандата.



Такое решение на основании собственного заявления Жумалиева приняла Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.



Экс-депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов. Архивное фото

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Экс-депутат Аманкулов возместил 50 млн сомов, будут еще выплаты - ГКНБ

Заявление депутата Жогорку Кенеша поступило еще 13 апреля. Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов пояснил, что рассмотрели его не сразу, так как запросили у правоохранительных и судебных органов информацию об отсутствии судимости у следующего по списку партии "Бир Бол" кандидата в депутаты.

Вакантный мандат в итоге передали Аманкулу Токтомамбетову. Известно, что он некоторое время работал судьей Иссык-Кульского районного суда.



Ранее в ГКНБ заявили, что выявлена устойчивая коррупционная схема с участием Кубанычбека Жумалиева и руководящего состава Министерства образования и науки по выдаче лицензий на образовательную деятельность Международному медицинскому университету (ММУ).



Экс-сотрудник МВД Жалил Атамбаев возместил еще 50 млн сомов - итого 100 млн

Согласно данным госкомитета, установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры "Таатан", ГОИН, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации.

В конце марта глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что один человек выплачивает ущерб в размере миллиарда сомов, но имени не назвал. 12 апреля стало известно, что более миллиарда сомов в виде наличных и имущества выплатил Жумалиев. Он находился в СИЗО ГКНБ, но в связи с возмещением ущерба, а также с учетом преклонного возраста и состояния здоровья по решению суда был отпущен под подписку о невыезде.