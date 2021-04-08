Как географические карты раскрывают белые пятна истории Казахстана, - Г.Табулдин

09:46 21.04.2021 Погребения кочевой аристократии Великой степи, ханские ставки, караванные пути, развалины крепостей, гуннские поселения – эту и другую ценную информацию этнограф-генеалог, заслуженный краевед РК, исследователь, автор более 10 монографий Гизат ТАБУЛДИН из Нур-Султана находит благодаря старинным топографическим картам.



Последние – не только кладезь информации для историков, но и для… туроператоров. Маршруты, разработанные на основе архивных материалов, могут быть привлекательными как для внутреннего, так и для въездного туризма.



Свой особенный язык

– Отечественное краеведение на современном этапе претерпевает коренные изменения. В настоящее время проводятся исследования ландшафтной истории и географии Великой степи в рамках государственной программы "Рухани жаңғыру" – "Сакральная карта РК. Курс на будущее: духовное возрожде-ние", – рассказывает Гизат Табулдин. – Первый этап включает поиск и комплексное исследование сакральных объектов регионов республики. Так как я профессиональный географ, то не мог остаться в стороне и не внести свой посильный вклад.



– Сколько карт вы отработали?



– Более 400 единиц конца XIX – начала XX веков. В результате составлена не имеющая аналогов сборная топографическая карта Казахстана с использованием естественных и исторических топонимов.



– При верификации с современными картами насколько существенны отличия?



– Да, вопрос очень правильный и ключевой. Архивные материалы по топографическим картам Омского военно-топографического гарнизона, имеющиеся у нас, трудно переоценить. Информация в них записана по-особенному. Картографический язык – это язык символов, различных по форме, размеру и цвету. Он позволяет передать географические факты, описания, закономерности коротко, графическим способом. Отличия существенны: на картах XIX века помечены колесные дороги, колодцы, поселения, урочища и другие орографические единицы с казахской транскрипцией. Особую ценность имеют обозначения погребений кочевой аристократии Великой степи: батыров, биев, султанов, ханов.



Ценные находки

– Что ценного в целом можно найти на картах?



– Приведу вам интересный пример: на этих картах отмечено месторождение агатов осадочного происхождения, единственное в мире и на территории нашей страны. В 2015–2016 годах Казахстан посетил известный минералог – коллекционер из США, штат Кентукки, Алан Джеральд ШАБЕР. После продолжительных поисков он нашел данное месторождение, собрал 350 килограммов экспонатов стоимостью 3,5 миллиона долларов и вывез их в США. А далее снял видеофильм об орнитофауне, о самой северной антилопе – сайгаке, других природных объектах и успешно продал его корпорации "Дискавери".



– Самые важные открытия, которые удалось сделать с помощью топографических карт?



– Находок – множество. Например, нами обнаружены гуннские агломерации, поселение в среднем течении реки Ишим, гуннское святилище и многое другое. Но особое значение имеют 2 уникальных места погребения – ханов Жанибека и Керея. Причем точки, которые исследовали археологи, обнаруженные мною по картам в 2018 году в Тенгиз-Коргалжынской впадине, совпадают. Эти 2 могилы некоего "М. Джаныбекъ" и некоего "М. Керея" находятся на едином кормящем ландшафте выше указанной впадины.



Была проведена научно-разведывательная экспедиция к месту погребения М. Керея. Оно находится на берегу одноименных реки и озера Керей. Занесено толстым слоем лессовых отложений – это смесь песка, органики толщиной от 3 до 5 метров. Сегодня необходима комплексная археологическая экспедиция на государственном уровне.



В результате исследования ранее предполагаемого места захоронения Жанибек хана, проведенного Ишимской экспедицией под руководством М. К. Хабдулиной, известно, что памятник занимал наиболее высокую точку сопки (344 метра) коренной террасы южного берега озера Жанибек-Шалкар.



"Для постройки мавзолея было выбрано очень удачное место. Мавзолей был виден издалека и доминировал над окружающей поверхностью. Коргалжынские степи – зона десятилетних целинных распашек, и к настоящему времени от мавзолея остался небольшой холм диаметром 16 м, высотой 0,5 м. Холм порос бурьяном, насыщен фрагментами жженого кирпича, обломками полихромной терракоты, покрытой зеленой глазурью. Глазурь на всех плитках – превосходного качества, нанесена толстым стекловидным слоем", – написано в их отчете.



Расстояние между 2 погребениями составляет 1,5–2 конных прохода, это порядка 100 километров, то есть лошадь их спокойно проходит за 2 дня. Оба погребения представляют собой единый историко-культурный ландшафт с высокой плотностью исторических памятников. Имена ханов Жанибека и Керея связаны с формированием казахской государственности. Эти места для подрастающего поколения могли бы служить в качестве патриотического, исторического наследия, быть национальной гордостью.



– Ваш известный труд по генеалогии чингизидов как-то помог, мотивировал в изучении карт?



– Научной деятельностью я просто удовлетворяю свое любопытство ко всему интересному, новому, неординарному. Мой фундаментальный труд "Всемирная генеалогия чингизидов", презентованный в Университете Сорбонна в 2013 году, является частью данного компонента. Моим научным руководителем был известный в мире ученый Юрий Иванович Новоженов, профессор, доктор биологических наук. И в целом я благодарен профессорско-преподавательскому составу географо-биологического факультета федерального педагогического университета в Екатеринбурге.



Не принижая величия пирамид

– Еще 4 года назад вы предлагали создание туристических маршрутов "По следам великих предков". Расскажите о них?



– Историко-культурный ландшафт Великой степи имеет множество белых пятен. Для туристов Казахстан является уникальным, открытым до горизонта пространством, что само по себе производит неизгладимое впечатление.



Опираясь на архивные материалы, мы создали историко-культурные карты, на которых отмечены потенциальные объекты, способные заинтересовать любого путешественника. Есть маршруты по развалинам старых крепостей (15 единиц), на гуннские поселения (агломерации протяженностью 60–70 километров), гуннское святилище. Погребения кочевой знати (батыров, биев, султанов, ханов), включая основателей Казахского ханства – Керея и Жанибека. Братские калмыцкие захоронения "Калмак кырылган". Проложен маршрут по сети мануфактурных караванных путей. Топографические карты имеют полную топонимическую, орфографическую, гидронимическую унификацию и могут служить информационной базой для туристического кластера.



– Как вы думаете, путешественникам не из Казахстана будет интересна история нашего края?



– В тех случаях, когда исследователи располагают достаточной информацией, они пытаются конструировать так называемые ментальные карты – графические схемы, отражающие уровень представления людей определенной эпохи о своих и окрестных регионах, странах, народах. Но для такой реконструкции необходима адекватная источниковая база. Мы обладаем уникальной коллекцией географических карт и, самое главное, умеем с ней профессионально работать и составлять различные тематические туристические маршруты. Заказчики маршрутов – российские джиперы, венгерские путешественники, французская аккредитованная компания по следам миссионера Бенедикта Поляка, ряд отечественных туркомпаний. Обладая информационной базой и опытом научно-педагогической работы в туризме, мы можем находить свои фишки в Великой степи, не принижая величия египетских пирамид, римского Колизея, Эйфелевой башни в Париже.



АЛМАТЫ



Автор: Марина Хегай

8 апр. 2021 Источник - караван

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