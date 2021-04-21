Цинь Шихуан: Япония перешла в нападение? Китайцы оскорблены переводом "ядерных стрелок"

11:09 21.04.2021

Из Японии доносятся голоса, что зараженная вода с АЭС "Фукусима" чище, чем сточные воды с китайских АЭС. Китайцам есть что на это возразить

ЦИНЬ ШИХУАН, 21 апреля 2021, 09:57 - REGNUM В ответ на заявления Японии о том, что в Китае и Южной Корее стандарты очистки загрязненной воды от атомных электростанций ниже, чем в Японии, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил 20 апреля, что загрязненная вода в результате аварии на атомной электростанции на Фукусиме в Японии существенно отличается от обычных сточных вод с атомных электростанций.



"При нормальной работе атомных электростанций сточные воды соответствуют международно признанным стандартам. После обработки и проверки на соответствие стандартам они сбрасываются организованным порядком. Это вода не является радиоактивными сточными водами. Многолетняя практика атомных электростанций по всему миру доказала безопасность и управляемость процесса. Ядерная авария на Фукусиме является ядерной аварией самого высокого уровня. Загрязненная вода содержит большое количество радионуклидов, образующихся в результате ядерного деления. Эти нуклиды изначально не существуют в природе, и в мире нет прецедентов их выбросов. Нельзя игнорировать воздействие на морскую среду и здоровье населения", - заявил Ван.



Китайские пользователи сети продолжают бурно обсуждать ситуацию с намерениями Японии сбросить в океан зараженную радиацией воду с АЭС "Фукусима", сделав вид, будто бы это обычные канализационные отходы. Тысячи разгневанных комментариев по поводу желания некоторых людей "отмазать" Японию появились под соответствующей новостью газеты "Жэньминь жибао" в социальной сети Sina Weibo.



"Японцы и нормальные люди - это тоже вещи принципиально разные", - заявил Mr-Biscuit, реагируя на тезис, что обычные сточные воды с АЭС и радиоактивные отходы - вещи разные.

"Соединенные Штаты первыми запретили ввоз японский воды! Это говорит о том, что… Япония уже слила воду?! Иначе зачем запрещать?!" - заметил Цинюйтан, добавив, что уровень радиации в источниках воды самой Японии превысил норму, а теперь они хотят, чтобы весь мир получил то же самое.

Кто-то заметил, что японская зараженная вода - это очень уникальное явление, поэтому Японии стоит хранить ее у себя и беречь как зеницу ока, а не сливать в океан понапрасну.



"Япошки снова меняют концепцию. Но это не меняет их эгоистического падшего поведения", - отметила "Подсолнухи ожидаются в грядущем".



Комментатор Flora заметила, что в дренажной системе обычной АЭС нет и не может быть радиоактивных веществ, а в сточных водах "Фукусимы" они есть. А поскольку Япония совершенно не смогла справиться с аварией на АЭС, реакция в ядре продолжается, а вода, попадающая в него, заражается, становясь радиоактивной. И говорить после этого, что стандарты очистки воды в Японии более требовательные, чем в Китае, - это хамство и лицемерие.



Комментатор deepoceandaybreak согласился с таким видением ситуации и отметил, что если реакция в ядре будет продолжаться десятилетиями, то радиоактивная вода будет накапливаться десятилетиями, поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на ее сброс в океан никогда.



"Похоже, Япония намерена сбросить ядерные отходы в море, чтобы сэкономить денег. Надеюсь, что люди всего мира потребуют компенсации от японских чертей. Природу японских чертей изменить трудно. Чтобы справиться с этими чертями, нужно использовать средства, эффективные против чертей", - заявил Цзэн Цзинмин.

"Эта авария на уровне Чернобыля, только меры борьбы с ней несравнимо хуже. Японцы хотят, чтобы мир заплатил за нее, а мы согласны!" - добавил другой пользователь.



Все комментаторы согласились, что нельзя сравнивать сточные воды с обычной АЭС и зараженную воду "Фукусимы", а Япония продолжает наращивать конфронтацию с остальным миром, эгоистично перекладывая свои проблемы на всех остальных из недобрых побуждений, подогреваемых США.



21 апреля 2021

Цинь Шихуан