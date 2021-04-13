Что с Рахмоном? - А.Бейкенов

12:32 21.04.2021

СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья президента Таджикистана Эмомали Рахмона



В 2019 году соцсети сообщили, что состояние здоровья Эмомали Рахмон серьезно ухудшилось во время рабочей поездки в Раштскоий район. Летом 2020 года появились сообщения о возможном заражении Рахмона коронавирусной инфекцией. Однако эти сообщения не подтвердились.



Ранее всплывала информация об отъезде президента на лечение в Германию, ее распространял представитель таджикской оппозиции Шарофиддин Гадоев. По сообщениям властей, самолет, про который говорит оппозиционер, доставил из Германии в Таджикистан гуманитарный груз.



И вот опять в СМИ заговорили об ухудшении состояния здоровья президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Это было связано с отложением ряда мероприятий и поездок с участием главы Таджикистана.



Сайт bne.intellinews написал, что глава Таджикистана долгое время не появился на публике, что вызвало неизбежные слухи об ухудшении здоровья 68-летнего Рахмона.



Сами спекуляции начались еще в марте - тогда помощник президента Таджикистана по социальным вопросам и связям с общественностью, сообщил, что 22 марта Эмомали Рахмон совершит поездку в Хатлонскую область.



Рабочая поездка президента никак не связана с участием в праздничных мероприятиях, посвященных Наврузу, отметил чиновник. Носирджон Маъмурзода, пресс-секретарь председателя Хатлонской области, сказал агентству, что поездка Эмомали Рахмона связана с подготовкой области к празднованию 30-летия государственной независимости Таджикистана.



Тем временем, ряд пользователей Твиттера и некоторые сайты 22 марта сообщили, что Эмомали Рахмон не появился на публике с 10 марта и исполнение обязанностей главы государства возложено на его старшего сына – председателя верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали.



Однако, последние новости скорее опровергают их догадки. Даже если президент Таджикистана был болен, сейчас его состояние, определенно, лучше. Недавно Эмомали Рахмон провел встречу с населением, и выглядел здоровым. Редактор центральноазиатской редакции сайта "Eurasianet" Питер Леонард 18 марта в Твиттере сообщил, что с 5 марта пресс-служба президента Таджикистана не опубликовала ни одной новой фотографии главы государства.



Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента Таджикистана, 21 марта в беседе с Радио Озоди заявил, что Эмомали Рахмон здоров и все опубликованные пресс-службой в последние дни фотографии – свежие. По его словам, за 18 лет работы с президентом он не помнит ни одного случая переноса Эмомали Рахмоном своей рабочей поездки на более поздний срок или публикации пресс-службой старых фото главы Таджикистана. "К счастью, президент здоровее нас с вами, и ближайшие дни совершит рабочую поездку в один из регионов страны", - добавил пресс-секретарь таджикского президента.



Спекуляции на теме ухудшения здоровья диктаторов и их смерти – любимая тема таблоидов, СМИ и оппозиционных блогеров.

Пытаться отделить зерна от плевел в таких случаях и строить какие-то догадки на официальных или оппозиционных источниках вещь почти всегда бесполезная.



И те и другие заинтересованы в выстраивании нужной картинки, потому что правда все равно будет скрыта. Поэтому такие новости – сигналы обществу, часть информационной войны за читателя. Учитывая возраст Эмомали Рахмона и текущую эпидемиологическую ситуацию в стране такие новости закономерны. Вопрос здоровья тут тоже имеет второстепенную важность, так как важно не здоровье авторитарного лидера, а то, что может последовать за ухудшением его состояния или даже смертью



Смерть правящих лидеров-долгожителей или даже намек на это вызывают серьезное политическое противостояние или народные волнения, которые могут повергнуть эти страны в хаос. Правда, оппозиции тут нечему радоваться. Проанализировав случаи с 79 диктаторами, которые умерли в период с 1946 по 2014 год, находясь у власти, исследователи Андреа Кендалл-Тэйлор (Andrea Kendall-Taylor), Эрика Франц (Erica Frantz) из "Foreign Policy", США обнаружили, что смерть диктатора практически никогда не знаменует приход демократии.



Наоборот, в подавляющем количестве (а это 92%) после смерти авторитарного лидера режим остается. И подтверждением такой закономерности служит смерть в Венесуэле Уго Чавеса (Hugo Chavez) в 2013 году, Мелеса Зенави (Meles Zenawi) в Эфиопии в 2012 году и Ким Чен Ира (Kim Jong-Il) в Северной Корее в 2011 году. По сравнению с другими способами смены власти в авторитарных государствах - например, государственными переворотами, выборами или окончанием сроков полномочий - которые ведут к падению режима примерно в половине случаев, смерть диктатора явно не имеет особого значения.



Смерть находящегося у власти лидера не только крайне редко ведет к демократизации страны, но и не повышает перспективу либерализации страны и в долгосрочной перспективе. Лидеры, приходящие к власти после смерти диктатора и желающие изменить существующее в стране положение дел, скорее, вызывают сопротивление со стороны "старой гвардии" - представителей режима, которые по-прежнему удерживают рычаги власти и считают, что в их интересах ограничивать изменения в новой системе власти.



Властям же остается опровергать каждый такой слух вне зависимости от того, основывается он на чем-то или же нет.



Альсат Бейкенов

13.04.21