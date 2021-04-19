Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов? - М.Шибутов

12:38 21.04.2021 Как именно будут выбирать сельских акимов в Казахстане и к чему это может привести? В преимуществах, рисках и особенностях нововведения разбирается Марат ШИБУТОВ.

В апреле в Мажилис поступил разработанный Министерством национальной экономики законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан"", который регулирует прямые выборы сельских акимов.



До этого с 2013 года сельские акимы избирались маслихатами районов, то есть выборы были непрямые. А теперь их будет выбирать население, и это очень важно. Дело в том, что в Казахстане только на один пост в исполнительной власти госслужащий выбирался прямым голосованием народа – это пост президента. Все остальные госслужащие или просто назначались, или назначались с согласия от представительной власти. Теперь же сельские акимы станут второй такой категорией. А надо понимать, что прямые выборы придают большую легитимность. Такие госслужащие будут чувствовать себя политически более уверенно, чем другие чиновники, ведь первых назначили, а вторых уже – выбрали.



Кто может участвовать в выборах?



Общие требования к кандидатам в акимы достаточно простые:



· послевузовское или высшее образование;



· быть старше 25 лет;



· наличие следующих компетенций: стрессоустойчивость, инициативность, ответственность, ориентация на потребителя услуг и его информирование, добропорядочность, сотрудничество и взаимодействие, управление деятельностью, принятие решений, лидерство, стратегическое мышление, управление изменениями.



Но главное в требованиях – это стаж работы. Ниже представлены позиции, одной из которых надо соответствовать.



Как это будет работать?



Акимов будут выбирать на 4 года, ограничение в продолжительности пребывания в должности – 2 срока, то есть 8 лет. Выборы будут постепенными, всех сразу 2 345 акимов не переизберут:



· 2021 год второе полугодие – 836 акимов, бюджет 4,8 миллиарда тенге



· 2022 год – 351 аким, бюджет 3,1 миллиарда тенге



· 2023 год – 499 акимов, бюджет 4 миллиарда тенге



· 2024 год – 585 акимов, бюджет 4,6 миллиарда тенге



· 2025 год первое полугодие – 74 акима, бюджет 1,1 миллиарда тенге



Всего выборы займут около 40 дней и будут в себя включать в себя этапы:



· Регистрации кандидатов



· Проверки кандидатов



· Специальной проверки



· Агитации



· Собственно выборов



· Подведения итогов



· Регистрации акимов



Предусмотрено 2 основных и 1 дополнительный способ – всего три способа выдвижения кандидатов:



· От политический партий (надо быть членом партии)



· Самовыдвиженцем – надо собрать список с подписями 1% избирателей округа



· Если на выборах зарегистрировался всего 1 кандидат, то аким района может рекомендовать 1 кандидата на выборы



Кандидаты сдают помимо биографических данных, протоколов выдвижения от политической партии или списка с подписями, еще и декларацию о доходах и имуществе (вместе с супругом/супругой).



Схема достаточно простая, но даже в ней есть определенные риски.



Основные риски выборов сельских акимов



В ходе выборов и после их проведения возможны такие риски:



1. Первый и главный риск в том, что избираемые акимы – в подавляющем большинстве акимы именно сельских округов, а не сел, поселков и городов районного значения. А в округе обычно 2-3 села, которые могут сильно различаться по численности населения. И вот тут выбор одного села может быть неприемлем для других сел.



2. Для городов и гигантских сел (с численностью больше 10 000 человек), у которых серьезный бюджет, риском будет то, что борьба кандидатов-элитариев может перейти из избирательной плоскости в некоторые другие, а там уже возможно все – от публикаций компромата до перестрелок и массовых беспорядков.



3. Для малых и не очень благополучных сел будет проблемой найти реальных кандидатов – может оказаться, что требованиям будет соответствовать только действующий аким. Конечно, аким района может привлечь еще кандидата, но это будет не конкуренция.



4. Общим риском будет отсев самовыдвиженцев по особенностям биографии или за недействительные подписи. Такое ограничение конкуренции может привести к сильным протестам, особенно если самовыдвиженцы популярны.



5. Всегда будет определенная напряженность при смене акима района – сельские акимы, которые избирались при другом человеке, могут быть неудобными для нового акима. В случае, если он еще и неместный, проблемы будут усугубляться.



6. Часть партий, у которых нет районных филиалов или там нет подходящих кандидатов, не смогут участвовать в выборах. Также будут проблемы, если их кандидатов не зарегистрируют, снимут по итогам спецпроверки или результаты выборов будут ими оспариваться. Это вызовет внутренние проблемы партий.



7. Попытки убрать избранных акимов через вотум недоверия, высказанный районным маслихатом и инициированный местным сообществам, могут вызвать существенные политические скандалы.



Но так как обновление состава сельских акимов будет идти несколько лет, то при грамотном политическом руководстве кампаниями большинство рисков будет отработано и нейтрализовано.



Основные преимущества выборов сельских акимов



Надо понимать, что в принципе, выборы сельских акимов – это продолжение процесса развития местного государственного управления.



Ранее в 2018 году был создан 4-й уровень бюджета и акимы сельских округов получили наконец в свое распоряжение бюджетные средства, правда, очень небольшие. То есть в селах все больше самостоятельности в принятии решений и это хорошо для села.



С выборами активизируется важный процесс – постепенное формирование многопартийности в исполнительной власти.



Сейчас практически госаппарат состоит из беспартийных и из нуротановцев, но теперь понемногу будут добавляться и члены других партий. Возможно, они еще и будут расти по карьерной лестнице, приобретут необходимый опыт для выборов уже районных акимов, которые запланированы на 2024 год.



Отдельно надо сказать о том, что увеличивается значение политических партий, особенно, с развитой филиальной сетью – наблюдался приток интересных и активных людей перед выборами в маслихаты, видимо, такой же, но поменьше, будет и перед выборами акимов.



Причем это будут очень лояльные члены партии – ведь и депутатского мандата, и должности акима сельского округа можно лишиться при исключении из партии.



Кроме того, очень важной будет внутрипартийная связка: депутаты районного маслихата+акимы сельских округов, так как маслихаты принимают бюджеты сельских округов и могут оказать достаточно сильное влияние на выборах.



И о сопутствующих поправках



Отдельно надо сказать еще о двух нововведениях – снижении избирательного барьера с 7 до 5% и введение графы "против всех" в бюллетенях. Оба направлены на демократизацию выборов, но потенциально будут иметь в казахстанских условиях прямо противоположные результаты.



Снижение барьера прохождения в Мажилис и маслихата, означает, что в нижней палате парламента будет как минимум еще одна партия, а в маслихатах от 4 до 5, то есть вообще все смогут войти.



Партии еще и будут экономить деньги – при наборе более 5% избирательные взносы не надо платить, а при 3-5% платится только 50% взносов, это позволит привлечь гораздо больше кандидатов на выборах.



Такая ситуация улучшает политическое разнообразие и позиции каждой партии, потому что любой депутат – это всегда более прочная позиция на будущее, новые ресурсы и новые сторонники. А для народа это лучше тем, что повышается политическая конкуренция, а значит права будут лучше защищаться.



Второе предлагаемое новшество выявит гигантскую проблему наших политических партий, всех, кроме "Нур Отана". Дело в том, что голосование и на президентских выборах 2019 года, и на парламентских 2021 года было во многом протестным.



Люди голосовали не за Косанова или "Ак жол"/НПК/Ауыл/ "Adal", люди голосовали против власти. А что будет, если появится графа "против всех"? Людям не нужно будет голосовать за кандидата или партию, чтобы показать свой протест власти. Все, что они отдавали другим партиям и кандидатам назло власти, уйдет в графу "против всех".



Представьте ситуацию, когда на следующих парламентских выборах – первое место за "Нур Отан" с 60%, затем идет "против всех" с 25%, а остальные 15% делятся на оставшиеся 5 партий. В итоге, проходят только 2 партии и при этом "Нур Отан" имеет подавляющее превосходство.



Что могут противопоставить этому другие партии? Усиленная работа, привлечение в свои списки ярких политиков, ну, и эффективные политические технологии. Причем не только во время избирательных кампаний, а постоянно. Иначе партии обречены на резкое ухудшение своего положения.



Выводы



1. Не надо ждать от предстоящих выборов каких-то кардинальных изменений – скорее всего, 95% мест акимов заберет "Нур Отан" и 90% будут теми же самыми людьми, что и были акимами раньше.



Далеко не все партии готовы к этим выборам – они же сразу после подведения итогов выборов 10 января расслабились и даже не стали подводить итоги выборов (только "Нур Отан" опубликовал отчет). Да, и сами сельские регионы довольно инерционны.



2. Села растут в своей самостоятельности – это проявляется в принятии решений как по бюджету, так и в управлении. В село возвращается политика.



3. Партии как субъект политики становятся все более ценными – именно через них большинство политических действий и будет реализоваться. Так что партийцам или придется срочно наращивать свои силы, улучшать структуру и привлекать новых лидеров, или это все сделают другие конкуренты, а им останется только прозябание.



4. Введение графы "против всех" приведет к тому, что протестный потенциал населения от партий уйдет именно туда, что может стать роковым для их перспектив. К этому необходимо готовиться и незамедлительно, потому что такое решение планируется применить для всех видов выборов.



Чтобы стать сельским акимом необходимо соответствовать одной из позиций:



1) Не менее двух лет стажа работы на государственных должностях, в том числе не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренных штатным расписанием структурного подразделения государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-3, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром;



2) Не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, при наличии стажа работы не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренных штатным расписанием структурного подразделения государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-3, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром;



3) Не менее двух лет стажа работы на административных государственных должностях не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-3, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром, или в статусе депутата Парламента Республики Казахстан или депутата маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), работающего на постоянной основе, или в статусе международного служащего;



4) Не менее четырех лет стажа работы на государственных должностях, в том числе не менее двух лет на должностях правоохранительных или специальных государственных органов центрального уровня или на руководящих должностях областного, городского либо районного уровней, или на руководящих должностях не ниже тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил, местных органов военного управления или военных учебных заведений;



5) Не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренных штатным расписанием структурного подразделения государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, C-4, C-O-4, C-R-3, D-4, D-O-3, Е-3, E-R-3, E-G-3, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром, при условии завершения обучения по программам послевузовского образования в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией;



6) Не менее четырех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, при наличии стажа работы не менее двух лет на руководящих должностях организаций, не являющихся государственными органами;



7) Не менее шести лет стажа работы в государственных организациях, финансируемых из республиканского и местного бюджетов;



8) Наличие ученой степени;



9) Не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.



Для кандидатов в депутаты любого уровня требования гораздо меньше, поэтому у многих партий тут будут трудности с подбором подходящих кандидатов. Кто соответствует требованиям, живут в основном в городах и вряд ли захотят поехать на 4 года в село. Да, и в самих селах не так много живет таких кандидатов.



Марат ШИБУТОВ

19 апр. 21 Источник - ИАЦ МГУ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618997880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума

- А. Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19

- Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%

- Правительство рассмотрело вопросы повышения уровня жизни на селе

- На полях информационных войн

- Кадровые перестановки

- Рейсы в Турцию значительно сокращены

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации

