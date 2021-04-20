КырПрез Жапаров выступил за открытие казино на Иссык-Куле

14:51 21.04.2021

Садыр Жапаров выступает за открытие казино на Иссык-Куле. Его мнение



Глава государства назвал недальновидными популистами депутатов, которые "делают черный пиар" в отношении коллег, одобряющих инициативу.



БИШКЕК, 21 апр - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров поддержал идею об открытии казино в Иссык-Кульской области.



Пресс-служба главы государства распространила его заявление, касающееся принятия Жогорку Кенешем в первом чтении проекта закона о казино.



Жапаров напомнил, что предлагается открыть игорный комплекс для иностранцев, а кыргызстанцам законодательство запрещает посещать казино и играть в азартные игры.



"Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе соседних. Отдельные недальновидные депутаты-популисты делают черный пиар против коллег, которые поддерживают данный законопроект", - говорится в заявлении президента.

Игорная деятельность запрещена в Кыргызстане с 2012-го, однако в январе этого года депутаты ЖК Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков предложили открыть для иностранцев казино в Иссык-Кульской области, на территории аэропорта "Тамчи". Таким образом предлагается изыскать дополнительные бюджетные средства.