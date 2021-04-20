Европа спасается от мафии. О Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью на 2021-2025 гг.

15:30 21.04.2021 Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Как подчеркивается в опубликованной 12 апреля 2021 года Оценке угрозы серьезной и организованной преступности Европейского союза (2021 EU SOCTA), скрытая от общественности из-за непрозрачности своей деятельности организованная преступность представляет собой серьезную угрозу для европейских граждан, бизнеса и государственных институтов, а также для экономики в целом. Организованные преступные группы (ОПГ) присутствуют во всех государствах-членах ЕС. Ландшафт организованной преступности характеризуется сетевой средой, в которой сотрудничество между преступниками является гибким, систематическим и направлено на получение прибыли. ОПГ используют свою крупную незаконную прибыль для проникновения в законную экономику и государственные учреждения, в том числе через коррупцию, подрывая верховенство закона, право людей на безопасность, а также их доверие к государственным властям.



Доходы от преступной деятельности на девяти основных криминальных рынках ЕС в 2019 году составили 139 миллиардов евро, что соответствует 1% валового внутреннего продукта Союза.



Около 40% преступных сетей, действующих в ЕС, вовлечены в торговлю нелегальными наркотиками.



Около 60% преступных сетей, действующих в ЕС, используют насилие как часть своего криминального бизнеса.



Использование коррупции и злоупотребление законными бизнес-структурами являются ключевыми чертами серьезной организованной преступности в Европе. Две трети преступников регулярно прибегают к коррупции. Более 80% криминальных сетей используют легальные бизнес-структуры.



Сложность бизнес-модели ОПГ, в частности, была выявлена ??в 2020 году в ходе совместного расследования, проведенного французскими и голландскими властями при поддержке Европола и Евроюста по ликвидации EncroChat, зашифрованной телефонной сети, широко используемой преступными сетями. На сегодняшний день дело EncroChat привело к более чем 1800 арестам и более 1500 новым расследованиям. Кроме того, оно продемонстрировало, насколько ОПГ действуют транснационально и онлайн на всех криминальных рынках в сетевой среде, используя все более изощренные методы работы и новые технологии.



В марте 2021 года еще одна совместная операция после взлома Sky ECC, зашифрованной сети, в которую перебрались многие бывшие пользователи EncroChat, привела к предотвращению более 70 инцидентов с применением насилия, изъятию более 28 тонн наркотических веществ и аресту более 80 подозреваемых в причастности к организованной преступности и незаконному обороту наркотиков в Бельгии и Нидерландах. Было начато более 400 новых расследований в отношении ОПГ высокого риска.



Использование насилия преступниками, причастными к организованной преступности, растет в ЕС, равно как и угроза насильственных инцидентов из-за частого использования огнестрельного оружия или взрывчатых веществ в общественных местах. Способность ОПГ адаптироваться к изменениям в среде, в которой они действуют, и извлекать из них выгоду, была подтверждена во время пандемии Covid-19.



ОПГ использовали пандемию для расширения преступной деятельности в Интернете и для участия в мошенничестве, в том числе с контрафактной медицинской продукцией. Устойчивый высокий спрос на вакцины против Covid-19 делает привлекательным занятие для преступников, стремящихся участвовать в производстве и поставке поддельных вакцин или в схемах мошенничества, направленных на отдельных лиц или государственные органы. Правительства ЕС до сих пор выявляли попытки мошенничества и поддельных предложений со стороны мошенников, пытающихся продать более 1,1 миллиарда доз вакцины на общую сумму более 15,4 миллиарда евро.



В ходе международной операции при поддержке Европола и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в период с марта по декабрь 2020 года правоохранительные органы 19 государств-членов и восьми третьих стран изъяли почти 33 миллиона поддельных медицинских устройств, включая маски для лица, комплекты тестов и диагностики, 8 тонн сырья и 70 000 литров гигиенических дезинфицирующих средств.



Экономический кризис, возникший в результате пандемии, увеличивает риски организованной преступной деятельности, которая еще больше проникает в общество и экономику. Транснациональные угрозы и меняющиеся методы действий ОПГ, действующих в автономном и онлайн-режиме, требуют скоординированных, более адресный и адаптированный ответ. В то время как национальные органы власти, действующие на местах, находятся на переднем крае борьбы с организованной преступностью, действия на уровне ЕС и глобальные партнерства имеют первостепенное значение для обеспечения эффективного сотрудничества, а также обмена информацией и знаниями между национальными властями при поддержке общей системы уголовного права и эффективные финансовые средства. Кроме того, организованная преступность символизирует связь между внутренней и внешней безопасностью. Для решения этой транснациональной проблемы необходимо международное участие в борьбе с организованной преступностью, включая дальнейшие шаги по развитию партнерских отношений и сотрудничества со странами в непосредственной близости и за их пределами. И Европейский парламент, и Совет подчеркнули, что организованная преступность наносит огромный ущерб, и подчеркнули важность решительных действий ЕС по борьбе со всеми формами организованной преступной деятельности.



14 апреля 2021 года опубликована первая специализированная Стратегия ЕС по борьбе с организованной преступностью с момента вступления в силу Лиссабонского договора. Эта Стратегия основывается на прошлых достижениях, определяет приоритетные направления работы для лучшей защиты граждан и экономики от ОПГ и предлагает конкретные среднесрочные и долгосрочные действия, которые будут разрабатываться при полном соблюдении основных прав.



Остановимся на важнейших, новаторских положениях Стратегии.



Европейский Союз предоставил правоохранительным органам широкий спектр инструментов для облегчения обмена информацией, которая оказалась критически важной для раскрытия преступной деятельности и сетей. Шенгенская информационная система (SIS) позволяет оперативным сотрудникам быстро обнаруживать и определять местонахождение лиц и объектов, причастных к организованной преступности, и принимать соответствующие меры. Информация в этой общей базе данных может помочь сотрудникам правоохранительных органов арестовать человека, конфисковать объект или установить передвижения лиц, участвующих в расследовании. Только в 2020 году поиск в Шенгенской информационной системе проводился почти 4 миллиарда раз, в результате чего было найдено более 200 000 запросов.



Реформа также предоставляет Европолу доступ к оповещениям SIS и обмену дополнительной информацией, а также делает более эффективное использование биометрических данных, вводя возможность использования изображений лиц для целей идентификации и включения профилей ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести. Внедрение этих нововведений продвигается полным ходом, так что новая система будет полностью готова к работе к концу 2021 года.



Потенциал SIS в борьбе с организованной преступностью будет дополнительно усилен за счет новой основы для взаимодействия между информационными системами ЕС в области правосудия и внутренних дел. Поставлена задача достижения полной функциональной совместимости к концу 2023 года. В рамках функциональной совместимости разрабатывается функция обнаружения множественных идентификационных данных, которая путем проверки данных в этих системах поможет эффективно бороться с мошенническим использованием идентификационных данных.



Следователи, работающие изолированно в одном государстве-члене ЕС, часто не могут установить причастность ОПГ к конкретному преступлению. Система Prum 200813 позволяет правоохранительным органам в ходе своих расследований искать ДНК и отпечатки пальцев в базах данных других государств-членов на основе двусторонних связей, не обнаруживая попаданий, а также поиск регистрационных данных автомобиля. Несмотря на то, что система Prum доказала свою полезность в раскрытии многих преступлений в Европе, ее децентрализованный характер привел к тому, что многие двусторонние связи между национальными базами данных государств-членов не были установлены из-за технической сложности и связанных с этим финансовых проблем. Кроме того, властям могут потребоваться недели или даже месяцы, чтобы поделиться личными данными о преступлении.



Для повышения эффективности уголовных расследований и усиления автоматизированного обмена информацией о преступниках система Prum будет модернизирована для удовлетворения оперативных потребностей правоохранительных органов в соответствии с основными правами и требованиями необходимости и соразмерности.



Учитывая трансграничный и международный характер организованной преступности, информация о поездках имеет существенное значение для выявления лиц, путешествующих с высокой степенью криминального риска, которые не известны правоохранительным органам, и установления связи между членами ОПГ. Обработка данных регистрации пассажиров (PNR) помогает соответствующим органам выявлять лиц, причастных к преступной деятельности, совершаемой ОПГ.



Расширенная информация о пассажирах (API), биографические данные пассажиров, собранные авиаперевозчиками во время регистрации, не менее ценны, в том числе из-за их взаимодополняемости с данными из записей регистрации пассажиров.



Одним из ключевых инструментов для реализации Стратегии и активизации усилий против структур организованной преступности посредством скоординированных операций является Европейская мультидисциплинарная платформа противодействия угрозе преступности (EMPACT). С 2010 года EMPACT позволяет государствам-членам выявлять приоритетные угрозы преступности в ЕС, в которых необходимы коллективные действия, и решать эти задачи на основе обширного вклада, представленного государствами-членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами.



Хотя EMPACT уже дает значительные операционные результаты, например, в плане изъятия наркотиков или арестов преступников, в настоящее время он не используется в полной мере. Его сложность, недостаток осведомленности среди непосредственных сотрудников и недостаточное финансирование не всегда обеспечивают заинтересованность и активное участие государств-членов и внешних партнеров, а также препятствуют разработке более сложных операций, которые могут нанести значительный ущерб ОПГ.



Поставлена задача укрепить позиции EMPACT в качестве ключевого инструмента ЕС для государств-членов и соответствующих агентств и органов ЕС для оперативного сотрудничества в борьбе с организованной и серьезной международной преступностью. Это сделало бы EMPACT постоянным вектором структурного сотрудничества между европейскими и национальными стратегиями и действиями по борьбе с преступностью, с согласованной методологией и подходом, в качестве правовой основы для специальных совместных партнерств, основанных на оперативных потребностях.



Комиссия также будет стремиться значительно увеличить финансирование EMPACT, чтобы позволить ему разрабатывать более сложные операции.



Ставится цель повысить роль европейских сетей и экспертных групп в поддержке действий EMPACT.



Стратегия предусматривает дальнейшее развитие разведки серьезной и организованной преступности в Европоле, а также в расширение обмена информацией и следственных действий с третьими странами и регионами, являющимися основными центрами организованной преступности высокого риска, затрагивающей государства-члены ЕС, в том числе через прикомандированных двусторонних офицеров связи государств-членов.



Интерпол - еще один ключевой участник международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. В 18 базах данных Интерпола содержится более 100 миллионов записей правоохранительных органов, в том числе о разыскиваемых преступниках, подозреваемых в терроризме, отпечатках пальцев, украденных автомобилях, украденных и утерянных проездных документах, оружии и огнестрельном оружии. Эти базы данных позволяют правоохранительным и судебным органам выявлять связи и тем самым способствовать расследованию транснациональной организованной преступности.



Основное внимание в расследованиях правоохранительных органов нацеливается на участников и сети, которые составляют основу криминальных экосистем. Поскольку большинство преступных организаций структурированы вокруг основной группы, ландшафт организованной преступности характеризуется сетевой средой, в которой различные группы и отдельные лица систематически сотрудничают через "совместные предприятия" в рамках рыхлых и подвижных преступных сетей.



Преступные организации, организующие цепочки поставок на международных криминальных рынках, сотрудничают с более мелкими группами, специализирующимися на определенных видах деятельности, и с лицами, выполняющими ключевые роли, предоставляющими преступникам такие услуги, как подделка документов, юридические консультации, шифрованная связь или транспортировка. Способность ОПГ связывать друг друга подрывает усилия правоохранительных органов, поскольку каждый сегмент криминальной цепочки может быть легко заменен в случае вмешательства правоохранительных органов.



В этой ситуации ставится задача активизировать ликвидацию структур организованной преступности, нацелив ее на те ОПГ, которые представляют более высокий риск для безопасности Европы, и на лиц в высших эшелонах преступных организаций. Для этого некоторые государства-члены создали структуры на национальном уровне или специализированные органы в правоохранительных и судебных органах против мафиозных организаций. Этот опыт оказался эффективным в стимулировании стратегического подхода, поощряющего усилия, ведущие к разрушению криминальной инфраструктуры. Более того, создание специальных полицейских подразделений или судебных органов будет способствовать более широкому трансграничному сотрудничеству.



Комиссия будет способствовать обмену передовым опытом для облегчения тиражирования таких моделей в государствах-членах, адаптированных к национальным особенностям. На европейском уровне оперативное сотрудничество против мафиозных организованных преступных структур, осуществляемое через сеть @ON Network36, способствует развертыванию на местах специализированных следователей в государствах-членах для оказания помощи в расследованиях трансграничных ОПГ.



Согласно отчету SOCTA ЕС от 2021 года, 43% ОПГ сформированы вокруг основной группы, 40% - иерархически структурированные, и 17% представляют собой свободные сети. В настоящее время 16 государств-членов участвуют в сети @ON, которая существует с 2014 года. 12 отобранных особо ценных целей, а именно предполагаемых членов преступных организаций, представляющих особенно высокий риск для двух или более государств-членов. Для активизации действий против преступных организаций крайне необходимо дальнейшее структурное сотрудничество. Разработка общих критериев для всех государств-членов по определению особо важных целей и содействие оперативному сотрудничеству и обмену информацией в режиме реального времени позволит проводить более систематические расследования в отношении лиц, играющих ключевую роль в преступной сети.



Больший упор на расследование организованной преступности также требует более надежной разведывательной картины ОПГ, которые находятся в центре сложной сети организованной преступности. Европол и государства-члены должны продолжить свою работу по проведению стратегических и тактических исследований на основе разведывательных данных тех групп, которые представляют большую угрозу безопасности Европы, в том числе путем разработки специальных отчетов, дополняющих Оценку угроз серьезной и организованной преступности ЕС (SOCTA).



Обмен стратегической информацией с другими участниками, включая миссии и операции Общей политики безопасности и обороны, может быть полезным в этом отношении. Кроме того, необходим лучший обзор масштабов преступной деятельности и действий, предпринимаемых государствами-членами. Учитывая непрозрачный характер организованной преступности, трудно измерить и количественно оценить эту деятельность, а данные и статистика, доступные Европейскому Союзу, фрагментированы и собираются в основном посредством обязательств по отчетности, разбросанных по различным законодательным актам. Основываясь на результатах уже проведенного всеобъемлющего исследования, Комиссия оценит необходимость более систематического сбора статистических данных в этой области.



Огнестрельное оружие является ключевым фактором роста насилия со стороны ОПГ, позволяя им запугивать своих противников и осуществлять контроль над своими членами и рынками. Чтобы ограничить доступность огнестрельного оружия в руках преступников, Комиссия приступила к реализации нового Плана действий ЕС по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия на 2020-2025 годы.



Незаконный ввоз мигрантов остается ключевым видом деятельности ОПГ. В 2021 году Комиссия примет новый План действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов для борьбы с преступными сетями, причастными к этому преступлению, поддержки правоохранительного и межведомственного сотрудничества и стимулирования сотрудничества с третьими странами, а также с миссиями и операциями Общей политики безопасности и обороны.



Комиссия также предлагает наряду с этой Стратегией специальную Стратегию ЕС по борьбе с торговлей людьми на 2021–2025 годы для устранения специфики этого преступления.



Европейский центр киберпреступности при Европоле (EC3), который был основан в 2013 году, сыграл ключевую роль в отслеживании использования пандемии Covid-19 организованной преступностью, а также в создании информационных материалов и отчетов для информации государств-членов и общественности, поддержки расследований онлайн-мошенничества, совершаемого ОПГ. Кроме того, он публикует свои регулярные отчеты об оценке угрозы организованной преступности в Интернете (IOCTA), которые являются важным источником информации для определения приоритетов в операциях и политике.



В соответствии со Стратегией ЕС 2020 года по более эффективной борьбе с сексуальным насилием над детьми и Всеобъемлющей стратегией ЕС по правам ребенка (2021-2025) в 2021 году Комиссия предложит закон, улучшающий защиту детей от сексуального насилия над детьми, в том числе путем требования к соответствующим поставщикам онлайн-услуг обнаруживать известные материалы о сексуальном насилии над детьми и сообщать об этих материалах государственным органам.



Законодательство обеспечит согласованность с другими законодательными инициативами, в частности с предложением о Законе о цифровых услугах. Комиссия также продолжает поддерживать Европейский парламент и Совет в скорейшем достижении соглашения по предложению о регулировании, касающемся добровольных усилий определенных поставщиков услуг в борьбе с сексуальным насилием над детьми в Интернете.



Параллельно Европол поддерживает расширение своей успешной кампании "Отслеживание объекта", который собирает информацию об отдельных объектах на изображениях, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми, что может помочь сузить географическое местоположение насилия и, следовательно, в конечном итоге способствовать идентификации и спасению жертв.



Переход к безналичной экономике, еще более ускоренный пандемией, создал больше возможностей для мошенничества и подделки безналичных платежных средств, таких как кредитные карты и инструменты онлайн-платежей, что представляет серьезную угрозу безопасности ЕС. ЕС принял более строгие правила в 2019 году, которые государства-члены должны ввести в действие до 31 мая 2021 года. Комиссия будет внимательно следить за прогрессом, чтобы гарантировать полную эффективность новых правил.



Мошенничество, включая мошенничество с таможней, акцизами и НДС, это еще одна сфера преступлений. В дополнение к текущим усилиям Европола и Евроюста в этой области, будут расследоваться и преследоваться в судебном порядке правонарушения, связанные с участием в преступной организации, если ее преступная деятельность направлена ??на совершение правонарушений, затрагивающих бюджет Евросоюза, включая серьезное трансграничное мошенничество с НДС.



Контрафактная продукция составляет 6,8% импорта ЕС и является значительным источником дохода для ОПГ. Медицинские и санитарные товары составляют значительную и растущую долю контрафакции, явления, которое тревожно усилилось с пандемией Covid-19. Организованная преступность занимается производством и поставкой поддельных средств защиты, тест-наборов и фармацевтических препаратов. и существует риск того, что ОПГ попытаются использовать возможности, возникающие в ЕС в связи с высоким спросом на вакцины. Правоохранительные органы совместно с Европолом и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством успешно проводят важные операции, ведущие к крупным арестам и изъятию контрафактной продукции, включая медицинские товары, игрушки, продукты питания и напитки.



Во время скоординированной операции Европола, проведенной в сентябре 2020 года, было изъято почти 33 миллиона поддельных медицинских устройств, связанных с COVID-19: в том числе 8 тонн сырья, масок для лица, тестов и диагностических наборов.



ОПГ все чаще участвуют в таких преступлениях, как подделка пестицидов и мошенническое использование органического логотипа ЕС. Опираясь на свою официальную систему контроля и правоприменения, Комиссия будет продолжать наращивать свои усилия по борьбе с продовольственным мошенничеством и будет работать над расширением прав и возможностей национальных властей, созданием политики абсолютной нетерпимости и усилением предотвращения, контроль, сдерживание, а также эффективные санкции. С этой целью в ноябре 2020 года Комиссия приняла План действий в области интеллектуальной собственности, а в 2022 году она создаст Набор инструментов ЕС по борьбе с контрафакцией, в котором будут изложены принципы совместных действий, сотрудничества и обмена данными между правоохранительными органами, правообладателями и посредниками.



Экологические преступления заслуживают особого внимания из-за их пагубного воздействия на биоразнообразие, окружающую среду, здоровье и социальную сплоченность внутри ЕС и в третьих странах. Все виды дикой природы - растения, животные и производные продукты - а также домашние животные по-прежнему являются предметом незаконной торговли, часто в больших масштабах, а иногда с потенциально разрушительными последствиями. Незаконное обращение с отходами и их перевозки подрывают законную промышленность по переработке и переработке отходов. ЕС принял законодательство, регулирующее законную торговлю дикими животными и отходами, и потребовал от государств-членов криминализировать и устанавливать наказания за широкий спектр экологических правонарушений. Эти законодательные инструменты были дополнены Планом действий по борьбе с торговлей дикой природой от 2016 г. и Планом действий по соблюдению природоохранных требований и управлению 2018 г.



Европейское бюро по борьбе с мошенничеством значительно расширило свою операционную деятельность по борьбе с незаконной торговлей товарами, создающими опасность для окружающей среды. Несмотря на эти усилия, контрольные, правоохранительные и судебные органы часто не имеют возможности и ресурсов для эффективного выявления, расследования и преследования экологических преступлений. Это особенно актуально в государствах-членах, где нет специализированных правоохранительных органов или органов прокуратуры и нет установленного стратегического подхода к борьбе с экологическими преступлениями. Существует необходимость в усилении правоприменительного потенциала на национальном уровне и на уровне ЕС. Налагаемые санкции не обладают достаточным сдерживающим действием, а координация и обмен информацией внутри и между государствами-членами, особенно между административными и правоохранительными органами, недостаточны. Комиссия рассматривает Постановление ЕС об отправке отходов и План действий по борьбе с торговлей дикими животными.



Директива по экологическим преступлениям будет пересмотрена для уточнения объема экологических преступлений, повышения точности применения санкций и способствованию использования эффективных инструментов расследования и обмену информацией. Кроме того, будет расширено сотрудничество через европейские сети по защите окружающей среды. Наконец, поскольку международный аспект незаконного оборота дикой природы имеет решающее значение, Комиссия будет способствовать принятию дополнительного протокола в рамках UNTOC.



Незаконный оборот культурных ценностей оказывает разрушительное воздействие на культурное наследие стран, предоставляет средства для финансирования преступных организаций и играет важную роль в отмывании денег. Быстрое взаимодействие с археологами и историками искусства может в значительной степени способствовать расследованию незаконного оборота культурных ценностей.



Для борьбы с этой уникальной формой преступности Комиссия продолжит оказывать поддержку наращиванию потенциала среди экспертов по культурному наследию, включая сеть таких экспертов, которых государства-члены могут использовать в рамках EMPACT. Их структурированное сотрудничество с правоохранительными органами будет поддерживаться с целью облегчения расследований, а также финансирования проектов по незаконному обороту культурных ценностей. Более того, Комиссия рассмотрит другие необходимые меры по борьбе с этим явлением, в том числе посредством улучшения возможности отслеживания культурных ценностей в режиме онлайн и офлайн на внутреннем рынке, сотрудничества с третьими странами, в которых происходит разграбление культурных ценностей. С этой целью Комиссия предложит План действий по борьбе с незаконной торговлей культурными товарами в 2022 году.



Организованная преступность в ЕС в основном зависит от способности отмывать огромные суммы преступных доходов. В то время как три четверти преступных организаций по-прежнему используют основные методы для сокрытия своих незаконных доходов, такие как инвестирование в недвижимость или другие дорогостоящие товары, другие полагаются на все более изощренные методы с помощью "белых воротничков", занимающихся отмыванием денег. Финансовый след, который преступники оставляют после себя, является ключевым показателем их деятельности, обеспечивая следователям полезные зацепки и бесценные доказательства для обвинения преступников. Таким образом, борьба с преступными финансами имеет решающее значение для раскрытия преступной деятельности, сдерживания преступности и предотвращения проникновения в легальную экономику и общество. Несмотря на развитие законодательной базы по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов, выявляется лишь незначительная доля операций по отмыванию денег и конфискуется только 1% криминальных активов. Это усугубляется более широким использованием финансовых каналов с более ограниченным надзором, чем банковский сектор, таких как виртуальные валюты.



Как подчеркивается в Плане действий по борьбе с отмыванием денег на 2020 год, рамки ЕС по борьбе с отмыванием денег должны быть значительно улучшены, чтобы устранить серьезные расхождения в способах ее применения и серьезные недостатки в обеспечении соблюдения правил. Финансовые расследования не используются в полной мере, отчасти из-за недостаточного потенциала правоохранительных органов для проведения этих сложных и обременительных расследований. Кроме того, возможности лишить преступников их активов, полученных незаконным путем, еще больше препятствует узкая сфера применения правовых рамок конфискации с точки зрения охватываемых активов и преступной деятельности.



Более того, подразделения по возврату активов в настоящее время сталкиваются с проблемами при отслеживании активов, поскольку они не имеют, например, полномочия на временное замораживание с целью предотвращения распыления активов или прямого и немедленного доступа к определенным публичным реестрам, таким как центральные земельные реестры или реестры центральных компаний. Более того, возвращенные активы также не всегда управляются эффективно и недостаточно используются для выплаты компенсации жертвам или на благо общества.



Как было объявлено в Плане действий по борьбе с отмыванием денег на 2020 год, обеспечение эффективной реализации существующей системы борьбы с отмыванием денег является приоритетной задачей. В дополнение к текущим усилиям по обеспечению надлежащей реализации, Комиссия готовит законодательные предложения, направленные на усиление и развитие Рамочной основы ЕС по борьбе с отмыванием денег, предлагая во втором квартале 2021 года создать единый свод правил прямого действия: усилить надзор на уровне ЕС и создать механизм ЕС для координации и поддержки подразделений финансовой разведки. В равной степени необходимо и дальше развивать культуру ранних финансовых расследований во всех государствах-членах и наращивать потенциал следователей по борьбе с финансовыми аспектами организованной преступности.



Создав Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям, Европол расширил свои возможности по поддержке государств-членов в проведении финансовых расследований. Ставится задача активизировать усилия по замораживанию и конфискации через дальнейшее усиление правовой базы на уровне ЕС и усиление операционных возможностей офисов по возвращению активов.



Чтобы обеспечить более строгий режим конфискации и предоставить национальным отделам по возвращению активов более эффективные полномочия, Комиссия предложила в 2022 году пересмотреть Директиву о конфискации 2014 года и Решение Совета 2007 года о бюро по возвращению активов, чтобы расширить охват охватываемых уголовных преступлений; ввести более эффективные правила конфискации без вынесения обвинительного приговора; обеспечить эффективное управление и социальное повторное использование конфискованных активов и компенсацию жертвам преступлений, а также укрепить способность подразделений по возвращению активов отслеживать и идентифицировать незаконные активы.



Кроме того, Комиссия рассмотрит возможные варианты, касающиеся систематического начала финансовых расследований и финансовых расследований после вынесения приговора. Быстрый доступ к финансовой информации необходим для проведения эффективных финансовых расследований, а также для успешного отслеживания и конфискации активов. Поэтому первостепенное значение имеет своевременное применение государствами-членами ЕС Директивы об облегчении доступа к финансовой информации, которая предоставляет правоохранительным органам доступ к централизованным реестрам банковских счетов и укрепляет сотрудничество между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки. Комиссия также пересмотрит Директиву, чтобы предоставить правоохранительным органам доступ к будущей платформе, объединяющей реестры банковских счетов по всему Евросоюзу.



Одновременно, необходимо будет улучшить международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег. Государства-члены должны в полной мере использовать возможности, предлагаемые Оперативной сетью по борьбе с отмыванием денег (AMON), неформальной международной сетью правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег, и Межведомственной сетью Camden Asset Recovery (CARIN), неформальной сеть практикующих сотрудников правоохранительных и судебных органов, специализирующихся в области отслеживания, замораживания, ареста и конфискации активов.



Согласно действующим антикоррупционным правилам ЕС, государства-члены обязаны криминализировать как активную, так и пассивную коррупцию государственных должностных лиц, установить адекватные санкции и обеспечить привлечение к уголовной ответственности предпринимателей, коррумпирующих чиновников. Однако эти инструменты не охватывают определенные преступления, связанные с коррупцией, такие как злоупотребление влиянием, злоупотребление властью, незаконное обогащение, незаконное присвоение или иное нецелевое использование собственности государственным должностным лицом. Совсем недавно Евросоюз принял новое законодательство, защищающее информаторов и требующее создания безопасных каналов для сообщения о коррупционных действиях.



Предполагается усилить потенциал национальных властей по расследованию особо сложных дел о коррупции, связанных с организованной преступностью, в частности, путем создания специализированных антикоррупционных структур.



Кроме того, учитывая решающую роль СМИ в раскрытии дел о коррупции, чрезвычайно важно обеспечить безопасность журналистов-расследователей по всему Евросоюзу, в том числе от неправомерных судебных разбирательств. Как заявлено в Плане действий европейской демократии, в 2021 году Комиссия выпустит Рекомендацию о безопасности журналистов и выдвинет инициативу по борьбе с судебными исками о злоупотреблениях против журналистов и правозащитников.



Из-за экономической ситуации, вызванной пандемией Covid-19, существует повышенный риск того, что организованная преступность захватит ослабленные компании и проникнет в целые секторы бизнеса. Уже есть доказательства преступных попыток обмана различных финансовых механизмов, созданных для поддержки восстановления экономики.



Чтобы противостоять этой угрозе и определить ключевые точки для вмешательства и повышения осведомленности, государствам-членам и Европолу необходимо создать оперативную картину о масштабах и степени криминальных инвестиций, методах проникновения и секторах, подверженных риску.



Ставится цель укрепить сотрудничество правоохранительных органов с гражданским обществом. Использовать в предупредительных целях административные инструменты, такие как процедуры получения разрешений, тендеры и субсидии для предотвращения проникновения организованной преступности в легальный бизнес и административную инфраструктуру.



Местные власти должны быть уполномочены при полном соблюдении основных прав устанавливать барьеры, которые защищают экономическую ткань от организованной преступности. Местный аспект также играет ключевую роль в сокращении возможностей для пополнения криминальными группами своих рядов. Лица, выросшие в среде организованной преступности и в социально-экономически неблагополучных районах, наиболее уязвимы для вербовки для преступной деятельности. Начиная с мелких преступлений или второстепенных ролей в организации, они станут членами и лидерами преступных организаций завтрашнего дня. Целенаправленные действия в окрестностях и общинах оказались успешными в плане предложения альтернатив, которые не позволяют молодым людям присоединиться к жизни, полной насилия и преступности. Более того, мероприятия по предупреждению преступности, такие как общественная полиция или кампании по повышению осведомленности в районах, особенно затронутых преступной деятельностью, имеют важное значение для повышения устойчивости общества к деятельности ОПГ.



Поиск доказательств, включая законный доступ к коммуникационным данным, является краеугольным камнем расследований и судебных преследований правоохранительных органов, которые привлекают преступников к ответственности. Поскольку наша жизнь и деятельность больше, чем когда-либо, переместились в Интернет, следы преступности также стали цифровыми. Организованная преступность планируется, осуществляется и скрывается в Интернете, продает запрещенные вещества и продукты и находит оригинальные способы отмывания прибыли, не ограничиваясь физическими границами. Масштаб проблемы усугубляется быстро развивающимися технологиями.



Перенос доказательств из физического в онлайн-пространство создает множество проблем, включая скорость, с которой данные могут быть перемещены между юрисдикциями, или возможность спрятаться за шифрованием. Кроме того, некоторые инструменты и меры сбора доказательств, предназначенные для вещественных доказательств, еще не полностью адаптированы к цифровому миру. Это может затруднить или замедлить уголовное расследование и судебное преследование, поскольку данные недоступны или доступны своевременно. Для расследования организованной преступности обычно требуется доступ к данным электронных коммуникаций, чтобы установить связь между преступлением, преступником и их жертвами, а также для отслеживания преступных сетей. Эти коммуникации, учитывая масштаб и структуру сети организованной преступности, правоохранительным органам сложно отследить без ретроспективного доступа к метаданным связи.



"Отсутствие таких данных делает особенно трудным выявление центральных действующих лиц, дергающих за ниточки в фоновом режиме". Таким образом, идентификация и арест часто затрагивают только самые низкие уровни этих сетей, тех, кто был на месте преступления, а не центральных действующих лиц.



Для обеспечения доступа к цифровым доказательствам и следствию государства-члены создали механизмы хранения данных. Учитывая принцип конфиденциальности электронных сообщений, поставщики услуг связи могли стереть метаданные к тому моменту, когда правоохранительные органы запросили доступ к ним. В таких случаях важные доказательства могут быть потеряны, если только провайдеры не обязаны по закону хранить коммуникационные метаданные в течение разумно более длительного периода в соответствии с законодательной базой хранения данных. Это может привести к тому, что преступления не будут успешно расследованы или потерпевшие не будут идентифицированы. Метаданные связи имеют, например, особое значение при расследовании и судебном преследовании киберпреступлений и часто являются основным средством обнаружения преступления и выступают в качестве основных доказательств. Они также могут быть важным средством подтверждения (или опровержения) других типов доказательств, относящихся к фактам дела.



В то же время меры по сохранению данных поднимают важные вопросы в связи с их вмешательством в основные права, включая право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных. В своих недавних постановлениях о хранении данных, Суд Европейского Союза подтвердил свою предыдущую судебную практику, согласно которой данные электронных коммуникаций являются конфиденциальными и, в принципе, данные о трафике и местоположении не могут храниться в общем и неизбирательном порядке. Объем мер по хранению данных может быть оправдан только в связи с их вмешательством в основные права, когда они необходимы и соразмерны преследуемой цели. Суд установил ограниченные исключения из этого правила, касающиеся национальной безопасности, общественной обороны и безопасности или предотвращения, расследования, обнаружения и судебного преследования.



Комиссия проанализирует и наметит возможные подходы и решения в соответствии с постановлениями Суда, которые отвечают потребностям правоохранительных и судебных органов таким образом, чтобы это было оперативно полезным, технически возможным и юридически обоснованным.



Эффективное реагирование правоохранительных органов также требует своевременного доступа к цифровым доказательствам, если они находятся у поставщиков в другой юрисдикции. В 2018 году Комиссия предложила пакет доказательств для облегчения доступа к электронным доказательствам через границы на основе европейских постановлений о производстве и сохранности. Европейский парламент и Совет в настоящее время участвуют в межведомственных обсуждениях при поддержке Комиссии, чтобы найти необходимые точки соприкосновения, ведущие к быстрому принятию этих предложений. Более того, в рамках усилий по ускорению цифровизации правоохранительной и судебной системы, все государства-члены должны участвовать в Системе цифрового обмена электронными доказательствами (eEDES). Параллельно необходим быстрый прогресс в многосторонних и двусторонних международных переговорах для облегчения сотрудничества с международными партнерами и установления совместимых правил на международном уровне для трансграничного доступа к электронным доказательствам.



Шифрование необходимо в цифровом мире, поскольку оно обеспечивает безопасность цифровых систем и транзакций, а также защищает ряд основных прав, включая свободу выражения мнений, конфиденциальность и защиту данных. Однако, если он используется в преступных целях, он скрывает личность преступников и скрывает содержание их сообщений. Комиссия предложила набор из шести практических мер для поддержки правоохранительных и судебных органов, когда они сталкиваются с шифрованием данных, хранящихся на устройствах (например, телефонах или жестких дисках) в ходе уголовных расследований, без запрета, ограничения или ослабление шифрования. В рамках этих мер новое средство дешифрования Европола, запущенное Комиссией в декабре 2020 года, будет способствовать решению этих проблем. Европейская группа по обучению и образованию в области киберпреступности (ECTEG) разработала учебные модули и провела пилотные курсы. Эти курсы будут включены в программу регулярного обучения Европейского полицейского колледжа (CEPOL). Помимо обычных устройств, существует нишевый рынок устройств для зашифрованной связи, которые также приобретаются и используются ОПГ.



Как показали недавние операции Encrochat и Sky ECC, правоохранительным органам ЕС необходимо постоянно наращивать свой потенциал по работе с зашифрованной информацией в контексте уголовных расследований в соответствии с действующим законодательством.



В декабре 2020 года Совет принял резолюцию, в которой содержится призыв к активному обсуждению с технологической отраслью и разработке соответствующей нормативной базы, которая позволила бы национальным властям эффективно выполнять свои оперативные задачи, одновременно защищая конфиденциальность, основные права и безопасность связи. Кроме того, Совет попросил улучшить координацию усилий государств-членов и институтов и органов Европейского Союза. Как объявлено в Программе борьбы с терроризмом, Комиссия работает над определением технических, операционных и юридических решений для обеспечения законного доступа к зашифрованной информации при сохранении эффективности шифрования для защиты конфиденциальности и безопасности сообщений.



В 2020 году Комиссия вместе с отраслью, экспертами по криптографии, членами организаций гражданского общества и компетентными органами провела экспертный процесс для определения технических решений, которые могут помочь компаниям конкретно обнаруживать сексуальное насилие над детьми в конечном итоге.



Комиссия будет поддерживать исследования, чтобы определить, какие технические решения являются наиболее осуществимыми и могут быть расширены и осуществимы на законных основаниях для компаний. В более широком смысле, Комиссия будет управлять процессом анализа с соответствующими заинтересованными сторонами существующих возможностей и подходов для законного и целевого доступа к зашифрованной информации в контексте уголовных расследований и судебного преследования. Эти подходы не должны приводить к общему ослаблению шифрования или к неизбирательному наблюдению. Этот анализ будет не только сосредоточен на устранении текущих препятствий, но также будет предвидеть вероятное развитие технологий шифрования и дешифрования и необходимое сотрудничество с академическими кругами и частным сектором с этой целью.



Кроме того, Комиссия активизирует свои усилия в области стандартизации для поддержания возможностей законного перехвата в контексте 5G и за его пределами. В результате этого процесса Комиссия предложит дальнейшие шаги в 2022 году для решения проблемы законного и целевого доступа к зашифрованной информации в контексте уголовных расследований и судебного преследования, которые будут основаны на тщательном отображении того, как государства-члены обращаются с шифрованием.



Правоохранительным органам и судебным органам необходимо идти в ногу с быстро развивающимися технологиями, используемыми преступниками и их трансграничной деятельностью. Это требует координации в разработке инструментов и тренингов между государствами-членами и между секторами в таких областях, как цифровая криминалистика, разведка с открытым исходным кодом, криптовалюты, и расследования в даркнете, например, чтобы получить доступ и, где возможно, закрыть форумы, торгующие незаконными товарами и услугами.



Существующие механизмы ЕС (EMPACT, агентства ЕС, такие как Европол, CEPOL и Евроюст, сети практиков, программы финансирования, такие как Фонд внутренней безопасности) могут сыграть ключевую роль в содействии более эффективному подходу к онлайн-расследованиям. посредством скоординированных и целенаправленных действий по развитию способностей и компетенций. Потребности онлайн-исследователей должны быть достоверно определены. Европол, в соответствии со своим мандатом, и Инновационный центр ЕС в области безопасности должны координировать всесторонний анализ технологических пробелов и потребностей в области цифровых расследований, а также прогнозный анализ, который играет важную роль в управлении программами исследований, инноваций и развития и инструменты политики, способствующие наращиванию потенциала.



Важно, чтобы соответствующие организации и сети поддерживали эту работу. Исходя из этого, Европол и Инновационный центр ЕС в области безопасности должны установить приоритеты для исследований и разработок, которые будут утверждены государствами-членами.



Исследования и инновации необходимы как для технологий для расследований, так и для борьбы с преступностью, которой способствуют технологии. Программа ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 профинансировала разработку инновационных технологических решений для повышения потенциала национальных властей в борьбе с организованной преступностью. Эта работа будет дополнительно усилена новой программой Horizon Europe, которая будет финансировать исследовательские проекты для улучшения разведывательной картины об организованной преступности, разрабатывать инструменты и учебные программы, а также укреплять межведомственное сотрудничество. Комиссия будет способствовать доступу к высококачественным наборам данных, необходимым для разработки инструментов расследования, включая системы искусственного интеллекта (ИИ), которые отвечают потребностям правоохранительных органов в уголовных расследованиях, например, для анализа больших объемов данных или расследований в даркнете.



С этой целью Комиссия поддержит в рамках программы DIGITAL создание европейского пространства данных безопасности, которое будет иметь Инновационный центр ЕС по внутренней безопасности - это совместная сеть для поддержки инновационных лабораторий агентств ЕС.



В Рабочей программе DIGITAL на 2021–2022 годы есть положение по созданию основы архитектуры федеративных данных для инноваций в области безопасности путем финансирования создания национальных компонентов Европейского пространства данных безопасности для инноваций. Это позволит внедрять инновации и развитие за счет создания экосистемы в масштабах ЕС для обмена, разработки, тестирования, обучения и проверки алгоритмов для инструментов ИИ для правоохранительных органов и оценки инструментов для правоохранительных органов.



Кроме того, Комиссия будет поддерживать государства-члены в отношении пилотных проектов по решениям в области ИИ, которые помогут стимулировать внедрение инноваций со стороны правоохранительного сообщества. Правоохранительные органы, промышленность и научные круги должны сотрудничать в сети, поддерживаемой финансированием ЕС, для разработки инструментов и решений на уровне ЕС, которые отвечают потребностям правоохранительных органов ЕС, таким образом поддерживая работу Европола по предоставлению услуг и технических решений правоохранительным органам ЕС, эта сеть должна обеспечить устойчивость проектов Horizon Europe и Фонда внутренней безопасности и поддержать Европол в этих усилиях. Сеть должна бесплатно доставлять свои результаты через Европол правоохранительным органам и постоянно совершенствовать существующие решения. С этой целью Европол должен стать универсальным центром для предоставления доступа к инструментам и услугам, таким как анализ вредоносных программ, национальным правоохранительным органам.



Хотя исследование и анализ цифровых доказательств лежат в основе большинства расследований, уровень необходимых навыков в области уголовного судопроизводства, тактики и методов цифрового расследования или цифровой криминалистики все еще недостаточен. Кроме того, доступ к передовым оперативным знаниям в конкретных областях, таких как судебная экспертиза Интернета вещей, остается проблемой для ряда государств-членов. Развитие обучения должно основываться на определении компетенций, необходимых для проведения цифровых расследований, и связанных профессиональных профилей (например, аналитик данных, онлайн-следователь или цифровой судебно-медицинский эксперт). С этой целью Европол и CEPOL должны работать с государствами-членами над определением и периодическим обновлением "Структуры профессиональных компетенций". Исходя из этого, Европейская комиссия должна поддерживать разработку учебных материалов через Европейскую группу по обучению и образованию в области киберпреступности (ECTEG) и поддерживать проведение обучения на национальном уровне с помощью имеющихся инструментов.



CEPOL и Европейская сеть обучения судей (EJTN) должны регулярно оценивать потребности в обучении и соответственно определять приоритеты проведения обучения, в том числе с целью дальнейшего развития целей и обеспечения безопасности на основе различных типов наборов данных.



Основываясь на структуре компетенций обучения, CEPOL должен также тесно сотрудничать с практиками и государствами-членами для создания схем сертификации / аккредитации для экспертов по цифровым расследованиям.



Такие схемы могут:



увеличить количество экспертов, способных проводить тренинги в определенных областях;



способствовать приграничному сотрудничеству, поскольку сертификация / аккредитация предоставит гарантии относительно сбора и обработки доказательств, обеспечивая их допустимость в суде также в других юрисдикциях;



способствовать выявлению специализированных следователей.



Цифровые расследования могут потребовать опыта, которого мало в ЕС, например, в отношении криптовалют, программ-вымогателей или расследований в дарквебе. Государства-члены должны определить экспертов, которые развили передовые навыки в этих областях, чтобы поддерживать друг друга в операциях, где такие знания необходимы. Комиссия будет поддерживать Европол в создании механизмов, гарантирующих, что органы власти и эксперты государств-членов будут иметь надлежащие стимулы для того, чтобы стать частью группы экспертов.



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Можно было убедиться, что Стратегия ЕС по борьбе с организованной преступностью носит многофункциональный характер, с акцентом на деятельности правоохранительных органов в цифровом мире. Ее положения заслуживают внимательного изучения и для развития практики борьбы с организованной преступностью в нашей стране. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619008200

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