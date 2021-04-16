Афро-таджичка Софа (фото) ломает стереотипы на подиуме

15:31 21.04.2021 Модель в хиджабе таджикско-суданского происхождения ломает стереотипы на подиуме



Среди красивых таджикских моделей, занятых в фэшн-индустрии, выделяется девушка с необычной внешностью, которая на подиум выходит в хиджабе. Ее зовут коротко, Софа, на самом деле она – Абдалла Халафалла София Эл Амин – таджикистанка суданского происхождения. О том, как она появилась в сфере модельного бизнеса, кто ее родители и каково это жить на две страны, обе которые родные, София рассказала Your.tj.



Абдалла Халафалла София Эл Амин – таджикистанка суданского происхождения или как еще говорят, мулатка. Смешанная таджикско-суданская кровь сделала необычной внешность девушки, и она заметно выделяется в толпе – высокая, стройная, яркая, с красивым разрезом глаз и темной кожей, – она как будто создана для подиума.



София, или как друзья коротко называют ее, Софа, родилась в 1999 году в Худжанде в семье педагога и врача. Мама у девушки – таджичка, по профессии – акушер-гинеколог, а отец – суданец, преподаватель арабского языка.



В настоящее время София является магистрантом Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. Ее будущая специальность – дизайнер интерьера.



Кроме этого, она занимается рисованием и оформлением настенных панно, увлекается фейсартом и макияжем, а также пишет портреты.



В их семье трое мальчиков и одна девочка. Старший брат Софы тоже дизайнер интерьера, часто они вместе работают над проектами.



По словам девушки, у них очень дружная и современная семья, где родители дают детям право выбора. Главное кредо – любовь и поддержка друг друга.



"Мы с родителями – друзья, особенно чувствую поддержку отца во всех моих делах. Даже когда я поступила вначале в медицинский, потом через пару месяцев перевелась в сельхозинститут и, позже заявила отцу, что устала учиться, он не ругал меня и не стал заставлять. А я действительно устала, так как, чтобы поступать в мединститут, полгода интенсивно учила химию и биологию.



Когда я призналась, что не хочу продолжать учебу, он сел рядом и мы серьезно поговорили. Отец предложил мне подумать об учебе в других вузах, в итоге я решила учиться на дизайнера интерьера, хотя никогда не мечтала об этой специальности. И сейчас не жалею об этом", – рассказывает София.



По словам Софии, у родителей была любовь с первого взгляда.



"Вообще-то мои родители рассказывают историю о том, как они встретились по-разному и непонятно, какая из них правда, – смеется девушка. – Папа приехал учиться в Таджикистан, и попал в Худжанд, где они, будучи студентами и встретились.



Мама говорит, что сразу, с первых дней знакомства поняла, что папа – ее судьба. Чувства у них были взаимные, поэтому после учебы отец остался в Таджикистане, и они с мамой поженились.



Хотя конечно, у мамы был страх перед родными: она все время беспокоилась, примет ли семья ее избранника? Но его не только приняли, но и полюбили".



Как рассказывает София, в их семье принято говорить на четырех языках – таджикском, русском, английском и арабском. Поэтому она и ее братья с детства свободно говорят на всех четырех языках.



"Мы переехали из Худжанда в Душанбе, когда мне было 8 лет, так как мама – коренная душанбинка, а жили мы в Худжанде из-за папиной работы. В первое время, так как у меня был северный диалект, всем казалось в диковинку, что темнокожая девочка, совсем непохожая на таджичку, говорит на таджикском языке, да еще и худжандским диалектом", – вспоминает девушка.



Со своими родственниками по отцу София познакомилась, когда была маленькой и семья в полном составе поехала в Судан.



"Так как там принято, чтобы невеста прошла определенные обряды по суданским традициям, я помню, как ее нарядили в традиционную одежду, которую носят местные невесты, наложили на руки хну и заплели ей косички, – вспоминает София. – Раньше мы несколько раз ездили туда, я даже успела там в их школе некоторое время проучиться, потому что мы надолго там оставались.



Уже два года как не можем туда поехать. Но два-три раза в неделю мы обязательно созваниваемся с родственниками по скайпу и общаемся на арабском".



По признанию Софии, каждый раз поездка в Африку удивляет ее, потому что впечатляет разнообразие красок и то, как одеваются суданские девушки.



О хиджабе и стереотипах



Необычная для Таджикистана внешность Софии сразу бросается в глаза, тем более, что она одевается достаточно креативно для девушки, которая носит хиджаб: носит яркую и современную одежду, может позволить себе брюки и спортивную одежду, при этом, необычно и креативно завязывает платки.



"Я покрылась по собственному желанию. Это произошло, когда мне было девять лет. Мы во время летних каникул традиционно уезжаем отдыхать за пределы Таджикистана, и в тот год мы выбрали для путешествия Саудовскую Аравию. Я прогуливалась с отцом по улицам и видела покрытых девочек, кстати, там их не заставляют надевать в этом возрасте платок и это их выбор.



Хотя намаз я читала с четырех лет, немного выросла и о хиджабе не задумывалась. Родители меня не заставляли, говорили, что мне еще рано, ведь я ребенок. Поэтому я носила в основном, мини-юбки и шортики", – вспоминает она с улыбкой.



Все изменилось, когда маленькая Софа увидела покрытых саудовских девочек, она тоже захотела поэкспериментировать с платками и одеждой, поэтому попросила отца зайти в торговый центр за покупками и выбрала длинные юбки и плотные кофточки с длинными рукавами, что удивило ее отца.



Тогда, кроме одежды, она купила еще и платки. Отец заметил изменения в покупках дочери и удивился, но ничего не сказал, так как София часто экспериментировала с одеждой.



"Одела я все это по возвращению домой, в Душанбе. Помню, когда на 1 сентября я надела длинную юбку, кофточку с длинными рукавами и завязала хиджаб и вышла к родителям – мама сначала застыла, а потом засмеялась, а папа довольно улыбался.



Потом он подошел и спросил: "Неужели я испугал тебя своими рассказами?". Он просто рассказывал, что мусульманкам нельзя показывать волосы и подумал, что этим он меня напугал. Я ответила, что мне самой хочется носить хиджаб и так решила".



Она рассказывает, как в школе столкнулась с непониманием и первые дни учебы одноклассники не общались с ней, так как изменения во внешности девочки застали их врасплох.



"В школе у нас были девочки, которые носили плотные черные колготки и длинные юбки. Многие из них приходили в школу и затягивали длинную юбку кверху, отчего она становилась короче, чуть выше колен. Так и ходили во время занятий, а когда шли домой – спускали юбку. Из этого выходит, что они не хотели так одеваться, но дома их заставляли. Я этого тогда не понимала".



Девушка часто сталкивается с хейтом, связанным именно с ношением хиджаба. Часто ее пытаются втиснуть в свои рамки и понятия, говорят, что "так не носят хиджаб", пытаясь сделать ее "лучше".



"Так как я не могу ходить в хиджабе в университет, потому что это светское заведение, то придумала завязывать платок так, чтобы не подумали, что это хиджаб. При этом, моя голова покрыта полностью, волос не видно.



Очень много осуждений со стороны слышу, что "так нельзя носить хиджаб", что "так не положено" или "не прилично" и т.д. Даже знакомые иногда говорят, что носить брюки с хиджабом неправильно.



Так как я ношу очень широкие брюки, у меня все закрыто и фигура не выделяется, так как я худощавая, думаю это не вульгарно и здесь нет ничего неприличного", – делится своими рассуждениями насчет одежды София.



О модельной карьере



Работа в модельной сфере занимает лишь часть жизни Софии. Она говорит, что с детства хотела стать моделью и выходить на подиум, но ей не разрешали родители, опасаясь осуждения, что люди не поймут.



"Все дело в стереотипах. В том, что моделей принято считать… не знаю даже как сказать, распущенными что ли. Папа не хотел, чтобы ему говорили, что вот ваша дочь, хотя и носит хиджаб, ходит по подиуму, фотографируется или открывает себе аккаунты в соцсетях. Такое уже случалось однажды и его это расстроило.



Позже, когда он посмотрел мои фотографии, и ему понравилось то, как я это преподношу, он разрешил мне выходить на подиум", – рассказывает девушка.



В модельную сферу София попала благодаря известной столичной модели Шоире Пулатовой, которая однажды заметила ее на улице и предложила попробовать себя в моделинге.



"Став моделью я пытаюсь сказать всем, что девушка в хиджабе тоже имеет право ходить по подиуму и это красиво. Хотя я сталкиваюсь с большим количеством недопонимания.



Например, в прошлом году на Fashion Week, один модельер, не хочу называть его имя, дал мне наряд и сказал, чтобы я сняла хиджаб и вышла без него. Я отказалась, объяснив, что могу надеть шапочку и сверху головной убор, который он предлагал, но он наотрез отказался.



Тогда он обратился к моему менеджеру из модельного агентства. "Нельзя, чтобы модель носила хиджаба, в Таджикистане это запрещено" – сказал он, хотя у нас нет такого закона или правила", – делится проблемами София.



После этой истории девушка решила после окончания магистратуры, поступать на дизайнера-модельера и получить второе образование. Тогда она будет придумывать дизайн и шить одежду для покрытых девушек, а в будущем, откроет свое модельное агентство.



"Мечтаю организовывать показы, которые не будут проходить скучно – когда модель на подиуме ходит туда и обратно с каменным лицом, и без эмоций, часто- с очень ярким макияжем, который на подиуме неуместен, это так скучно. Я хочу внести креатив в показах. Часто смотрю канал Fashion TV, особенно впечатляют показы из Дубая и Судана. Там модели очень креативные, на подиум выходят веселые, могут даже станцевать, мне нравится такой подход", – рассуждает София.



Ее удивляет, насколько пассивна молодежь в Душанбе и что среди них мало мечтателей, которые строят планы хотя бы на ближайшую пятилетку.



"Друзья и знакомые часто идут по течению, говорят, что живут сегодняшним днем. А когда я говорю о своих планах или рассуждаю о чем-то в будущем, то меня просят "переключиться" и стать, как все, то есть не мечтать вслух. Может быть, это происходит из-за того, что они не видят своего будущего и поэтому строить планы им сложно", – предполагает она.



Иностранка в своей стране



"И что самое удивительное, я и тут иностранка, и там, в Судане. Здесь меня так принимают из-за экзотической внешности – темнее кожа и черты лица не такие, как у таджичек. А для Судана я считаюсь светлой и тоже не похожа на местных. Поэтому и тут и там, я – в центре внимания и люди смотрят на меня.



Но я родилась и выросла в Таджикистане, являюсь гражданкой этой страны, очень люблю Душанбе и не собираюсь менять свое место жительства", – уверенно говорит София.



Из-за внешности, с ней случаются и казусы. Считая Софию иностранкой и думая, что она не знает таджикского, люди ее громко обсуждают.



"Часто в городском транспорте сталкиваюсь с этим. Смотрят и обсуждают. Если заходят далеко, то отвечаю. Вы бы видели удивление в глазах людей, когда я без акцента говорю на таджикском", – рассказывает девушка и улыбается.



София признается, что, хотя и любит путешествовать, но уезжать насовсем из Таджикистана не собирается. Она мечтает развиваться в своей профессии, создать собственную семью и служить родине.



Через 10 лет она видит себя успешной бизнес-вумен, которая открыла свое дело и смогла создать свое модельное агентство. Источник - your.tj

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619008260

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума

- А. Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19

- Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%

- Правительство рассмотрело вопросы повышения уровня жизни на селе

- На полях информационных войн

- Кадровые перестановки

- Рейсы в Турцию значительно сокращены

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации

