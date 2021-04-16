 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистан вернулся опальный предприниматель Батыр алюминий , женившийся на племяннице МирзиееваВ Узбекистан вернулся опальный предприниматель "Батыр алюминий", женившийся на племяннице Мирзиеева
15:37 21.04.2021

Бывший владелец футбольного клуба "Пахтакор" и гостиницы "Узбекистан" в Ташкенте Батыр Рахимов, известный как "Батыр алюминий", на прошлой неделе появился на свадьбе ташкентского чиновника. Об этом сообщили узбекоязычные СМИ.

55-летний Рахимов, который на некоторое время был арестован в Узбекистане в 2010 году, последние 10 лет проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

В начале 2000-х Рахимов владел вольфрамовым рудником в Джизаке и был также известен в СНГ как "Батыр алюминий" из-за своего алюминиевого бизнеса.

Рахимов ушел из своего бизнеса в Узбекистане, но стал ближе к семье президента Шавката Мирзиеева.

В 2017 году Батыр Рахимов и Диера Усманова заявили, что у них родился сын. Диера Усманова, вышедшая замуж за бывшего владельца "Пахтакора" за год до этого, является племянницей первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой.

Ее первым супругом был Бабур Усманов, племянник миллиардера Алишера Усманова, который погиб в автокатастрофе в Ташкенте в 2013 году.

Чиновник, который сказал, что встретил Рахимова на свадьбе в Ташкенте, сказал, что тот сейчас живет со своей семьей в Ташкенте и что его бизнесу дан "зеленый свет".

Рахимов и его супруга Диера Усманова появились в Ташкенте в октябре 2020 года на презентации фильма "Мендирман Джалолиддин", представленного старшей дочерью президента Саидой Мирзиеевой.

Батыр Рахимов, известный как один из богатейших людей Узбекистана, родился в городе Коканде. В интервью 2006 года узбекскому и российскому журналу "Элита общества" Рахимов рассказал, что вырос в многодетной семье среднего класса на окраине Ташкента, его отец был милиционером, а мать - школьной учительницей. Рахимов, который сказал, что у него в семье пять дочерей и два сына, назвал своего брата Бахтиера Рахимова своим главным и самым надежным деловым партнером.

Сообщается, что в 2010 году его брат Бахтиер Рахимов был арестован в ходе кампании Ислама Каримова против местных богачей после заявления о том, что "у нас не будет олигархов". Сentrasia.ru сообщал, что Батыр Рахимов подарил младшей дочери Каримова, Лоле Каримовой, автомобиль Maybach стоимостью полмиллиона долларов в начале 2000-х годов.

Батыр Рахимов считается владельцем "Капиталбанка", страховой компании, которая владеет рядом компаний, в том числе рудником цветных металлов.

"Капиталбанк", главный актив Рахимова, был девятым по величине банком в Узбекистане в 2001 году. Активы банка по состоянию на июнь 2009 года составили 205 миллионов долларов.

Весной 2010 года Рахимов был арестован правоохранительными органами Узбекистана. Подробности арестов пока не известны. После сообщений об аресте Рахимова в "Капиталбанке" также была проведена масштабная проверка.

В 2016 году Батыр Рахимов женился на Диере Усмановой, вдове племянника миллиардера Алишера Усманова. В ноябре 2020 года Диеора Усманова написала на своей странице в Instagram, почему она выбрала Батыра Рахимова. "Мы пережили вместе многое. Например, я переборола свои страхи и переступила принципы. Я сделала сама много ошибок и много вещей, которые сама ранее осуждала, конечно, я понимаю тех, кто до сих пор не может принять нас. Я сделала это потому, что мы не могли найти в себе сил жить друг без друга. А потом мы поняли, что это судьба, и, подчиняясь велению сердца, приняли свою судьбу", - написала племянница первой леди Узбекистана.

После смерти Каримова был снят запрет на участие бизнесменов, ранее называвшихся криминальными авторитетами, в политических событиях. Самый известный из них, Салим Абдувалиев, сфотографировался в день выборов в футболке с изображением Шавката Мирзиеева. Вскоре после этого была опубликована фотография, на которой он пожимает руку президенту Мирзиееву. Вскоре после избрания Мирзияева президентом в январе 2017 года Абдувалиев был назначен заместителем председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Кроме того, предприниматель, внесенный в санкционный список США, Гафур Рахимов, также вернулся в Узбекистан.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619008620
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