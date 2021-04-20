Ученые Узбекистана изобрели свое лекарство против COVID-19 - "Рутан"

16:21 21.04.2021

21 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Узбекско-китайский препарат "Рутан", созданный Институтом биоорганической химии Узбекистана на основе растения Rhus coriaria Totum (сумах дубильный), является единственным эффективным лекарством против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук РУз.



"Совместно с учеными Академии наук Китая проведены дополнительные исследования, в результате которых установлено, что "Рутан" является единственным эффективным лекарством против вируса SARS-CoV-2", - информирует пресс-служба.



По ее данным, противовирусный препарат обладает антиоксидантными и антигипоксическими свойствами. Он подавляет ферментные системы вируса SARS-CoV-2 и предотвращает развитие цитокинового шторма.



Подчеркивается, что, по данным рандомизированных клинических исследований препарата "Рутан", он разрешен к применению в качестве лекарственного средства при лечении COVID-19. В зависимости от дозировки он может применяться при лечении различной степени тяжести и поражении легких пневмонией.



"Рутан" является абсолютно безопасным препаратом и повышает устойчивость зараженного коронавирусом к кислородной недостаточности. Специалистам и врачам предлагается ознакомиться с молекулярным механизмом воздействия препарата, а также с его воздействием на иммунную систему на сайте Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана.