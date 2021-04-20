Пять депутатов Жогорку Кенеша Киргизии находятся под следствием

16:48 21.04.2021

21 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Пять депутатов Жогорку Кенеша находятся под следствием. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.



По его словам, материалы против нардепов зарегистрированы в ЕРПП. Двум членам ЖК вручены уведомления о подозрении в совершении преступления.



"Сейчас два депутата находятся под домашним арестом. В отношении троих ведется разбирательство. Следственные органы могут без уведомления прокуратуры начать досудебное производство. Сколько было возбуждено уголовных дел до меня, я не в курсе", - сказал Курманкул Зулушев.