 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкие власти требуют от туркменских блогеров-мигрантов не критиковать режим Бердымухамедова
18:18 21.04.2021

"Предупреждаем тебя: прекрати свои выступления!"

В преддверии запланированного на ближайшие месяцы визита президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Туркменистан поступают сообщения о попытках турецких властей оказать давление на туркменских блогеров, выступающих с критикой официального Ашхабада.

Об одной из таких попыток рассказала правозащитникам активистка Дурсолтан Таганова, ранее обратившаяся за убежищем в Турции.

14 апреля ее пригласили по телефону в офис миграционной службы Стамбула, чтобы "поговорить по поводу разрешения на проживание в Турции". Сказали, что хотят провести беседу без участия адвоката.

Утром следующего дня, когда Дурсолтан пришла на встречу, ее отвели в кабинет № 104, куда спустя полчаса подошли двое неизвестных мужчин. Один из них представился как Нихат, другой своего имени не назвал. Они уточнили личные данные собеседницы, задавали вопросы о месте ее проживания, родственниках, ситуации с ходатайством об убежище, также интересовались, почему Дурсолтан выступает в интернете с критикой туркменских властей. После этого они заявили, что между Турцией и Туркменистаном сейчас "очень хрупкие отношения" и что деятельность активистки может повредить этим отношениям.

"Мне сказали: предупреждаем тебя, прекрати свои выступления в интернете, - рассказывает Дурсолтан Таганова, - Это нужно турецкому государству. Мы не хотим, чтобы у тебя возникли проблемы с проживанием здесь". На реплику, что другие туркменские активисты в Турции тоже критикуют режим в своей стране, собеседники ответили: "Если будет указание, то других тоже вызовем и предупредим".

Мужчины дали Тагановой понять, что хорошо знакомы с ситуацией в Туркменистане, отслеживают чаты и интернет-выступления туркменских диссидентов, задавали вопросы о некоторых оппозиционных движениях.

Незадолго до этого разговора - 9 апреля 2021 года - канал Дурсолтан Тагановой в ТикТок, имевший 13 тыс. подписчиков, был неожиданно заблокирован. По словам активистки, она ежедневно выступает в сети, приглашая к разговору соотечественников с активной гражданской позицией. Обсуждаемые темы касаются таких социальных проблем, как дефицит продовольствия в Туркменистане, трудности конвертации валюты, истечение сроков паспортов у мигрантов и др. Число просмотров составляло от 15 до 40 тыс., до 5 тыс. чел. подключались к онлайн-трансляциям. После блокировки канала аудиторию пока удалось восстановить лишь частично.

Таганова - не единственная из туркменских блогеров, выступления которой в интернете вызвали недовольство турецких властей. В правозащитные организации поступают сообщения и о других недавних случаях давления, детали которых заявители просят пока не публиковать.

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Источник - memohrc.org
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