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Мигрантам из Таджикистана дали время на легализацию своего пребывания в России
18:58 21.04.2021

Муллораджаб Юсуфзода

Делегации Таджикистана и России в ходе переговоров в Душанбе обсудили состояние и перспективы взаимодействия в сфере миграции. Был обсужден и вопрос заключения Соглашения о реадмиссии между РФ и Таджикистаном, которое позволит устанавливать личность таджикских граждан, утративших документы.

Валентина Казакова, руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России, 21 апреля на пресс-конференции в Душанбе сообщила, что у граждан Таджикистана есть возможность до 30 июня урегулировать свой правовой статус на территории РФ.

На прошлой неделе на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что страны СНГ до 15 июня должны забрать своих граждан, нелегально находящихся в России. Согласно данным правоохранительного ведомства России, в этой стране незаконно находятся 247 тысяч граждан Таджикистана. Власти Таджикистана эту цифру назвали "завышенной" и заявили, что большинство из нелегалов в свое время с другими документами выехало в Таджикистан.

Валентина Казакова
Валентина Казакова
Валентина Казакова обратилась к гражданам Таджикистана, которые находятся на территории России, использовать эту возможность и до 30 июня урегулировать свой правовой статус: обратиться в подразделения по вопросам миграции на территории России, встать на миграционный учет, получить разрешительные документы для оформления трудовой деятельности.

Все иностранные граждане, которые не встанут на миграционный учет в России до 30 июня, по ее словам, будут депортированы, соответственно будет установлен для них запрет на въезд на территорию РФ на определенный срок.

Валентина Казакова призвала мигрантов не пользоваться при оформлении документов услугами посредников.

"Я особенно на это хочу обратить внимание, только большая просьба не пользоваться услугами посредников. К сожалению, это тоже проблема - люди обращаются к посредникам, получают поддельные документы и для них потом наступает неблагоприятные последствия. Поэтому надо обращаться только в официальные подразделения по вопросам миграции", - сказала чиновница.

Глава миграционного управления МВД РФ отметила, что в ходе комплексных переговоров Таджикистана и России по вопросам миграции, проходящих в 19-21 апреля в Душанбе, обсуждались различные документы в данной сфере. По ее словам, были затронуты вопросы заключения Соглашения о реадмиссии между Россией и Таджикистаном, которое позволит устанавливать личность таджикских граждан, утративших документы.

Делегация правительства России во главе с замглавы МИД страны Андреем Руденко 19 апреля прибыла в Душанбе для обсуждения миграционных вопросов. Состоялись переговоры с таджикскими коллегами под председательством замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахнозы Нодири.

Однако на совместной пресс-конференции делегаций Таджикистана и РФ журналисты так и не узнали: будет ли увеличено количество регулярных рейсов между странами и когда Россия откроет свои границы для наземного и железнодорожного сообщения?

Многие жители Таджикистана надеялись, что власти в ходе переговоров по вопросам миграции смогут добиться от Москвы каких-либо послаблений и льгот для находящихся в России сограждан.

Однако, как сообщают наши источники, на переговорах речь шла в основном о легализации пребывания граждан Таджикистана в РФ.

Каримджон Еров
Каримджон Еров
Каримджон Еров, защитник прав мигрантов говорит, что ждать большего от этих переговоров и не стоило. По его словам, до 30 июня могут легализовать свое пребывания те мигранты, у которых и до 15 марта 2020 года, до закрытия границ из-за пандемии, документы были в полном порядке.

"Многих мигрантов, срок пребывания которых истек до пандемии, давно оштрафовали и депортировали из России. По нашим данным, сейчас в России немало таджикских мигрантов, которые вынуждены находиться в России из-за истечения срока действия документов в 2019 году. Как они будут легализовать свое пребывание? Их ждет штраф или депортация на родину", говорит правозащитник.

Каримджон Еров не исключает, что в начале июля в России начнется кампания по массовой депортации мигрантов на родину.

По данным Банка России, объем денежных переводов из РФ в Таджикистан за 2020 год составил 1 млрд 741 млн. долларов США. Национальный банк Таджикистана не сообщает точную сумму денег, которые поступили в страны от находящихся за границей граждан. В начале года НБТ сообщил, что объем денежных переводов физических лиц в Таджикистан в 2020 году сократился на 6,3%.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619020680
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