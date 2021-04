Феникс мировых банкстеров готов заменить американский доллар, - В.Катасонов

20:32 21.04.2021 Мировые деньги: они уже существуют и готовятся к выходу на большую политическую сцену



Валентин Катасонов



МОСКВА, 13 апреля 2021, Институт РУССТРАТ. Уже почти никто не сомневается, что мировая элита стремится максимально ослабить национальные государства для того, чтобы, в конце концов, заменить их единым мировым государством. А она (элита) будет им управлять с помощью единого мирового правительства. В проектах строительства "дивного нового мира" предусмотрено также создание единой мировой валюты. И появление на горизонте такой валюты будет сигнализировать о том, что проект мировой закулисы уже близится к своему финалу.



Что такое мировая валюта? – Некоторые по ошибке называют мировой валютой нынешний доллар США. Нет, американский доллар – все-таки национальная валюта, но она "по совместительству" выполняет функции мировых денег. Об этом свидетельствуют показатели доли доллара США в международных платежах и расчетах, международных резервах государств, операциях на валютном рынке ФОРЕКС и др.



В полной мере денежная единица, эмитируемая Центробанком отдельного государства, даже такого крупного как США, мировой валютой стать не может. Такую валюту правильнее называть "резервной", "ключевой", "международной" и т.п. К тому же, если говорить конкретно о долларе США, то его величие и статус ведущей международной валюты постепенно уходят в прошлое (хотя процесс "заката" доллара США может продолжаться еще достаточно долго).



Уж если искать в современном мире некие аналоги мировой валюты, то скорее это денежная единица "евро", которая обращается в еврозоне (19 государства Европейского союза), и которая заменила национальные валюты стран-членов еврозоны. Родилась эта валюта 1 января 1999 года в безналичной форме. А в 2002 году появилась и наличная форма евро.



Такую валюту следует назвать наднациональной региональной. Евро сегодня прочно закрепилась на втором месте после доллара США в списке международных валют. А по данным СВИФТ, уже даже несколько превосходит доллар США по стоимостным объемам платежных операций, связанных с внешней торговлей.



Кстати, первой наднациональной региональной валютой следует считать переводной рубль, который был запущен в странах-членах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1964 году. Он был предназначен для взаимных расчетов социалистических стран по внешней торговле и другим формам экономических отношений. Примечательно, что переводной рубль не имел отношения к советскому рублю (просто одинаковые названия). Также переводной рубль не отменял национальные валюты стран-членов СЭВ.



Евро как наднациональную региональную валюту некоторые эксперты рассматривают как некий пилотный проект. Который со временем поможет запустить проект по-настоящему мировой валюты, которая будет наднациональной и охватывать все страны. И которая заместит (сразу или постепенно) множество национальных валют (на сегодняшний день в мире существует 159 национальных валют).



Идея создания мировых денег давно приходила в головы разных политиков и экономистов. При этом были даже попытки практического запуска проекта мировых денег. Самая известная из этих попыток была предпринята на Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году.



Как известно, на конференции обсуждались варианты устройства мировой валютно-финансовой системы после окончания второй мировой войны. Было предложено два основных варианта – американский и британский.



Американский проект, который представлялся главой делегации США Гарри Уайтом, предусматривал создание золотодолларового стандарта. Этот стандарт придавал статус международных денег доллару США и золоту и предусматривал свободную конвертацию этих двух видов денег по фиксированному курсу.



Британский проект был озвучен чиновником английского казначейства известным экономистом Джоном Кейнсом. Он предусматривал создание государствами международной клиринговой палаты, которая бы начала выпуск денежной единицы (Кейнс назвал ее "банкор").



По сути, предлагалось создание мирового Центробанка, который бы осуществлял эмиссию наднациональной мировой валюты. Которая бы использовалась, в первую очередь, для обслуживания торгово-экономических операций между государствами, но постепенно могла бы замещать национальные денежные единицы.



Как известно, в 1944 году победил американский проект. На протяжении четверти века функционировал золотодолларовый стандарт. О проекте Кейнса, казалось, окончательно забыли. Однако во второй половине 1960-х годов начались сбои в функционировании международной валютно-финансовой системы, базирующейся на золоте и долларе США. Встал вопрос о необходимости радикального реформирования указанной системы. И, вероятно, тогда вспомнили о проекте Джона Кейнса.



В 1969 году Международный валютный фонд принял решение о выпуске так называемых "специальных прав заимствования", которые в русскоязычных источниках обычно обозначаются аббревиатурой СДР (от английского "Special Drawing Rights" - SDR). Без лишних предисловий скажу, что это прототип тех самых наднациональных мировых денег, о которых говорил четверть века до этого английский экономист Джон Кейнс. Некоторые эксперты решили тогда, что именно СДР придет на смену доллару США и "желтому металлу". СДР стали называть "бумажным золотом".



1 января 1970 года произошла первая эмиссия СДР. В течение трех лет (1970-1972 гг.) в общей сложности было выпущено 9,3 млрд. единиц СДР. Это было так называемое первое распределение СДР. Курс новой денежной единицы: 1 СДР = 1 доллар США = 1/35 тройской унции золота. В пределах указанной суммы МВФ распределил СДР между странами-участницами соглашения пропорционально их квотам в капитале Фонда.



Соответственно, львиная доля СДР досталась США и другим экономически развитым странам. Конечно, СДР были валютой ограниченного использования. Она существовала только в безналичной форме и могла использоваться для предоставления кредитов в целях пополнения международной резервной позиции страны в МВФ (а от величины этой позиции зависел лимит кредитов, которая страна могла получить от Фонда). Для использования в других целях валюта СДР не могла использоваться.



В течение 1979-1981 гг. проходило второе распределение СДР (по 4 миллиарда единиц в год; всего 12 млрд. СДР). На конец 1981 года общий объем эмитированных Фондом СДР составил 21,4 млрд. единиц, которые были распределены среди 143 стран-членов Фонда. Указанная сумма СДР составила 5,5% всех мировых валютных резервов (без золота). При этом экономически развитые страны получили более 2/3 общей суммы распределенных СДР, в том числе США – 23%, столько же, сколько 100 развивающихся стран.



Это было время после того, когда прекратил действовать золотодолларовый стандарт. Он был заменен не на мировую валюту СДР (как ожидали некоторые), а на бумажно-долларовый стандарт. Это произошло на Ямайской конференции (январь 1976 г.), с 1978 года после ратификации документов конференции ее решения вступили в силу.



Хотя на конференции в Ямайке было принято решение о демонетизации золота, оно оказалось очень сильным конкурентом и не желало добровольно уходить из мира денег, уступать свое место доллару. 1979-1981 гг. - тяжелый для доллара США период его становления как монополиста в мире валюты.



На случай пробуксовки реформы "бумажное золото" (СДР) должно было подстраховать доллар. В начале 1980-х годов позиции доллара США укрепились. Постепенно стали забывать о золоте и тем более о СДР. Об СДР знали (или помнили) только профессиональные финансисты с международным уклоном.



О "бумажном золоте" вновь вспомнили лишь почти три десятилетия спустя. Это произошло в разгар мирового финансового кризиса. 28 августа 2009 года Фондом без особого афиширования было проведено третье распределение СДР на сумму в 161,2 млрд. единиц. Оно было одномоментным.



За один день общая масса СДР увеличилась почти в восемь раз! Чуть позднее (9 сентября 2009 г.) было проведено еще одно, четвертое распределение, такое же одномоментное, на сумму 21,5 млрд. СДР. В итоге менее чем за две недели было создано 204,1 млрд. единиц СДР. "Бумажное золото" понадобилось для того, чтобы предотвратить перерастание финансового кризиса в мировой валютный.



И опять тема СДР исчезла из информационного пространства. С момента последнего (четвертого) распределения прошло уже одиннадцать с половиной лет. И вот новость: МВФ опять вспомнил о "бумажном золоте". 8 апреля 2021 года прошло очередное (43-е) заседание одного из ключевых органов управления Международным валютным фондом - Международного валютно-финансового комитета (International Monetary and Financial Committee - IMFC).



Это орган стратегического планирования, который готовит предложения для Совета управляющих МВФ. Комитет проводит два заседания в год, состоит из 24 управляющих МВФ. В состав Комитета, кстати, входит и управляющий от Российской Федерации (министр финансов Антон Силуанов).



По итогам 43 заседания МВФК было опубликовано коммюнике. В нем много интересного. Но я сейчас обращу внимание лишь на один сюжет, связанный с обсуждаемой нами темой. Процитирую фрагмент документа:



"Мы призываем МВФ внести комплексное предложение о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере 650 миллиардов долларов США, чтобы помочь удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в пополнении резервов при одновременном повышении прозрачности и подотчетности в отчетности и использовании СДР".



Итак, речь идет о пятом размещении СДР, причем в масштабах, не сопоставимых с предыдущими размещениями. Упомянутая в документе сумма эквивалентна при нынешнем курсе примерно 455-460 млрд. ед. СДР. Практическая реализация указанной рекомендации МВФК означает, что общая масса СДР увеличится более чем троекратно по сравнению с нынешним объемом "бумажного золота". Это будет составлять примерно 7 процентов по отношению к величине всех валютных резервов стран-членов МВФ на конец 2020 года.



В международных резервах Российской Федерации на 1 апреля этого года, согласно данным Банка России, объем СДР составил 6,9 млрд. долл. (немного более 1,5% всех валютных резервов). Если будет проведено пятое размещение "бумажного золота" в указанном размере, то позиция "СДР" будет составлять около 22 млрд. долл. (близко к 5% по отношению к общей величине валютных резервов РФ).



Некоторые эксперты поспешили объяснить столь решительный шаг со стороны МВФК тем, что, мол, Фонду надо в условиях нынешней неустойчивой экономической обстановки в мире наращивать свою ресурсную базу. Самый привычный способ такого наращивания – увеличение размеров капитала Фонда и соответственно взносов стран-членов МВФ.



Последний раз решение о наращивании капитала Фонда было принято в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот МВФ. Было решено удвоить капитал. Решение долго торпедировалось главным акционером Фонда – США. Но все-таки оно было исполнено в 2016 году, и капитал Фонда был увеличен до 477 млрд. единиц СДР (687 млрд. долл.).



Поскольку согласия об новом увеличении взносов со стороны ключевых акционеров Фонда добиться не удалось, вспомнили о том, что Фонд имеет свой собственный "печатный станок", который может создавать "бумажное золото". И соответствующее решение было принято Комитетом 8 апреля.



Но у меня есть и другая версия. Фонд готовит "запасной аэродром" под названием "СДР". На тот случай, если рухнет доллар США, евро, другие так называемые "резервные" валюты. Ведущие Центробанки мира (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и др.) включили свои станки на полную мощность, стремительно приближая крах соответствующих валют.



И вот когда крах произойдет, тогда на арену выйдет СДР как спаситель мира, как единственная мировая валюта. Это будет действительно глобальная, наднациональная валюта без каких-либо примесей национального (как, например, у доллара США).



P.S. Если это произойдет, то тогда, наверное, уже не будет и международной финансовой организации под названием "МВФ". Вывеска будет сменена на новую: "Мировой Центральный банк". А маловразумительное название новой валют – "СДР" будет заменено на "Феникс". Почему "Феникс"? – Потому, что так пожелали Ротшильды. Еще в 1988 году на обложке новогоднего номера известного журнала The Economist (подконтрольного Ротшильдам) появилось изображение птицы Феникс.



В редакционной статье предрекалось появление в следующем столетии действительно мировой валюты, которая будет называться "Феникс". Птица с таким названием – символ возрождения. Для Ротшильдов наднациональная глобальная валюта – средство возрождения их былого могущества. Источник - РУССТРАТ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619026320

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума

- А. Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19

- Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%

- Правительство рассмотрело вопросы повышения уровня жизни на селе

- На полях информационных войн

- Кадровые перестановки

- Рейсы в Турцию значительно сокращены

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации