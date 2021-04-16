 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в УзбекистанДочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в Узбекистан
21:44 21.04.2021

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова и дочь Гульнары Каримовой, Иман Каримова, вернулась в Узбекистан. Об этом Иман сообщила на своей странице в социальной сети.

Иман Каримова, которая училась и живет в Лондоне, приехала в Самарканд на могилу своего деда Ислама Каримова. На своей странице в Instagram она разместила фото молодого человека, возлагающего цветы к могиле.

Мавзолей Шохи Зинда, где находится могила Ислама Каримова, закрыт для посетителей, кроме особых гостей. Пока не известно, кем приходится семье Каримовых, парень, который запечатлен на фото вместе с Иман Каримовой.

Иман Каримова также посетила дом своего деда Ислама Каримова в Самарканде.

Гульнара Каримова отбывает в женской колонии под Ташкентом тюремное наказание сроком 13 лет и 4 месяца. Ташкентский городской суд по уголовным делам 18 марта 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и членов ее преступной группы.

Суд проходил в закрытом режиме. Каримову признали виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путем присвоения и растраты. Также дочь первого президента была признана виновной в легализации преступных доходов.

Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года. Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой и ее дети утверждали, что в ходе следствия и в колонии нарушались ее права, однако Генеральная прокуратура Узбекистана категорически опровергла эти утверждения.

Старший сын Гульнары, Ислам Каримов также проживает в Лондоне, где он попросил политическое убежище.

Источник - centralasia.media
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