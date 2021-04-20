ЕлбаМаразм. Главный санврач Казахстана получил выговор из-за того, что не носил значок правящей партии "Нур Отан"

22:21 21.04.2021

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов получил выговор за неношение нагрудного знака правящей партии "Нур Отан", написал на своей странице в фейсбуке председатель Комитета партийного контроля партии Артур Платонов.



Он напомнил о поручении председателя партии, бывшего президента Нурсултана Назарбаева от 21 августа 2019 года по поводу "повышения партийной дисциплины", в том числе по вопросу "публичной демонстрации партийной принадлежности" и "уважения символики партии".



"Уж если вы поставлены партией, но о ней позабыли или стесняетесь за содеянное на важнейшем посту, то партия может и отказать в доверии. Особенно тем, кто не готов ассоциировать себя с партийной дисциплиной, ответственностью в реализации поставленных в партийной программе задач", – написал он.



По его словам, "предпочитают обходиться без партийной символики" Ерлан Киясов, замакима Кызылординской области Бахыт Жаханов, замакима Алматы Максат Кикимов, замакима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов, аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров. В этой связи Киясову "за систематические нарушения" объявлен выговор, всем остальным – замечания, указал Платонов. Он добавил, что и дальше будет "строго контролировать реализацию предвыборных обещаний".



В тот же вечер, как сообщает Informburo.kz, Ерлан Киясов появился на пресс-конференции со значком партии на пиджаке.



47-летний Ерлан Киясов окончил Казахский государственный медицинский университет, Университет Центральной Азии и Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1990 году санитарным врачом отделения реанимации больницы скорой помощи Алматы. В 1997–99 годах работал врачом-эпидемиологом на центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте в Алматы. С 1999 года работал санитарным врачом в медицинском центре администрации президента. Нынешний глава казахстанского Минздрава Алексей Цой ранее возглавлял это медицинское учреждение.