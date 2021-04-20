 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.04.2021
22:28  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах. Из-за старых паспортов
22:22  Последний агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы
22:21  ЕлбаМаразм. Главный санврач Казахстана получил выговор из-за того, что не носил значок правящей партии "Нур Отан"
21:44  Дочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в Узбекистан
20:32  Феникс мировых банкстеров готов заменить американский доллар, - В.Катасонов
19:08  Тафсирная война российских муфтиев, - Р.Силантьев
19:04  В Оренбурге презентуют лучшие молодежные практики России и Казахстана в сфере укрепления дружбы народов

19:01  В чем альтернатива наступающему глобальному цифрофашизму, - Елена Ведута
18:58  Мигрантам из Таджикистана дали время на легализацию своего пребывания в России
18:18  Турецкие власти требуют от туркменских блогеров-мигрантов не критиковать режим Бердымухамедова
16:48  Пять депутатов Жогорку Кенеша Киргизии находятся под следствием
16:21  Ученые Узбекистана изобрели свое лекарство против COVID-19 - "Рутан"
15:40  Иранская партия – пока миттельшпиль, - А.Бакланов
15:37  В Узбекистан вернулся опальный предприниматель "Батыр алюминий", женившийся на племяннице Мирзиеева
15:31  Афро-таджичка Софа (фото) ломает стереотипы на подиуме
15:30  Европа спасается от мафии. О Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью на 2021-2025 гг.
14:51  КырПрез Жапаров выступил за открытие казино на Иссык-Куле
12:38  Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов? - М.Шибутов
12:32  Что с Рахмоном? - А.Бейкенов
11:09  Цинь Шихуан: Япония перешла в нападение? Китайцы оскорблены переводом "ядерных стрелок"
09:46  Как географические карты раскрывают белые пятна истории Казахстана, - Г.Табулдин
09:44  Узбекская армия значительно сильнее казахстанской: сколько правды в этих словах?
09:30  У раскулаченного кыр-депутата Жумалиева отняли депутатский мандат
09:11  Балаган-кукольную "Ассамблею народа Казахстана" возглавил Марат Азильханов
08:55  АмерПолицай застрелил очередную сакральную афро-жертву - 16 лет, толстая, крикливая, 4 пули в живот
08:20  В Таджикистане озвученное МВД РФ количество (247 тыс.) нелегальных таджикских мигрантов считают завышенным
08:17  Смогут ли афганские силы сдерживать талибов без США? - Рон Синовец
08:12  Израильский пат. Новое правительство формируется с тяжелым скрипом, - А.Эскин
07:56  Вместо Суэца: из Каспия - в Индийский океан. О перспективах рос-иранского канала, - А.Леонов
07:42  Казахстанский Су-30 сбила стая птиц
07:40  За Флойда ответил. Полицейский Дерек Шовин признан виновным в резонансном убийстве афроамериканца
07:02  20-летняя война, которую США ведут в Афганистане, не заканчивается, а меняет характер, - В.Прохватилов
06:53  Китайский "Смерч" переброшен к границе с Индией, - В.Скосырев
00:13  Великая китайская стена спасет мир от парникового эффекта
Вторник, 20.04.2021
21:51  Умер последний 1-й секретарь комсомола Киргизии Нурлан Шамурзаев
20:25  Чья власть будет в Кабуле. Какое будущее ждет Афганистан после вывода американских войск, - "РГ"
20:21  Основательница движения "Жизни черных имеют значение" Хан-Каллорс оказалась банальной мошенницей
20:06  Мир пытается выбраться из локдаунов, - Ада Горбачева
20:02  "Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова
19:37  В Кыр-больницы начали поступать отравившиеся аконитом, после "лечения" по методу Жапарова-Бейшеналиева
19:34  Донбасс: как остановить войну? России придется принимать решение здесь и сейчас, - В.Панов
19:31  Умер от боевых ранений Чадский елбасы (6 переизбраний президентом за 30 лет) Идрис Деби Итно
18:53  Скончалась Мария Айтматова, вдова Чингиза Айтматова
18:42  После Афганистана Китай и Россия будут испытывать Байдена, - Гидеон Рахман
18:36  Индия становится новым эпицентром пандемии Covid-19, - Le Figaro
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Последний агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы
22:22 21.04.2021

Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.
Ранее - с 23 декабря 2017 года - он занимал должность председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

29 марта стало известно, что Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Данную должность занял Алмасадам Саткалиев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619032920
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