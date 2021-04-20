Последний агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы

22:22 21.04.2021

Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщается на сайте Первого Президента РК.



Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.

Ранее - с 23 декабря 2017 года - он занимал должность председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".



29 марта стало известно, что Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Данную должность занял Алмасадам Саткалиев.