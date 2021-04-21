 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что задумали США в Афганистане? - В.Кудрявцев
00:31 22.04.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 21.04.2021
Часть плана по сдерживанию Китая и России

Джо Байден объявил о том, что американские войска полностью уйдут из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Сказать, что это неоднозначное решение, значит, ничего не сказать. Будучи кандидатом в президенты, Байден говорил: "Я верну американских солдат домой во время моего первого срока. Любое военное присутствие США в Афганистане будет концентрироваться на контртеррористических операциях. Мы должны закончить войну ответственно". Однако то, что происходит сейчас, напоминает не ответственный уход, а поспешное бегство.

Что задумали США в Афганистане?

При желании можно найти несколько причин, которые объясняют такое развитие событий. Например, внутренняя ситуация в США сейчас не из лучших, страна расколота, и "возвращение наших парней домой", на чем настаивал Дональд Трамп, может добавить Байдену и демократам популярности. Кроме того, афганская война – дорогое удовольствие. Наконец, американцам "уходить" не впервой: в свое время ушли даже из Вьетнама, хотя это и стало для администрации США потерей лица.

Если уж "возвращать парней домой", так, может быть, пора и из Ирака, и из Сирии возвращать? Однако про это в Вашингтоне не заикаются, а в Германию вообще отправятся дополнительно еще 500 американских военных.

Деньги для Соединенных Штатов, которые эти деньги печатают, проблемой не являются. А вот что касается долгосрочных стратегических интересов США, то полный вывод войск из Афганистана кажется несравнимым с Вьетнамом ущербом.

Что задумали США в Афганистане?

Вашингтон объявил своими главными врагами / соперниками Китай и Россию. И вроде бы Афганистан является идеальным плацдармом для распространения американского влияния на этих направлениях. Сейчас говорится, что вывод войск из Афганистана поможет Пентагону сосредоточить внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Это непонятно: получается, уходим из точки, откуда можно влиять на Китай, чтобы сосредоточиться на Китае?

Иными словами, полный вывод войск США и НАТО из Афганистана нелогичен с точки зрения внешнеполитических задач, которые ставит американская администрация. И есть только одна все объясняющая мысль: сказать и сделать – это не одно и то же, это две разные вещи. Барак Обама когда-то обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. И что? Как была там американская тюрьма, так и остается… Может, и с Байденом так же? Никуда американцы из Афганистана уходить не собираются, и вопрос лишь в том, в какой-то форме они там останутся?

"Талибан"* (запрещенная в России группировка) недоволен оттяжкой сроков вывода американских войск (11 сентября вместо 1 мая), что можно расценить как искусственную затяжку времени и повод задержаться. Однако, судя по заявлениям источников американских СМИ, – это лишь небольшая отсрочка, и возможность размещения в Афганистане небольшого контингента контртеррористических сил в Вашингтоне сейчас не рассматривается. Наконец, если бы американцы не собирались уходить, в какой-то форме осталась бы и НАТО. А раз собрался увольняться "обслуживающий персонал", значит, "начальство" уходит точно.

Что задумали США в Афганистане?

Нынешним афганским властям в Кабуле будет трудно удержаться под натиском "Талибана"*, но тогда Соединенные Штаты лишают себя рычага влияния на Китай и Россию. Однако в американском информационно-политическом дискурсе такой проблемы нет. Вместо этого обсуждаются права афганских женщин в свете их будущего при "Талибане"*.

Так уходят все-таки США из Афганистана, как это сделал Советский Союз, или это мираж и задумано что-то другое?

Что задумали США в Афганистане?

Если США разожгли огонь "арабской весны", поддерживали террористические группировки в Сирии и Ираке и даже создали запрещенное в России "Исламское государство"*, чтобы устроить на Большом Ближнем Востоке управляемый ими хаос, то сейчас надо куда-то перенаправить поток этой "темной энергии" – в собственных, разумеется, целях. Перебросить боевиков в Ливию не вариант, там "занято". В Африку – можно, но каков смысл? А вот Афганистан – отличное место.

В Афганистане слабая власть, а значит, можно создать тот же управляемый хаос, который будет выплескиваться за пределы страны в Иран, в Центральную Азию (уже были сообщения о боестолкновениях радикалов с туркменскими пограничниками), в Китай. При этом, если бы в Афганистане остались военные США и НАТО, возник бы вопрос, почему они не борются с экстремистской угрозой? А так какие вопросы?

"Талибану"* бывшие игиловцы с их мировым халифатом не нужны. И даже если талибам удастся взять власть в Кабуле, справиться с радикалами, которых поддержит Вашингтон, им будет довольно сложно. В ситуативный союз с ними могут войти различные антиталибские силы. Выправить положение дел сможет только поддержка Афганистана со стороны Китая и России, для которых новый афганский расклад станет серьезным вызовом...

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619040660
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