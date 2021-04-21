Хранилища нефти в мире пустеют, - В.Малышев

00:32 22.04.2021 ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 21.04.2021



"Не стоит хоронить углеводороды"



Запасы нефти в хранилищах большинства стран мира за время действия ограничений на производственную деятельность стали иссякать. Об этом сообщило 18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства. Хотя в феврале запасы нефти в развитых странах на 57 млн баррелей превышали средние запасы за 2015-2019 годы, но в июле прошлого года запасы были почти в пять раз больше и составляли 249 млн баррелей.



Как указывает Bloomberg, наибольшие запасы нефти сохраняются в Китае, а на Восточном побережье США запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума. Пустеющие хранилища и рост экономики Китая ведут к росту цен на черное золото. Как отмечает Bloomberg, во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до $74 за баррель.



Запасы нефти в хранилищах большинства стран мира за время действия ограничений на производственную деятельность стали иссякать.



Россия в феврале, как свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,398 миллиона баррелей в сутки. США сохранили мировое лидерство, на третьем месте Саудовская Аравия. Однако что будет дальше? Сколько сейчас нефти в мире, на сколько лет ее хватит?



Согласно подсчетам British Petroleum за 2020 год, доказанные мировые запасы черного золота составляют 1,734 трлн баррелей, или 244,6 млрд тонн. Лавры абсолютного рекордсмена по доказанным запасам у Венесуэлы (303,8 млрд баррелей). Саудовская Аравия немного уступает Венесуэле, ее запасы составляют 297,6 млрд баррелей. Замыкает тройку лидеров по нефтяным запасам Канада, обладающая 169,7 млрд баррелей. Россия, в распоряжении которой имеется 107,2 млрд баррелей, занимает 6-е место после Ирана и Ирака. Замминистра природных ресурсов и экологии, глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что при современном уровне развития технологий нефтяных запасов РФ хватит на 58 лет добычи, газовых – примерно на 60 лет.



Добыча нефти в Арктике - будущее России



Добыча нефти в Арктике - будущее России



Кроме того, у России есть огромные неосвоенные запасы. Если учитывать сланцевую нефть и углеводород из битуминозного песка, то приблизительные запасы российской нефти достигают 100 млрд тонн, это 31,25% от мировых. На российском арктическом шельфе, по оценкам, расположены запасы нефти и газа стоимостью до $20 трлн, которые к 2050 году могут обеспечить 20-30% добычи нефти в мире. Согласно исследованиям Геологической службы США, под арктическими льдами находится 90 млрд баррелей нефти, что составляет 13% мировых неразведанных запасов. Всего за Полярным кругом скрывается до 400 млрд баррелей углеводородов.



США сделали ставку на сланцевую нефть



США сделали ставку на сланцевую нефть



Как говорится в проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года, "для поддержания устойчивого уровня добычи нефти в перспективе до 2035 года требуется в период 2021-2035 годов прирастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза".



Есть предположения, что России нужно готовиться к мировому спаду спроса на нефть. "В связи с этим, – подчеркивается в проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ, – насущной задачей для нефтяной отрасли становится переход к новому, интенсивному пути внутреннего развития".



Однако произойдет ли спад? В феврале Минэнерго США объявило, что к 2050 году цены на нефть Brent могут дойти до $173 за баррель. В конце 2019 г. американцы делали еще более оптимистический прогноз, предполагая, что стоимость нефти к 2050 году может составить $183 за баррель. "Не стоит пока хоронить углеводороды. Очень много сегодня заявлений и рассуждений… за которыми стоит гораздо меньше расчетов и цифр, – заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на форуме Банка России. – Если мы хотим, чтобы мировая экономика восстановилась, мы должны иметь в виду, что энергетика все равно является основой". Сорокин отметил, что значимость углеводородов в пополнении бюджета России постепенно будет снижаться, но еще 10-15 лет они будут составлять основу бюджета.



А потом неизбежны проблемы. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новой политике Китая – сокращении углеродной эмиссии с 2030 года и достижении полной углеродной нейтральности до 2060 года. В перспективе это означает полный отказ от сжигания ископаемого топлива, что лишит Россию крупнейшего покупателя. Китай намерен перестроить свою энергосистему, перевести ее на АЭС и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Для достижения углеродной нейтральности в предстоящие 20 лет Китай инвестирует около 16 трлн долл. в новую инфраструктуру.



Около 40% из 450 тыс. экспонатов Национального музея мировых культур (The Dutch National Museum of World Cultures) появились в этом музее как колониальная добыча.



Китай взял курс на развитие возобновляемых источников энергии



Китай взял курс на развитие возобновляемых источников энергии



В краткосрочной перспективе угроз российскому сырьевому экспорту в Китай нет; риски для России как поставщика нефтегазового сырья могут возникнуть (если ничего не делать) после 2030 года. Запас времени невелик, но есть. А дальше...



Нефтекамск - столица российской нефтехимии



Нефтекамск - столица российской нефтехимии



Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что Россия готова к изменениям: "Будут наращиваться поставки трубопроводного газа и СПГ в Поднебесную, так как газ считается переходным источником энергии от нефти к ВИЭ. Кроме того, наша страна будет увеличивать производство водорода, так как это сырье имеет большой потенциал спроса за счет своей "чистоты" по сравнению с другими углеводородами".



И даже если спрос на сырую нефть упадет, у России есть огромный потенциал развития нефтехимической промышленности, заявил в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли. Этот потенциал должен быть использован в полной мере. Время решений пришло. Источник - Фонд стратегической культуры

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