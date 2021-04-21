Послание Путина: Вспомнил Киплинга и рассказал о новом виде спорта коллективного Запада

07:41 22.04.2021 21 апреля 2021



Президент России заявил, что Россия сама установит для партнеров "красные линии"

София Сачивко



Материал комментируют:

Дмитрий Абзалов Кирилл Коктыш Лев Клепацкий



У России есть свои интересы, которые она защищает и будет отстаивать в рамках международного права, заявил президент России Владимир Путин. При этом заметил, что так же делают и другие государства.



"А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести дела, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - подчеркнул он в ходе оглашения ежегодного Послания.



Глава государства выразил сожаление, что в мире привыкли в практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике и грубым попыткам некоторых стран навязать свою волю другим.



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"Сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное", - подчеркнул он, приведя в пример попытку государственного переворота и убийства президента Белоруссии.



Удивление и возмущение российского президента вызывает нежелание "коллективного Запада" не только осудить, но даже заметить эту историю. По его мнению, можно как угодно относиться к тем или иным лидерам государств, но "практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком".



"Все границы перешли уже", - считает Владимир Путин.



При этом он отметил, что готовилась массированная кибератака на республику, которую "просто так, одним рубильником, не сделаешь". В связи с этим российский президент считает объяснимым нежелание западных коллег наладить диалог в области информационной и кибербезопасности.



Рассказал Владимир и о новом виде спорта, изобретенном на Западе.



"В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заметил он.



При этом Россия, по его мнению, ведет себя в высшей степени сдержанно и даже скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции, но и на откровенное хамство, звучащее из отдельных стран. По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, однако происходящее напоминает ему историю шакала и тигра, описанную великим писателем Редьярдом Киплингом.



"Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - считает Владимир Путин.



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Президент подчеркнул, что Россия действительно хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются.



"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил он.



Российский лидер предупредил организаторов провокаций, что они пожалеют об этом "как давно уже ни о чем не жалели". При этом он пообещал, что терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте, а также здравого смысла при принятии любого решения у России хватит. Однако Владимир Путин надеется, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту.



"А где она будет проходить мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил президент России.



Он также добавил, что смысл и содержание внешней политики России состоит в обеспечении мира и безопасности граждан и стабильного развития страны.



Примечательно, что вопросам внешней политики российский президент уделил не так много внимание в своем Послании, однако заявления были довольно резкие и недвусмысленные.



Профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий считает, что внешнеполитическая картина ясная, а вопросы внутреннего развития стоят на первом плане:



- Они суперприоритетны, именно ими надо заниматься, а не смотреть на чехов, прибалтов и прочих. Нам надо решать свои проблемы, их много.



"СП": - Можно ли работать с нашими партнерами в рамках международного права, если они все чаще подменяют его собственными правилами?



- Это принципиальная позиция, мы не поддаемся тому, чтобы уходить в дебри правил, а придерживаемся нормы международного права. Американцы и Евросоюз проявляют своеволие, но когда-то наступит отрезвление.



Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш также считает, что главным сейчас является внутренняя ситуация, восстановить то, что порушила пандемия.



- Это касается и экономики, и социального самочувствия.



Для ответа на внешних фронтах всегда есть возможность направлений, которые могут стать для другой стороны неприятным сюрпризом. На многие вещи люди решаются, будучи уверенными, что окажутся безнаказанными. Когда выясняется, что это не совсем так или совсем не так, то все очень быстро становится на свои места.



"СП": - Президент возмущен реакцией Запада на ситуацию с попыткой госпереворота в Белоруссии. Почему наши западные партнеры ее фактически не заметили, но раздули скандал вокруг Чехии?



- События в Чехии, как и то, что Запад резко вспомнил про Навального, связаны с тем, что случилось в Белоруссии. Они пытаются одним информационным поводом перебить другой информационный повод и, как говорил Сергей Лавров, "замести мусор под ковер". Другой логики в этом нет. Чехия сделал это в классическом духе солдата Швейка - по-фельдфебельски взяв под козырек. Чехию это не извиняет.



Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также отметил, что вопросу внешней политики президент в своем Послании уделил немного внимания, особенно на фоне завышенных ожиданий:



- Некоторые коллеги считали, что именно в международной части будет какой-то невероятный эффект, вплоть до признания республик (ДНР и ЛНР - Ред.) или заявления, например, о встрече с Джо Байденом. Этого не произошло.



Это говорит о том, что президент понимает, что сейчас актуальнее для значительной части населения. А для подавляющего большинства населения актуальны вопросы пандемии и доходов. Было бы странно, если бы президент или премьер-министр любой страны, подводя итоги года или выступая с посланием, не сказал про пандемию как про основное событие, происходящее в мире.



Доходы населения упали во всем мире. Это одна из самых серьезных пандемий в истории человечества. И этот серьезный вызов сказался на благосостоянии граждан всех стран. Все страны пытались как-то поддержать граждан, и их власти инициировали те или иные структурные реформы.



Был большой соблазн под внешнюю политику завернуть всю внутреннюю в том духе, что кольцо врагов сжимается, что мы в осажденной крепости, что коррупции, социальных, экологических проблем нет, что мы решаем внешние проблемы. Некоторые страны так и действуют, но их меньшинство.



Президент сказал, что важнейшей для него в этом году является внутренняя повестка, социалка, избирательная повестка. При этом сделал некоторые акценты на внешней повестке.



"СП": - Какие Вам показались наиболее важными?



- Во-первых, он обратил внимание на Белоруссию. Отдельно подчеркнул, что можно по-разному относиться к Александру Лукашенко (если вспомнить, то раньше были заявления, что это, оказывается, мы в Белоруссии переворот организовывали), но переворот в европейской стране, президента которой на Западе признают, устранение любого избранного лидера - это ящик Пандоры.



Сложно представить, что в какой-нибудь стране, например, G20 кто-то кого-то пытается ликвидировать. Хотя такие примеры были - Эрдоган в Турции, например. Это опасная тенденция.



На фоне заявлений о попытке ликвидировать главу государства заявления о том, что где-то в Чехии склад взорвали выглядят забавно. Если бы склад рванул, например, с президентом какой-нибудь страны, это одно.



Можно как угодно относиться к человеку, не соглашаться с ним, но Москва никогда бы не стала ликвидировать Владимира Зеленского или Петра Порошенко. Это глупо и за гранью добра и зла. Дождитесь выборов, он может проиграть.



Люди, на которых таким образом покушаются, будут держаться за кресло, потому что понимают, что единственная дорога после президентства или премьерства - в могилу. И как они после этого будут реагировать на любые высказывания? Как, например, КНДР, будет слушать заверения в безопасности, если будут ликвидированы, например, лидеры Белоруссии или Венесуэлы? Что будет делать глава КНДР или Ирана? Испытывать ядерные ракеты, потому что это единственный защитный механизм. Это очень опасно.



"СП": - Как в такой обстановке говорить о международном праве?



- Образно говоря, есть мост через пропасть. Он трухлявый, но другого нет. Надо сесть, договориться и построить новый мост. Но пока его нет, а человек не научился летать, надо ходить по тому, что есть.



Наш президент говорит партнерам (причем еще с периода Эдварда Сноудена) - "вас беспокоит кибербезопасность, вмешательство в выборы", давайте встретимся и напишем правила. Вопрос в том, что они не хотят, чтобы на них распространялись правила. Только за последнее время было 12 атак на госучреждения, хакерский удар по Венесуэле, в результате чего едва гидроузел не рванул. А по ядерному объекту Ирана бить можно? То есть Запад не хочет договариваться, просто хочет, чтобы к ним не лезли. То есть хотят не равноправия, а своих прав. Но права так устроены, что, если есть у одних, то есть и у других. В этом проблема, нельзя построить мост только с одной стороны, он не будет держаться, потому что нет второй опоры.



Западу не нравится Совет безопасности ООН. Москва предлагает ядерным странам (которых пока немного, но скоро туда залезут все) договориться о схемах безопасности. Не хотят. А где хотят? Просто, чтобы все было, как им хочется? Или чтобы все было предсказуемо? В данном случае это разные вещи.



Если взять, например, экологию, которую хочет подсветить Байден. Но это связано с другими направлениями. Зеленые технологии сосредоточены в основном в США и ЕС. Готовы они бесплатно поделиться ими с Китаем, чтобы он сократил выбросы? США и ЕС надо определиться: реально ли они хотят что-то изменить в мире или это внутренний политический заказ.



Наш президент как раз и говорит о том, что есть разные внутренние составляющие, внутриполитические противоречия, но не надо, чтобы они разрушали общую стабильность.



"СП": - Нашего президента услышат на Западе?



- Услышат, но что дальше. Из того, что могут услышать, президент отдельно отметил, что есть "красные линии" и мы их обозначим. Это к вопросу об Украине и остальном.



До наших парламентских выборов никакого потепления не будет. Будет некоторая разрядка на украинском направлении, но все будет зависеть во многом от американской стороны, в меньшей степени от европейской. Если Байден хочет испортить отношения с всеми, включая Китай, Иран, Россию, Германию, то флаг ему в руки. Что он еще готов сжечь в угоду политическим амбициям, чтобы доказать своей стране, что он не Дональд Трамп? Если хочет все-таки ситуацию стабилизировать, это возможно, но как правило, американцы перезагружаются после выборов. Источник - свободная пресса

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