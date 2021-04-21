 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пашиняна, как зайца, гоняют из городов Армении, - В.Панфилова
08:11 22.04.2021

Пашиняна прогнали из Сюника

Регионы могут сломать предвыборную кампанию армянского премьера

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Жители региона Сюник отказываются понимать Никола Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян до отставки, которая состоится до конца апреля, продолжает рабочие поездки по регионам. Он пытается заручиться поддержкой населения к предстоящим выборам в парламент 20 июня. Накануне он посетил приграничный с Нагорным Карабахом регион Сюник. В Мегри – областном центре – Пашиняна встретили акцией протеста. Тем не менее правящий блок "Мой шаг" остается фаворитом кампании.
Конкуренцию "Моему шагу" составят более полутора десятков других партий, в числе которых и партия первого президента Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс" (АНК).

Никол Пашинян на посту премьер-министра останется до проведения досрочных выборов в статусе исполняющего обязанности, сообщил представитель правящего блока "Мой шаг", глава постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Этот пост дает ему преимущества перед конкурентами, которыми он успешно пользуется – в разгар электорального цикла Пашинян сохраняет за собой возможность влиять на ситуацию в стране и использовать весь административный ресурс для нужд своей избирательной кампании. Он уже побывал в разных регионах Армении, где проводил встречи с населением. Поездка в Сюник держалась в полном секрете, и о ней даже службы безопасности узнали в последний момент. Никол Пашинян приехал в Мегри в ночь на 21 апреля. Но жители, узнав о приезде премьер-министра, вышли на акцию протеста. Около сотни человек собрались на центральной площади города и не дали премьеру прогуляться и переговорить с населением. Дело дошло даже до драки между местными жителями и охраной Пашиняна. Мегринцы заявили, что ноги "предателя" не будет на их земле. После чего Пашинян покинул регион.

Это была вторая попытка Пашиняна найти общий язык с жителями Сюника. И тоже безуспешная. Напомним, что в декабре прошлого года жители заблокировали въезд в регион. Власть ответила административными репрессиями – полетели головы местных руководителей.

Неприязненное отношение сюникцев к центральной власти объясняется тем, что по итогам карабахской войны Сюник стал приграничным регионом, часть коммуникаций которого перешла под контроль Азербайджана. "Еще с минувшей осени ситуация в регионе стала жестко антипашиняновской. Перед поездкой премьер-министра в Сюник в областной и городской полиции были проведены перестановки. Однако это не спасло Пашиняна, жители встретили его враждебно криками "Предатель!", "Капитулянт!" и пр. Однако следует учесть и то, что Сюник не будет играть решающей роли в предстоящей предвыборной кампании, так как здесь проживает небольшая часть избирателей", – сказал "НГ" независимый журналист Давид Петросян. Он отметил, что за два дня до визита Пашиняна в регион совместную поездку совершили президент Армен Саркисян и омбудсмен Арман Татоян. Жители и должностные лица приняли их довольно тепло, и политики провели ряд успешных встреч.

"Eсли Пашиняна будут встречать в других региона так, как в Сюнике, то его предвыборная кампания будет сорвана..." – сказал "НГ" политический обозреватель, писатель Ашот Газазян.

В предвыборной кампании намерены участвовать более полутора десятков политических партий. Накануне о своем решении заявила партия "Армянская революционная федерация (АРФ) "Дашнакцутюн". Партия входит в оппозиционное "Движение спасения Родины", которое добивалось немедленной и безоговорочной отставки армянского премьера. В движение вошли опальные представители старого руководства страны и бывшие соратники премьера, потерявшие его доверие во время или по итогам войны. Новая структура зарекомендовала себя только в организации уличных выступлений, да и те со временем сдулись.

Лидер "Движения спасения Родины" – первый премьер-министр независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян – не пользуется достаточной популярностью для изменения политического поля. Однако за его спиной стоят главные соперники Пашиняна – второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший соратник Пашиняна, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Несмотря на большие финансовые ресурсы и медиаподдержку, антирейтинг у Кочаряна еще больше. Поэтому шансы на успех очень низкие.

Не исключено, что на авансцену выйдет партия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс". "Свой съезд "конгрессмены" проведут 1 мая, где объявят решение об участии в выборах. Но главным на съезде будет речь экс-президента. Ожидается жесткая критика Пашиняна и его правительства в вопросе, касающемся осенней войны в Карабахе. Пашинян утверждает, что война была неизбежна, а Тер-Петросян и его соратники придерживаются иного мнения – ее можно было избежать, приняв предложения Минской группы ОБСЕ и России по урегулированию конфликта", – отметил Давид Петросян. Он напомнил, что АНК была единственной партией, которая пошла на парламентские выборы 2017 года с этими лозунгами и не попала в парламент. "О шансах АНК судить еще очень рано, многое будет зависеть от предвыборной кампании. Единственное, что можно сказать, – это то, что АНК может стать одной из тех сил, за которую могут проголосовать неопределившиеся избиратели, которые сейчас составляют приблизительно половину электората", – считает Петросян.

Что касается остальных участников выборов, то прогноз пока делать сложно, поскольку еще не все партии заявили о своем желании побороться за места в парламенте.
21.04.2021

Источник - ng.ru
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