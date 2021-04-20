Верховный суд Киргизии возглавили гендерные кадры - Бакирова и Эсенканов

08:16 22.04.2021

Избрана новый председатель Верховного суда Кыргызстана.



Прежняя глава ВС была отстранена от работы решением Жогорку Кенеша. На нее возбуждено уголовное дело.



БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Нургуль Бакирова избрана председателем Верховного суда КР, сообщила пресс-служба ВС.



Собрание судей Верховного суда состоялось сегодня. Качыке Эсенканова избрана заместителем председателя.



Нургуль Бакирова избрана председателем Верховного суда КР

В конце марта по предложению президента Жогорку Кенеш отстранил от работы прежнего председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. До этого дисциплинарная комиссия приняла такое же решение из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела по подозрению в коррупции при разработке и внедрении проекта "Местный суд". Представление в дисциплинарную комссию направил ГКНБ.