"Могила Коркута" разверзлась. КырПрез отважно анонсировал повышение энерго-тарифов населению

08:27 22.04.2021

"Садыр Жапаров пошел на шаг, которого как огня боялась любая власть"



22 апреля 2021 - Бакыт Басарбек



"Садыр Жапаров пошел на шаг, которого как огня боялась любая власть"



"Как известно, тарифы это, та самая могила Коркута, которой как огня боялась любая власть, а Бакиевых они вообще смели из страны. И тем не менее, Садыр Жапаров пошел на этот шаг". Таким мнением на своей странице в соцсети поделился экс-депутат, политолог и публицист Мусуркул Кабылбеков.



По его словам, отсюда можно сделать вывод, что ситуация в энергетике Кыргызстана близка к катастрофической.



"Всем разочаровавшимся во мне, в результате предыдущего поста. Тем, кто желает отписаться и предать анафеме, предлагаю еще один тезис, укрепляющий их решение: Садыр Жапаров - красавчик!



Как, спросит какой - нибудь железобетонный долбоеб ? Ответ - так. Он единственный из всех президентов, кто повернулся лицом к многострадальной кыргызской энергетике. К отрасли, насилие над которой длится почти полвека.



Заявление, сделанное им на встрече с руководством Минэнерго и ветеранами отрасли, иначе как бомбой назвать трудно - "Необходимо поднять тарифы".



Как известно, тарифы это, та самая могила Коркута, которой как огня боялась любая власть, а Бакиевых они вообще смели из страны. И тем не менее, Садыр Жапаров пошел на этот шаг. Пошел, положив на всех своих даканса и похерив все свои предвыборные обещания.



Отсюда можно сделать выводы. Первый- ситуация в энергетике Кыргызстана близка к катастрофической.



Второй- требуются экстренные меры, чтобы спасти ее.



Третий- населению страны пора платить настоящую цену за свет и тепло.



Четвертый - энергетика Кыргызстана будет деполитизирована.



Пятый - коррупция в энергетике будет сведена к минимуму.



Шестой- политическое руководство страны и Минэнерго дают слово, что реформы в энергосекторе пройдут безболезненно для уязвимых слоев населения.



И наконец - Садыр Жапаров, ради фундаментальных интересов страны готов поступиться властью.



Таков сухой остаток довольно эмоционального выступления президента на встрече с руководством министерства и ветеранами энергетической отрасли", - написал Кабылбеков.