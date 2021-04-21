Зеленский держит войну в резерве, - Т.Ивженко

08:35 22.04.2021 Хотя Путин почти не упоминал Украину в своей речи, в Киеве заговорили о худшем



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

21.04.2021



Владимир Зеленский пригласил российского коллегу в зону конфликта.

Ровно два года назад Владимир Зеленский стал победителем второго тура президентских выборов в Украине. Одним из его главных предвыборных обещаний стало завершение войны в Донбассе. Усилия не увенчались успехом, и теперь президент Украины приглашает российского коллегу встретиться на линии разграничения. Непрямой ответ Владимира Путина был озвучен в обращении к Федеральному собранию.



В Киеве отметили, что российский президент практически не упоминал Украину в своей речи. Но он обратился ко всем, кто ее поддерживает: "Мы не отвечаем на недружественные акции, хамство. Мы хотим иметь со всеми представительствами международного сообщества хорошие отношения. В том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, то ему надо знать: наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким". Кроме того, Владимир Путин пригрозил тем, кто угрожает безопасности РФ: "…Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную черту. Где она будет проходить – это мы сами решим".



Бывший вице-премьер украинского правительства Виктор Суслов, которого цитирует издание "Страна", отметил, что кризис в отношениях между США, Россией и ЕС не приведет к войне между ними. Но стороны демонстрируют силу "с целью стимулирования давно ожидаемой "большой сделки", то есть нового глобального соглашения между великими державами о геополитическом разделе мира". Украина, по мнению Суслова, является объектом этих договоренностей.



Примечательно, что во вторник вечером Владимир Зеленский в своем обращении к народу по поводу ситуации на востоке страны и у границ Украины отдельно упомянул иностранных партнеров. "Я говорил с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят настоящие мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир", – сказал Зеленский.



Отдельно он обратился к президенту РФ, перейдя в своей речи на русский язык, чего украинские политики обычно не делают. Он сказал, что в войне "проигрывают все стороны", "нельзя кого-то защитить, нападая", "невозможно освободить кого-то, захватив, и невозможно привезти мир на танке". Упомянув провальное заседание Минской подгруппы по вопросам безопасности, в ходе которого во вторник не удалось подписать документ об ужесточении контроля за режимом прекращения огня, Зеленский обратился к российскому президенту: "Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".



Российский лидер, как известно, в своей речи в среду не ответил на это предложение. В момент трансляции выступления Владимира Путина многие украинские СМИ цитировали заявление первого зампреда комитета Совета РФ по международным делам Владимира Джабарова. В комментарии ТАСС он назвал обращение Зеленского актерской игрой: "…Смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу в украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует?" Джабаров напомнил, что Киев не контролирует территорию республик, потому что их жители не принимают украинскую власть. "Во-вторых, о чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе? Россия не является стороной конфликта. Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона", – заявил российский политик.



Украинский политолог Дмитрий Раимов отметил в соцсети, что обращение Зеленского к народу было оправданным, поскольку каждый в Украине должен быть готов к разному развитию событий: "Не паникуя, но планируя, готовимся к мобилизации и партизанской, да, именно партизанской войне". Он считает, что предложение Зеленского о встрече с Путиным на линии разграничения не будет поддержано. По мнению эксперта, опасно, если разговор президентов вообще не состоится: "Если президенты не договорятся лично, то – война. Они не договорятся, судя по риторике".



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Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок

призвал власти Украины ввести ЧП

в приграничных с РФ областях.

Фото с сайта www.tiahnybok.infoВ среду Зеленский подписал принятый на прошлой неделе Верховной радой закон о призыве на военную службу резервистов. Но оппозиция считает, что этого мало в сложившейся ситуации. Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ходе телемарафона, транслировавшегося каналами "Прямой", "Эспрессо TV" и "5 канал", призвал украинскую власть немедленно обратиться к международному сообществу с призывом ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс. Порошенко напомнил, что соответствующее обращение в Совбез ООН Украина направила еще в марте 2015 года, через месяц после подписания в Нормандском формате Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (Минска-2). "Мы синхронизировали это с подписанием Минских соглашений, потому что это составная часть – чтобы вместе не только с перемирием и освобождением заложников, но и с выводом оккупационных войск, выводом тяжелой техники и артиллерии, разоружением незаконных вооруженных формирований… мы должны были поставить на всю оккупированную территорию с неконтролируемым участком украино-российской границы миротворцев с мандатом ООН", – заявил Порошенко.

Политик не касался вопроса о том, почему в период его президентства не удалось реализовать эту идею. Дело в том, что Россия, располагая правом вето в Совбезе ООН, заблокировала инициативу, требуя, чтобы Киев согласовал вопрос с Донецком и Луганском. Кроме того, российская сторона категорически возражает против размещения иностранных военных в статусе миротворцев на своих границах, поскольку заявляет о своей непричастности к конфликту в Донбассе. Именно об этом говорил Зеленский, адресуя западным лидерам вопрос о ситуации в Совбезе ООН. Отдельно он обратился и к украинским "политикам, являющимся героическими полководцами в Facebook и Twitter, которые кричат, что нужно немедленно начать войну, но молчат, что воевать будут наши, а не их дети. И самое страшное – политиков, для которых победой будет поражение страны и возможность заявить, что они же говорили и предупреждали".



Соцопрос, проведенный Украинским институтом будущего в начале апреля, показал, что 64% граждан страны считают события на востоке "войной между Россией и Украиной", а не внутренним украинским конфликтом. Как сообщил журналистам исполнительный директор института Вадим Денисенко, в западных областях такого мнения придерживаются 77% жителей, на востоке и юге – по 47%. По его словам, 70% украинцев считают, что главной причиной, которая не позволяет установить мир в Донбассе, является "нежелание власти РФ закончить этот конфликт".



Олег Тягнибок, лидер партии "Свобода", которая на выборах 2019 года не прошла в Верховную раду, заявил, что его партия "не из телевизора знает, что такое война, все эти годы тысячи националистов защищали и защищают Украину с оружием в руках". Реагируя на обращение Владимира Путина, Тягнибок призвал команду Зеленского серьезно относиться к вероятному "вторжению российских войск". Лидер "Свободы" потребовал от украинской власти ввести военное положение в приграничных Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях, усилить охрану границы с Белоруссией и Приднестровьем. Кроме того, создать Ставку Верховного главнокомандующего, объявить всеобщую мобилизацию и провести военные учения с участием резервистов и бывших участников боевых действий в Донбассе в пограничных областях Украины. Разорвать дипотношения с РФ и обратиться к США и Великобритании с требованием о военной помощи в соответствии с гарантиями Будапештского меморандума. Кроме всего прочего, Тягнибок призвал "уничтожить промосковскую "пятую колонну": запретить пророссийские партии и организации, арестовать счета и имущество всех компаний, в которых есть доля российской собственности, и начать процесс ее конфискации, убрать российскую агентуру из ВСУ и спецслужб (провести через детектор лжи весь генералитет на предмет сдачи национальных интересов Москве)".



Подобные меры на днях были изложены в заявлении группы депутатов от правящей партии "Слуга народа". Они потребовали созвать экстренное закрытое заседание Верховной рады с участием президента, правительства, руководства спецслужб и силовых ведомств, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и принять необходимые законы на случай внешней военной агрессии. Судя по тону обращения Владимира Зеленского, до среды его команда не считала такие призывы актуальными. Официальных комментариев после речи Владимира Путина в момент сдачи номера в печать в Киеве не было.



Киев Источник - ng.ru

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