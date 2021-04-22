Из Москвы выдворен посол США. Гуд бай, Салливан

09:04 22.04.2021

Посол США покинул резиденцию в Москве



22 апреля 2021,



Посол США в России Джон Салливан с багажом покинул резиденцию и, предположительно, направляется в сторону аэропорта. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает ТАСС.



Москва предписала 10 американским дипломатам покинуть страну и внесла в черный список восемь чиновников

"В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота", - говорится в сообщении.



Салливан 20 апреля подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. Он добавил, что вернется в Москву в ближайшие недели, до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.



20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отъезд посла США в России. По его словам, возвращение послов после завершения консультаций в столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью.



"Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны, а также мер, которые приняты Россией в ответ", - отметил Песков.



Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в российский МИД 19 апреля. Еще в марте дипломата приглашали в ведомство для консультаций, чтобы проанализировать развитие российско-американских отношений после заявления президента США в интервью телеканалу ABC News, в котором он сказал, что Россия "заплатит" за "вмешательство" в выборы 2020 года.



Российско-американские отношения обострились после введения 15 апреля Штатами новых санкций в отношении Москвы. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из России. Как заявили в администрации американского президента, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в "других актах дезинформации и вмешательства".



Москва в свою очередь ввела контрмеры в ответ на новые антироссийские санкции США, объявив в том числе и о высылке 10 американских дипломатов.