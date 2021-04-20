 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские агенты-подрывники в Чехии маскировались под граждан Таджикистана
09:10 22.04.2021

Чехия поставила ультиматум России

Чехия уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства. Об этом пишет РБК, передает zakon.kz.

Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве, - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.
По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально.

После высылки 20 чешских дипломатов в посольстве в Москве остались работать практически пять человек, заявлял ранее вице-премьер Ян Гамачек. Кроме того, Москва запретила чешским дипломатам нанимать на работу россиян.

В Кремле на это требование ответили, что с Россией бесполезно разговаривать в таком стиле.

Именно сегодня в послании (Федеральному собранию) президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований, - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Скандал и дипломатический конфликт разразились после того, как 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о причастности спецслужб России ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда в результате двух взрывов 16 октября и 3 декабря было уничтожено около 150 тонн боеприпасов. Чешская полиция объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По информации чешской полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, они находились в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года. Сначала они были в Праге, затем в Моравско-Силезском крае и Злинском крае.

Причем во время поездки они использовали разные удостоверения личности. Въехали они по паспортам граждан России на имя Александра Петрова, дата рождения - 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, дата рождения - 12 апреля 1978 года, уточнили в полиции. Однако затем они перемещались по стране с использованием молдавского паспорта на имя Николая Попы (18 июля 1979 года) и паспорта гражданина Таджикистана, выданного на имя Руслана Табарова (23 октября 1975 года).

Источник - zakon.kz
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