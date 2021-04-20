Обольщение. Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает, - Александр Проханов

10:42 22.04.2021

Встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике - это страшная, роковая для России, грозовая встреча. По ее завершении Горбачев выступил по телевидению, и я увидел его лицо: оно было ужасным, по нему гуляли трупные пятна, губы дрожали, глаза светились каким-то неземным, адским огнем. Было ощущение, что он прикоснулся к раскаленному железному шкворню. Тогда он совершил свой иудин грех - продал государство вместе с миллионами его граждан, с его богатствами, с его исторической судьбой.



Как удалось склонить Горбачева к предательству? Чем искусили его? Совсем недавно Рейган называл Советский Союз империей зла, Горбачев был императором этого зла, был убийцей. И вот затравленный, запуганный, униженный советский лидер вдруг получил от американцев высшую аттестацию: нет, он не убийца, он - великий реформатор, он - спаситель России, спаситель всего человечества от ядерного кошмара. О нем как о спасителе мира стала писать вся зарубежная пресса. Не было журнала, на обложке которого не появился бы советский генеральный секретарь с темным клеймом на лбу. Горбачев уверовал в это, его заколдовало не богатство, а предложенное величие - ему сулили роль выдающегося человека Земли, спасителя рода людского. И он сдал свое государство. Россия была отброшена в XVI век, окружена могущественными базами НАТО, стиснута в жестких американских объятьях. Обольщение кончилось, началось удушение.



Тревожит судьба современной России. По-прежнему Америка называет Россию величайшим злом человечества, более страшным, чем лихорадка Эбола. Американский президент считает российского президента убийцей, и степень давления на него, оскорбления, унижения достигла предельных размеров. Но в самый разгар этой информационной казни - после слов об убийце - Байден приглашает Путина принять участие в международном форуме, говорит о необходимости встречи с ним. Встречи с кем? С убийцей? И становится страшно: не поддастся ли Путин этому искушению, не повторит ли он судьбу Горбачева? Не станут ли его называть великим миротворцем, лауреатом Нобелевской премии мира, ибо он положил конец жестокому противостоянию России и западного человечества, не дал разгореться военному конфликту в Донбассе, отказался от всех форм российской внешней политики, которую Запад называет новым российским империализмом? И не начнется ли сейчас новое безумное разоружение, истребление гиперзвуковых ракет? Не вернется ли в Министерство иностранных дел Козырев? Не случится ли та долгожданная для либералов перестройка-2, в результате которой исчезнет нынешняя Россия, и останется малая Московия, представляющая из себя этнографический заповедник с русскими песнями, плясками и праздничными богослужениями?



Такая опасность есть. Не раз в своей истории Россия теряла государство. Сегодняшняя российская элита ненадежна, двойственна. Она не является выразителем государственных интересов России. Она - рука, протянутая из-за океана к русскому сердцу и сжимающая это сердце. Американцы грозят российским миллиардерам арестом их счетов, закрытием их зарубежных компаний, высылкой их семей, конфискацией недвижимости. И миллиардеры трепещут, тайно ненавидят, готовы оказать влияние на президента Путина с тем, чтобы он сменил свою внешнюю политику, разгрузил мир от русского присутствия, ушел из Сирии, Карабаха, снизил число кораблей в Черном и Балтийском морях. И наградой им за это будет сбережение их несметных состояний, находящихся на Западе.



Так думают компрадоры. А что главы крупнейших военно-технических корпораций? Не последуют ли они примеру советских "красных директоров", которые были изумительными управленцами, руководили целыми отраслями, но стали тяготиться тем, что взлелеянные и вскормленные ими отрасли принадлежат не им, а государству? Им захотелось перейти из статуса управленцев в статус директоров-собственников. И вся великая криминальная революция, о которой сказал Говорухин, - это переход государственной собственности в руки "красных директоров". Не захотят ли сегодняшние лидеры крупнейших авиастроительных, приборостроительных, судостроительных, моторостроительных, нефтяных и газодобывающих корпораций из управленцев превратиться в их собственников и заплатить за эту возможность такой "малостью", как разрушение государства Российского, как выведение этих корпораций из-под контроля государства?



А что общественное сознание? Готово ли оно к перестройке-2? На протяжении последних лет народная психология подвергалась чудовищному насилию, жутким тотальным ударам. После возвращения Крыма, когда русское сознание охватил восторг, надежда на чудо, на преображение, случился Донбасс - с кровью, со снарядами, с убийством детей и стариков. И два года подряд кремлевское телевидение держало народ в страшном напряжении, рассказывая о чудовищных злодеяниях в Донбассе. Народ лил слезы, глядя на все это, сострадал и рыдал.



Такому же страшному давлению и удару подверглось народное сознание в период эпидемии. Дни и ночи по всем каналам раздавались устрашающие прогнозы, связанные с пандемией. Крупнейшие эпидемиологи говорили о вакцинации: одни превозносили ее до небес, другие обращали ее в прах. Одни говорили об ужасных последствиях вакцинации, другие требовали, чтобы вакцинировали младенцев чуть ли не в утробе матери. И вот, наконец, недавнее нагнетание апокалиптического кошмара, когда людей заставляли ждать ракетных пусков, огромного, поднявшегося над всем человечеством ядерного гриба.



Народное сознание изуродовано, искалечено, оно бессильно, не в состоянии ориентироваться, его можно катать, как футбольный мяч по полю. Если в народное сознание, как в период перестройки, вбросить искусительные идеи о новом мышлении, о свободе, о красоте, о великом союзе земных народов, об Америке, что так похожа на Россию, о двух народах - американском и российском, которым нечего делить и которые являются народами-лидерами всего человечества, народное сознание легко попадется на эти уловки - ему хочется отдохнуть, отдышаться от страшных черных ударов.



Холодная война, или гибридная война, как ее называют, связана с воздействием на соперника, на различные слои враждебного общества не с помощью оружия и грохочущих гусениц, с воздействием не военным, а информационным, психологическим, ментальным. И одним из приемов, который был прекрасно опробован в советские времена, является прием искушения и обольщения. Писателей обольщают возможностью издавать их книги за рубежом. Либеральным политикам говорят, что они являются выразителями истинных интересов России.



Президент России, выдержав за эти двадцать с лишним лет колоссальное давление враждебного России мира, выстояв, создав государство, является примером политического стоицизма. И есть предчувствие, что он будет подвергнут новому воздействию, имя которому - обольщение. Обольщение - это инструмент гибридной войны, это мощнейшее средство, связанное с пониманием психологии лидера, исследования его недостатков, стремлений, слабостей, мечтаний. Сегодня президент Путин - мишень номер один, на которую направлены не просто космические лазеры, не просто диверсионные группы, мечтающие о его физическом истреблении. На него направлены все невидимые и загадочные для нас орудийные стволы, готовые выпустить в его сторону проверенный историческим временем снаряд "обольщение".



Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. До крупномасштабной войны на Украине осталось пять минут. Белорусы предотвратили государственный переворот и покушение на президента Лукашенко, обвиняют в злом умысле Соединенные Штаты Америки и Байдена. Чехия винит Россию в диверсии на складе боеприпасов, куда тайком прокрались пресловутые Петров и Боширов, эти два призрака, которые бродят по Европе уже несколько лет. Практически прерваны дипломатические отношения между Москвой и Прагой. Америка вводит очередной пакет санкций против России, намекая на то, что Вашингтон сможет заморозить капиталы, которые Россия держит в иностранных банках. Россию приговорили к казни. И как ослепительно за минуту до гильотины прозвучит помилование! С какой радостью и благодарностью кинется помилованный в объятия к своим палачам! На этом построен военно-психологический прием "обольщение".