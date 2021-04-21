В Бишкеке задержана "ученая Гулзат Аалиева". За критику ислама и пропаганду тенгрианства

11:40 22.04.2021

22 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство



В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.



Уточняется, что 19 февраля с заявлением в милицию обратился гражданин Д.У. Он просил принять меры в отношении Гулзат, которая через социальную сеть Facebook разжигает межрелигиозную и межрегиональную вражду.



"Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР. В ходе следственных действий задержана подозреваемая 47-летняя Гулзат Аалиева. Она водворена в ИВС ГУВД столицы. Экспертиза показала, что публикации Гулзат Аалиевой содержат провокацию против религии или личности, исповедующей ее, а также унижение конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение", - рассказали в УВД.



Отметим, Гулзат Аалиева пропагандировала тенгрианство и критиковала ислам. Кандидат философских наук также выступала с критикой в адрес муфтията.