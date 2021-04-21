Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек

11:48 22.04.2021

Мужчина разбился насмерть, выпав из окна акимата Караганды



Из окна четвертого этажа акимата Караганды выпал мужчина, который разбился насмерть, сообщает zakon.kz.



В Департаменте полиции Карагандинской области данный факт подтвердили.



Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как сообщили в акимате Караганды, погибшему было 37 лет.



Он был рабочим технического персонала. К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем.

пресс-служба акимата Караганды