 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 22.04.2021
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12:07  Китай идет к мировому лидерству в атомной энергетике, - В.Петушкова
11:48  Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек
11:40  В Бишкеке задержана "ученая Гулзат Аалиева". За критику ислама и пропаганду тенгрианства
11:11  В Казахстане пишут пьесы о великой любви Чингисхана и Борте (старшей жены)
10:42  Обольщение. Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает, - Александр Проханов

09:10  Русские агенты-подрывники в Чехии маскировались под граждан Таджикистана
09:04  Из Москвы выдворен посол США. Гуд бай, Салливан
08:37  Общее и специфическое в поведении сверхдержавы № 1. О грядущей биполярности с китайской спецификой, - Яков Пляйс
08:35  Зеленский держит войну в резерве, - Т.Ивженко
08:27  "Могила Коркута" разверзлась. КырПрез отважно анонсировал повышение энерго-тарифов населению
08:16  Верховный суд Киргизии возглавили гендерные кадры - Бакирова и Эсенканов
08:11  Пашиняна, как зайца, гоняют из городов Армении, - В.Панфилова
07:41  Послание Путина: Вспомнил Киплинга и рассказал о новом виде спорта коллективного Запада
00:32  Хранилища нефти в мире пустеют, - В.Малышев
00:31  Что задумали США в Афганистане? - В.Кудрявцев
Среда, 21.04.2021
22:28  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах. Из-за старых паспортов
22:22  Последний каз-агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы
22:21  ЕлбаМаразм. Главный санврач Казахстана получил выговор из-за того, что не носил значок правящей партии "Нур Отан"
21:44  Дочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в Узбекистан
20:32  Феникс мировых банкстеров готов заменить американский доллар, - В.Катасонов
19:08  Тафсирная война российских муфтиев, - Р.Силантьев
19:04  В Оренбурге презентуют лучшие молодежные практики России и Казахстана в сфере укрепления дружбы народов
19:01  В чем альтернатива наступающему глобальному цифрофашизму, - Елена Ведута
18:58  Мигрантам из Таджикистана дали время на легализацию своего пребывания в России
18:18  Турецкие власти требуют от туркменских блогеров-мигрантов не критиковать режим Бердымухамедова
16:48  Пять депутатов Жогорку Кенеша Киргизии находятся под следствием
16:21  Ученые Узбекистана изобрели свое лекарство против COVID-19 - "Рутан"
15:40  Иранская партия – пока миттельшпиль, - А.Бакланов
15:37  В Узбекистан вернулся опальный предприниматель "Батыр алюминий", женившийся на племяннице Мирзиеева
15:31  Афро-таджичка Софа (фото) ломает стереотипы на подиуме
15:30  Европа спасается от мафии. О Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью на 2021-2025 гг.
14:51  КырПрез Жапаров выступил за открытие казино на Иссык-Куле
12:38  Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов? - М.Шибутов
12:32  Что с Рахмоном? - А.Бейкенов
11:09  Цинь Шихуан: Япония перешла в нападение? Китайцы оскорблены переводом "ядерных стрелок"
09:46  Как географические карты раскрывают белые пятна истории Казахстана, - Г.Табулдин
09:44  Узбекская армия значительно сильнее казахстанской: сколько правды в этих словах?
09:30  У раскулаченного кыр-депутата Жумалиева отняли депутатский мандат
09:11  Балаган-кукольную "Ассамблею народа Казахстана" возглавил Марат Азильханов
08:55  АмерПолицай застрелил очередную сакральную афро-жертву - 16 лет, толстая, крикливая, 4 пули в живот
08:20  В Таджикистане озвученное МВД РФ количество (247 тыс.) нелегальных таджикских мигрантов считают завышенным
08:17  Смогут ли афганские силы сдерживать талибов без США? - Рон Синовец
08:12  Израильский пат. Новое правительство формируется с тяжелым скрипом, - А.Эскин
07:56  Вместо Суэца: из Каспия - в Индийский океан. О перспективах рос-иранского канала, - А.Леонов
07:42  Казахстанский Су-30 сбила стая птиц
07:40  За Флойда ответил. Полицейский Дерек Шовин признан виновным в резонансном убийстве афроамериканца
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    Казахстан   | 
Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек
11:48 22.04.2021

Мужчина разбился насмерть, выпав из окна акимата Караганды

Из окна четвертого этажа акимата Караганды выпал мужчина, который разбился насмерть, сообщает zakon.kz.

В Департаменте полиции Карагандинской области данный факт подтвердили.

Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП области.
Как сообщили в акимате Караганды, погибшему было 37 лет.

Он был рабочим технического персонала. К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем.
пресс-служба акимата Караганды

Источник - zakon.kz
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