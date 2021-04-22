Китай идет к мировому лидерству в атомной энергетике, - В.Петушкова

12:07 22.04.2021

ВЛАДА ПЕТУШКОВА | 22.04.2021



КНР обладает 50 действующими атомными энергоблоками на 17 АЭС и строит еще 16 энергоблоков



14-16 апреля 2021 года в Пекине прошла XIV Международная выставка атомной энергетики, в которой принял участие и Росатом. "Китай уделяет особое внимание развитию чистой атомной энергетики, и данное мероприятие имеет огромное значение для китайских партнеров", – отметил директор регионального центра "Росатом – Восточная Азия" Дмитрий Стрельников, выступая в Пекине.



Атомная энергетика – высокополитизированная тема. После аварии на японской АЭС "Фукусима" (2011 год) в некоторых странах стали отказываться от мирного атома. Китай, как и Россия, не относится к числу таких стран. В последнее десятилетие Китай переживает бум строительства АЭС. В Пекине убеждены, что реализация перспективного плана развития выведет КНР к 2030 году на первое место в мире по производству "атомной" электроэнергии.



Курс на создание единой атомной энергетической системы – принципиально новое, перспективное направление китайской экономики, получившее особое развитие в последнее десятилетие. Атомная энергетика сегодня – важная составляющая долгосрочной стратегии развития КНР.



Китай традиционно зависим от угля как источника энергии; это единственный вид ископаемого топлива, которым страна богата. Доля угля в структуре энергетической отрасли КНР в последние десятилетия оставалась стабильно высокой и составляет ныне около 70 %. В то же время сжигание угля на ТЭС – источник загрязнения атмосферы. Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (United Nations Environmental Programme UNEP – UNEP), экономический ущерб Китая, вызываемый загрязнением воздуха, составляет не менее 1 трлн. долларов в год.



Проблема техногенного загрязнения окружающей среды как крупной национальной проблемы была осознана китайским руководством к концу 1990-х, что быстро привело к принятию на государственном уровне концепции устойчивого развития. За последние годы потребление "чистого" природного газа, атомной энергии, возобновляемых источников энергии в КНР увеличилось, а использование угля сократилось. Сейчас доля АЭС в энергобалансе страны невелика (5%), но она стремительно растет, а планы выйти к 2030 году на позиции мирового лидера говорят о многом.



Макет АЭС в Китае



Китай обладает 50 действующими атомными энергоблоками на 17 АЭС. Еще 16 энергоблоков находятся в стадии строительства. По объему производства электроэнергии на АЭС Китай занимает сейчас третье место в мире после США и Франции, а замыкают пятерку лидеров Россия и Южная Корея. Согласно данным Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР (Nuclear Energy Agency – NEA), на сегодняшний день Китай способен производить восемь полных комплектов реакторного оборудования в год.



Электроэнергия, получаемая на АЭС, особенно много дает в быстро развивающихся приморских районах Китая, удаленных от угольных месторождений страны. Первые работы по строительству атомных электростанций в КНР начались в 1970 году, а с 2005 года (11-й пятилетний план) рост китайской атомной отрасли приобрел стремительный характер. Китайцы покупали технологии во Франции, Канаде, России, США.



Особо заметную роль в становлении атомной отрасли в Китае играет сотрудничество с Россией. В провинции Цзянсу строится АЭС "Тяньвань". Генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 этой АЭС был подписан в 1997 году, в 2007 году оба блока были сданы заказчику. В настоящее время завершилось строительство энергоблоков № 3 и № 4, после испытательного срока они переданы китайской стороне. В рамках соглашения, подписанного 7 марта 2019 года в Пекине, Россия будет строить также энергоблоки № 7 и № 8 АЭС "Тяньвань" и ведет подготовку технического проекта на сооружение блоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу" в Ляонине. Заключен российской-китайский контракт на поставку в КНР ядерного топлива.



В основу Тяньваньской АЭС положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, полностью удовлетворяющим требования современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной станции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с "Атомстройэкспортом" (Инжиниринговый дивизион Росатома). В современных российских водо-водяных реакторах (ВВЭР) соблюдается принцип глубокоэшелонированной защиты, обеспечивающий высокую степень их надежности. Концепцией безопасности предусматриваются не только способы предотвращения аварий, но и средства управления последствиями запроектных аварий.



Интересно, что на Тайване из шести атомных энергоблоков работа двух прекращена на неопределенный срок, остальные четыре будут работать до истечения срока лицензии. Как сообщает Всемирная ядерная ассоциация, попытки отключения атомных энергоблоков на Тайване привели в августе 2017 года к полному блэкауту – отключению электроэнергии в 6,6 миллиона домашних хозяйств и предприятий, в результате чего остров погрузился в темноту на пять часов. На референдуме 2018 года население Тайваня проголосовало против полного закрытия АЭС.



КНР же намерена полностью осуществить намеченное в области атомной энергетики. Несколько проектов будут реализованы уже в ближайшие годы. В секторе строительства АЭС ожидается углубление сотрудничества Китая и России – страны, стоявшей у истоков создания ядерной энергетики.



(Окончание следует)