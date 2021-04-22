Главе Киргизии не удалось "отравить" корнавирус, - И.Джорбенадзе

12:11 22.04.2021 Садыр Жапаров решил превзойти Гурбангулы Бердымухамедова по части медицинских открытий, победив COVID-19 при помощи яда. Правда, и он сел в лужу.



Есть уже немало трагических случаев, когда пациенты применяли "чудо-корень", видимо, не во всем следуя президентским рекомендациям.



Киргизия не может жить без скандалов - в основном, политических, коррупционных, межклановых. Но сейчас их разнообразила, причем с большим шумом, пандемия коронавируса, точнее, сделанный в связи с новой болезнью "прорыв" в медицине. Ведь если бы не COVID-19, киргизы, наверное, не знали бы о существовании панацеи от всех болезней - иссык-кульского ядовитого корня (аконита), слывущего "царем ядов". Открыл его для них президент республики Садыр Жапаров, утверждавший на своей странице в Facebook, что применение настойки из этого корня способно излечить от коронавируса на его начальной стадии, причем за день-два.



Но - по порядку. Жапаров поставил мир в известность о новом верном способе избавления от "короны", который до сих пор никем не был найден, а министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не только дал развернутую информацию на столь животрепещущую тему, взорвавшую местную общественность и приведшую в ярость медиков, но и на глазах у журналистов, в прямом эфире, заварил "чаек" из корня, налил его в чашку и выпил. С оговоркой - непременно в горячем виде, четыре раза в день.



История открытия чудодейственного эффекта корня в пересказе министра выглядит так: идею выдвинул Жапаров, который лечился этим "снадобьем" во время своего пребывания в местах не столь отдаленных. Из колонии он писал тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову о необходимости начать лечить пациентов с коронавирусом иссык-кульским корнем, но ответа не получил.



По словам Бейшеналиева, определять дозу "лекарства" президента научил его отец, лечивший людей методами нетрадиционной медицины. Своих чад он за день избавлял от гриппа и других недугов, и обучил сына "правильной дозировке". "Мы вылечили уже 300 больных ковидом. Я позвал врачей и научил, как употреблять", - утверждает министр. Он заявил, что клинические испытания настойки идут, просто не все об этом знают. Еще одно замечание - ее нельзя принимать в холодном виде, не то протянешь ноги через пять минут. И вообще после принятия нельзя употреблять внутрь что-либо холодное.



О том, что в Киргизии и раньше пользовались "чудодейственным" корнем по разным поводам, а СМИ писали о летальных исходах такой самодеятельности, министр умолчал, равно как об отравлениях наивных больных, имеющих место и сейчас. Зато рассказал, как варят зелье при непосредственном участии президента, причем "колдуют" над ним не где-нибудь, а в государственной резиденции "Ала-Арча". Разумеется, "не кустарным способом", а в специальном помещении и с применением соответствующего оборудования.



И теперь, по словам Бейшеналиева, отрекомендовавшего себя журналистам (в ответ на вопрос, уж не пропагандирует ли он массовое знахарство) ученым, профессором, защитившим диссертацию по иммунологии, он намерен увеличить число добровольцев, чтобы запатентовать настойку как лекарство от COVID-19. В настоящее время, рассказал г-н профессор, настойку используют в четырех клиниках страны только в горячем виде и в присутствии врачей. Он заявил, что готов нести ответственность в случае смертельных исходов при правильном, по его мнению, применении иссык-кульского корня. В каком именно виде представляется ему "несение ответственности", министр не уточнил.



В общем, в Киргизии грянул очередной бой: медики выразили недоверие главе Минздрава и потребовали отзыва у него ученой степени. "Продвинутая" часть киргизской общественности разве что не предала его анафеме, а депутаты парламента инициировали отставку Бейшеналиева - комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению направил в правительство предложение об увольнении министра как не соответствующего своей должности.



Sputnik цитирует эксперта по доказательной медицине Бермета Барыктабасова, расценившего использование аконита против коронавируса как "нападение на медицину в стране": "COVID-19 - это и без того сильнейшее отравление организма. А если к такой интоксикации добавить еще и ядовитое растение… Аконит ставит под угрозу здоровье населения Кыргызстана. Официальная медицина … потерпит крах, если будет использовать или назначать иссык-кульский корень". А ВОЗ только разводит руками, заявляя, что данных об эффективности и безопасности лечения иссык-кульским корнем не существует.



И тут Бейшеналиев еще раз демонстрирует свою "неординарность": заявляет, что Киргизия не должна подчиняться Всемирной организации здравоохранения, поскольку в ее задачи входит только давать рекомендации, и каждая страна вольна сама разрабатывать клинические протоколы и регистрировать препараты.



Между тем скандал привел к тому, что Facebook удалил "провидческие" утверждения президента Жапарова о лечении иссык-кульским корнем, хотя его пресс-секретарь Галина Байтерек утверждает, что посты убраны без "внешнего вмешательства", то есть по инициативе самого автора. А министерство здравоохранения и социального развития КР, заверила она, продолжит научно-исследовательские работы по соответствующему, то есть аконитному направлению.



Вот до какой "демократии" дошло дело в Киргизии - народ может взбрыкнуть открыто! То ли дело Туркмения. Ее президент Гурбангулы Бердымухамедов, который на днях стал еще и председателем верхней палаты парламента, - автор многотомника о лечении дарами флоры; является "первооткрывателем" профилактики коронавируса дымом травы могильник. Видимо, Жапарову не дали покоя медицинские "лавры" его коллеги, и он пошел по его стопам. Только вот в Туркмении, в которой по-прежнему "нет и не было никакого коронавируса", никто не посмел оспаривать чудодейственные свойства травки, а исцеляющие способности иссык-кульского корня были разбиты в пух и прах, причем безнаказанно.



А что же еще один сосед по Центральной Азии - Таджикистан? Здесь тоже долго "не было" пандемии коронавируса, но она "вдруг" появилась за день до высадки в республике десанта экспертов ВОЗ. Впрочем, по официальным данным, "корону" в беднейшей стране региона очень быстро побороли: ни одного случая заболеваемости с начала 2021 года. Правда, в это мало кто верит, равно как и в то, что благосостояние таджиков стремительно растет. Но, несмотря на крайнюю бедность и "коронную" сомнительность, Новруз и другие праздники здесь отмечаются широко, хоть и скромнее, чем в Туркмении.



Власти даже утверждают, что объем промышленного производства в прошлом году возрос в стране на 10%. А экспорт золота, серебра, продуктов питания и прочего все ширится и ширится. Впрочем, как и безработица, усугубившаяся тем, что в "ковидный" год почти 70% мигрантов пришлось остаться дома и сесть, вместе с семьями, на мель - это в условиях резкого, от 20% до 50%, роста цен на продовольствие. Официальная статистика об этом молчит, но отчего же тогда президент Таджикистана Эмомали Рахмон призывает население иметь двухгодичный запас продуктов?



Вопрос второй: на какие шиши пополнять "закрома" при таджикской нищете, безработице и огромных миграционных проблемах? Зато на празднование 30-летия независимости страны деньги нашлись - это тоже роднит Туркмению с ее проблемами пропитания и страстью к помпезности с Таджикистаном. Историческое событие последний отметит достойно: счет за украшательство столицы со сносом старых домов и возведением юбилейного комплекса идет на миллионы долларов США.



Но основные расходы еще впереди. К сентябрю китайские строители удовлетворят амбиции Рахмона, которому не дает спокойно спать гигантомания Бердымухамедова: они возведут в центре Душанбе пирамиду с башней высотой в более 120 метров. Вокруг нее разобьют парк на 21 гектар. А также на месте старинного квартала построят роскошные резиденции для випов. Ничего, что народ недоедает и живет в холоде, зато, куда ни глянет Рахмон из окон своей резиденции, все будет радовать глаз. И пускать пыль в глаза "дорогих гостей".



Ирина Джорбенадзе

22 апр. 2021 Источник - Росбалт

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