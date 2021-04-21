Один пояс - два пути. Австралия рвет соглашения с Китаем

12:14 22.04.2021

Австралия отказывается от соглашений с Китаем "в национальных интересах"

Власти Австралии нарушили два соглашения между штатом Виктория и Китаем в рамках проекта "Один пояс, один путь". На Западе проект Пекина рассматривается как "мягкая сила Китая", сообщает platon.asia со ссылкой на Reuters.



Решение о расторжении договоренностей приняла министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн . По ее словам, четыре таких соглашения с Китаем будут нарушены. По словам министра, все документы "противоречат внешнеполитическим интересам Австралии".



По данным агентства, решение было принято в период обострения дипломатической напряженности между Канберрой и Пекином. Ранее Пекин ввел санкции в отношении товаров из Австралии.



"Один пояс - один путь" - крупный внешнеполитический проект правительства Си Цзиньпина. Проект направлен на открытие трех сухопутных и двух морских коридоров через Восточное полушарие. Есть риск, что Китай воспользуется этим проектом для подчинения некоторых стран-участниц сначала в экономическом, а затем и в политическом плане.



Австралия не хочет подписывать сделку с Китаем, поскольку западные страны пересматривают свои отношения с Китаем. Недавно президент США Джо Байден объявил, что этот век будет веком борьбы демократии и автократии. Он в первую очередь назвал Китай и Россию автократическими странами.



Однако 21 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС должен установить отношения с Китаем, несмотря на серьезные разногласия. Он сказал, что Европейский союз рассматривает Пекин как "партнера, конкурента и систематического оппонента". "С точки зрения этих трех измерений нам необходимо установить стабильные, прочные отношения с Пекином. Развод - это неправильно", - сказал министр, который готовится к встрече со своим китайским коллегой.