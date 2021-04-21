 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сердар Бердымухамедов удостоен почетного звания "Заслуженный собаковод Туркменистана"
15:31 22.04.2021

Президент Туркменистана присвоил своему сыну, вице-премьеру, председателю Высшей контрольной палаты и главе Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердару Бердымухамедову звание "Заслуженный собаковод Туркменистана".

Соответствующий указ главы государства был подписан накануне, 21 апреля, сообщила информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.

Этого почетного звания Сердар Бердымухамедов удостоен "за большие достижения в годы независимости Туркменистана в деле системного содержания и разведения путем использования достижений современной мировой науки, приумножения в мире славы алабаев, являющихся неотъемлемой частью богатого культурного наследия туркменского народа, развитии и совершенствовании народной селекции, большие успехи в популяризации лучших традиций национальной кинологической школы, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, а также по случаю Праздника туркменского алабая", отмечается в президентском указе.

Сердару Бердымухамедову были вручены нагрудный знак и удостоверение.

Источник - centralasia.media
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